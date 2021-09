Taleban ei ole toistaiseksi julkistanut virallista suhtautumistaan seksuaalivähemmistöihin.

Uutiskanava CNN raportoi seksuaalivähemmistöihin kohdistuneista turvallisuusuhkista, jotka ovat kasvaneet ääriliike Talebanin noustua valtaan. Kaksi kanavalle puhunutta aktivistia kertoo pitävänsä erillisiä satojen nimien listoja maastapakoa suunnittelevista henkilöistä.

– Tilanne pahenee joka päivä, pelko pidätyksestä on nyt osa elämää ja stressaan niin paljon, etten voi edes nukkua, naisista kiinnostunut Rabia Balkhi kertoo CNN:lle.

Sekulaarissa Afganistanissa kasvaneen Balkhin mukaan perheen sisällä seksuaalinen suuntautuminen hyväksyttiin, mutta Talebanin noustua valtaan koko perhe on piiloutunut. CNN:n mukaan nainen on yksi sadoista, jotka pyytävät ulkomaiden apua paetakseen uutta hallintoa.

Taleban ei ole toistaiseksi laillistanut tai julkistanut uskonnollisia linjauksiaan seksuaalivähemmistöistä, mutta esimakua antoi esimerkiksi liikkeen tuomari haastattelussaan saksalaiselle Bild-lehdelle. Tuomarin mukaan homoseksuaalisuudesta olisi luvassa kaksi tuomiota – kivittäminen tai seinää vasten murskaaminen.

CNN:n haastattelemat seksuaalivähemmistöjen edustajat kertovat kuulleensa yhteisönsä jäsenistä, joita on pahoinpidelty ja raiskattu. Ihmiset ovat olleet kauhuissaan islamistisen hallinnon suhtautumisesta vähemmistöihin.

Uutiskanavan tietojen mukaan kaikki kuullut seksuaalivähemmistöjen edustajat kokevat tulleensa kansainvälisen yhteisön hylkäämiksi. Lännen ja Talebanin suhteiden normalisoituessa he kertovat tarvitsevansa apua paetakseen taistelijoita, jotka pakottavat heidät löytäessään noudattamaan islamistista lakia.

Talebanin ankara suhtautuminen ei rajoitu vain seksuaalivähemmistöihin. Liikkeen johtama opetusministeriö on ilmoittanut avaavansa lauantaina toisen asteen koulut pojille ja miesopettajille, mutta tytöistä ja naisopettajista ei ole ilmoituksessa mitään mainintaa. Suuri osa kouluista on ollut kuukauden kiinni Talebanin valtaannousun myötä.

Taleban on aiemmin luvannut, ettei se toista edellisen Taleban-hallituksen (1996–2001) politiikkaa, joka käytännössä kielsi tyttöjen koulutuksen. Taleban on väittänyt, että tytöt voivat nyt opiskella yliopistoissa niin kauan kuin he opiskelevat eri luokkahuoneessa kuin pojat ja pukeutuvat Talebanin tiukkojen sääntöjen mukaisesti.