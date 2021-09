Kuvat poikkeuksellisesta puutarhasta: Hylätyt taksit kasvattavat ruokaa työttömille kuskeille

Bangkokissa taksien katot ovat muuttuneet kasvimaiksi.

Koronapandemia on hiljentänyt Bangkokin kadut ja tehnyt taksikuljettajia työttömiksi. Moni kuljettaja ei ole pystynyt maksamaan autolainojaan. Niinpä hän on jättänyt ajoneuvonsa taksiosuuskunnalle ja muuttanut pääkaupungista Thaimaan maaseudulle.

Noin 200 taksia on ollut lähes vuoden tyhjäkäynnillä taksiosuuskunnan pysäköintialueella Bang Waekin kadun varrella.

Ratchaphruek Taxi -osuuskunta keksi, että taksien kattoja voi ryhtyä käyttämään pieninä kasvimaina.

Kasvimaat tuottavat ruokaa työttömäksi jääneille taksikuskeille.

Taksien katoilla kasvatetaan erilaisia vihanneksia ja yrttejä.

Yrityksen työntekijät ovat vetäneet jätepusseja taksin kattojen päälle kasvimaiden pohjaksi ja peittäneet katon mullalla. Autojen katoilla kasvaa sipuleita, munakoisoja, kurkkuja, kesäkurpitsoita ja erilaisia yrttejä.

Ruoka on tarkoitettu auttamaan työttömiä kuljettajia. Jos ruokaa jää yli, se myydään paikallisella torilla.

Yrityksen omistajan Thapakorn Asawalertkulin mukaan kyseessä on viimeinen vaihtoehto. Turismin kuihtuminen on vienyt kuljettajilta tulot ja monesta ajoneuvosta on vielä lainat maksamatta.

– Työntekijäni ovat rasittuneita. Me toimistossa olemme kaikki rasittuneita. Sitten me keksimme ajatuksen viljellä kaikkia sellaisia vihanneksia, joita voi syödä chilikastikkeen kanssa, Thapakorn selvittää CNA-uutisille .

Thapakornin mukaan osuuskunta suunnittelee laajentavansa autonkatolla kasvatusta Bang Waekin kadulta muihin osiin pääkaupunkia.