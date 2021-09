Kiina on maailman suurin fossiilisen hiilen tuottaja ja käyttäjä. Se on luvannut olevansa hiilineutraali vuoteen 2060 mennessä, mutta se ei ole paljastanut miten tavoitteeseen päästään. Datongin voimala Shanxin maakunnassa on yksi Kiinan lukuisista hiilivoimaloista.