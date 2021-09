Venäjän kotiyleisölle Putin-mieliset eurooppalaiset esitellään ”ulkomaalaisina vaalitarkkailijoina”. Tosiasiassa heillä ei ole Etyjin eikä minkään muunkaan kansainvälisen riippumattoman vaalitarkkailujärjestön mandaattia.

Pietari, Venäjä

Venäjän duumanvaaleja tarkkailee yhteensä reilut 380 ulkomaalaista vaalitarkkailijaa, jotka eivät ole ainakaan toistaiseksi havainneet mitään rikkomuksia vaalijärjestelyissä, kertoo Kremlin-mielinen Vzgljad-lehti.

Tosiasiassa nämä henkilöt eivät ole aitoja riippumattomia ulkomaalaisia vaalitarkkailijoita, vaan he edustavat useiden eurooppalaisten maiden erilaisia Kremlin-mielisiä poliittisia ryhmiä tai he tulevat Venäjän liittolaismaista. Uutistoimisto Tassin mukaan heitä on näissä vaaleissa yhteensä 80 eri maasta.

Taktiikkaan kuuluu, että Venäjän media haastattelee lyhyesti mahdollisimman monta ”ulkomaalaista tarkkailijaa” eri maista, jolloin saadaan luotua mielikuvaa, jonka mukaan vaalit täyttäisivät kaikki länsimaiset demokratian säännöt. Sen sijaan venäläisille lukijoille ja katsojille ei tehdä selväksi, että nämä niin kutsutut tarkkailijat ovat Kremlin paikalle kutsumia henkilöitä, vailla mitään kansainvälistä painoarvoa ja mandaattia.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj ei lähettänyt vaaleihin tarkkailijoita lainkaan sen jälkeen, kun Venäjä asetti koronasääntöihin vedoten sellaiset ehdot, että heidän työskentelynsä olisi ollut mahdotonta.

Yksi Venäjän median ahkerasti hyödyntämä ”ulkomaalainen tarkkailija” on Ranskan äärioikeistoa edustavan Marine Le Penin poliittisena neuvonantajana tunnetuksi tullut Emmanuel Leroy.

Venäjän duuman äänenkannattaja Parlamentskaja gazeta kertoo Leroyn olevan hyvin vaikuttunut Venäjän vaalijärjestelyistä.

– Olen varma, että Venäjän demokratialla ei ole mitään syytä punastella, Leroy sanoi lehden mukaan.

Leroy kertoo olevansa jo kolmatta kertaa tarkkailemassa äänestyksiä Venäjällä. Tällä kertaa häneen on tehnyt vaikutuksen myös Venäjän tapa huolehtia koronaturvallisuudesta.

– Haluan onnitella järjestäjiä, sillä näissä vaaleissa noudatetaan kaikkia terveysturvallisuuden vaatimuksia, hän sanoi.

Yhtenäisen Venäjän vaalimainos Adygeiassa sijaitsevassa kylässä Etelä-Venäjällä.

Leroyn lausumat on helppo asettaa omaan arvoonsa, kun niitä suhteuttaa muihin Venäjän vaaleista tulleisiin tietoihin.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kannattajia vastaan on menossa ennennäkemätön internetsensuurikampanja eikä koronaturvallisuuden suhteen ole juuri sen paremmin asiat.

Esimerkiksi perjantailta on olemassa useita valokuvia ja videoita, joissa näkyy valtavia jonoja ja ihmismassoja menossa äänestämään vieri vieressä. He olivat Venäjän niin kutsuttuja budjettialojen työntekijöitä eli valtion tai muiden julkisten hallintorakenteiden palveluksessa olevia ihmisiä, jotka komennettiin äänestämään heti perjantaiaamusta ja heidät vietiin organisoidusti äänestyspaikoille.

(Alla olevan twiitin kuvassa näkyy yksi venäläinen äänestysjono perjantailta.)

Leroy kertoi olevansa myös vaikuttunut Venäjän sähköisestä äänestysjärjestelmästä, josta hän haluaisi Ranskan ottavan oppia.

– Ranskassa sähköinen äänestysjärjestelmä on kehittynyt paljon hitaammin, koska pelätään erilaisia väärennöksiä. Mutta Venäjän kohdalla olen vakuuttunut siitä, että mitään perusteita tällaisille peloille ei ole, Leroy sanoi Parlamentskaja gazetan mukaan.

Monet venäläiset itse ovat sen sijaan hyvin huolissaan nettiäänestyksestä, sillä sen pelätään mahdollistavan massiivisen vaalivilpin.

Vastikään Venäjällä nousi kohu myös siitä, että presidentti Vladimir Putin näytti ainakin kellonsa päivämäärän mukaan äänestäneen netissä jo viikko sitten perjantaina, vaikka virallisesti äänestys alkoi vasta 17. syyskuuta.

Ranskan kansalliskokouksen jäsen, Krimilläkin aiemmin vieraillut Jean-Claude Bouchet julisti puolestaan, että tarkkailijat eivät ole havainneet Venäjän vaaleissa mitään rikkomuksia.

– Tähän mennessä ei mitään, Bouchet sanoi uutistoimisto Tassille lauantaina.

Kremlin-mielisistä lausunnoistaan jo aiemmin tunnettu berliiniläispoliitikko Gunnar Lindemann kehui niin ikään duumanvaalien järjestelyjä. Hän sanoi Izvestijalle, että Venäjän vaalien oikeudenmukaisuutta on kuitenkin mahdotonta todistaa Euroopan unionille, sillä EU ei halua ottaa todisteita huomioon.

Bosnia-Hertsegovinasta Venäjä oli saanut tarkkailijaksi puolestaan Serbitasavallan edustajan Srdjan Mazalican, joka oli vaikuttunut nettiäänestämisestä.

– Kävin eilen muutamilla äänestyspaikoilla. Olin iloinen nähdessäni, kuinka hyvin ja ammattimaisesti sähköinen äänestys ja ääntenlaskenta oli järjestetty, Mazalica sanoi lauantaina Izvestijalle.

Vaihtoehto Saksalle -puoluetta edustava, Hampurissa asuva venäläis-saksalainen Olga Petersen antoi niin ikään hyvän arvion vaaleista ja kehui erityisesti sähköistä äänestämistä Izvestijalle.

Uutistoimisto Tassille vaaleja kehui puolestaan saksalainen europarlamentaarikko Gunnar Beck, joka edustaa Vaihtoehto Saksalle -puoluetta.

– Minua miellyttää erityisesti se, että vaalihuoneistot ovat auki useita päiviä, Beck sanoi.

Venäjällä monet kansalaisaktivistit ja riippumattomat tutkijat ovat puolestaan huolissaan nimenomaan siitä, että kolmipäiväiset vaalit antavat vallanpitäjille mahdollisuuden väärentää vaalitulosta öiseen aikaan. Venäjällä on paljastunut jo muun muassa vaaliuurnia, jotka on sinetöity sellaisella liimalapulla, joka lähtee helposti irti ja jonka voi liimata takaisin.

Tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa siitä, keitä kaikkia niin kutsuttuja ulkomaalaisia tarkkailijoita Venäjällä on tällä hetkellä esimerkiksi Euroopan unionin maista. Oheisesta linkistä voi tutustua koosteeseen, johon on listattu Venäjän aiemmissa äänestyksissä mukana olleita ”ulkomaalaisia valetarkkailijoita”.