Navalnyin tukijoiden sensuuri kiihtyy Venäjällä – myös Telegram sulki nyt ”älykkään äänestämisen”

Aleksei Navalnyin tukijoiden markkinoima älykäs äänestäminen on yhä suuremmissa vaikeuksissa Venäjällä, sillä jopa Telegramin perustaja Pavel Durov taipui nyt estämään äänestysneuvontasivuston toiminnan omalla alustallaan.

Pietari, Venäjä

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tukijoiden mahdollisuudet tavoittaa venäläisiä duumanvaalien äänestäjiä hupenevat päivä päivältä, sillä internetin palveluntarjoajista yksi toisensa jälkeen näyttää taipuvan Venäjän viranomaisten sensuurivaatimuksiin.

Tuorein taipuja on viestipalvelu Telegram, joka laittoi Navalnyin älykkään äänestämisen palvelulle eston lauantain vastaisena yönä.

Telegramin venäläinen perustaja Pavel Durov kirjoitti selitykseksi viestin, jossa hän otti itselleen kunniaa siitä, että älykkään äänestämisen botti oli saanut olla heillä normaalissa toiminnassa pidempään kuin Applen ja Googlen sovelluskaupoissa.

Durovin mukaan lauantainen sulkeminen liittyy siihen, että Telegram haluaa kunnioittaa niin kutsuttua ”hiljaista päivää”, jolloin kaikenlainen vaalimainonta on perinteisesti kielletty.

– Meidän mielestämme tällainen käytäntö on lainmukaista ja kehotamme Telegramin käyttäjiä kunnioittamaan sitä. Puolen yön aikaan Moskovan aikaa aiomme rajoittaa niiden bottien toimintaa, jotka liittyvät vaaliagitaatioon, Durov perusteli myöhään perjantai-iltana.

Durov ei kuitenkaan selittänyt, miksi hän päätti ryhtyä noudattamaan vaalihiljaisuutta vasta lauantaista alkaen, kun kolmipäiväiset vaalit olivat alkaneet jo perjantaina.

” Apple ja Google paljastivat itsensä pelkureiksi, opportunisteiksi ja sananvapauden vihollisiksi.

Navalnyin kannattajat kritisoivat Durovin sulkupäätöstä, sillä Telegramista ei kuitenkaan samaan aikaan poistettu esimerkiksi niitä valesivustoja, jotka on laadittu trollaamaan älykästä äänestämistä.

Äänestyspäivien aikaista kansalaiskeskustelua ei Venäjän laeissa ole myöskään ainakaan vielä kielletty ja Navalnyin tiimi katsoo itse edustavansa tällaista tahoa, sillä heiltähän ei ole vaaleissa mukana ketään omaa ehdokasta.

– Kulunut vuorokausi on osoittanut, että vapauden puolesta on taisteltava yksinomaan itse. Apple ja Google paljastivat itsensä pelkureiksi, opportunisteiksi ja sananvapauden vihollisiksi. Ja nyt vuorostaan Telegram sekä Durov henkilökohtaisesti – se on katastrofi ja vuoden häpeäpilkku, Navalnyin tiimin korruptiotutkimuksia tekevä Maria Pevtshih kirjoitti Twitterissä.

Navalnyin tiimin äänestyssuosituksia jakanut sovellus ei ole enää venäläisten saatavilla normaalilla tavalla Googlen ja Applen sovelluskaupoista.

Apple ja Google suostuivat jo perjantaina poistamaan Navalnyin tiimin älypuhelinsovellukset sovelluskaupastaan niin, että venäläisillä ei ole niihin enää pääsyä tavallisen nettiyhteyden kautta.

VPN-yhteyden kautta sovellukset voi yhä hankkia tai päivittää Venäjälläkin, mutta sovellus ei silti näytä enää toimivan samalla tavoin kun alun perin.

Esimerkiksi iPhonen sovelluksen kautta pääsee kuitenkin yhä hakemaan Navalnyin tiimin laatiman listan ”älykkään äänestämisen” suosittelemista kansanedustajaehdokkaista ja Venäjän paikallisvaalien ehdokkaista.

” Jos te ette poista materiaaleja, meidän on mahdollisesti estettävä pääsy niihin.

Näyttää siltä, että seuraava mahdollinen estettävä sivusto saattaa olla Google Docsissa sijaitseva älykkään äänestämisen ehdokaslista. Navalnyin lehdistösihteeri Kira Jarmysh julkaisi Twitterissä Googlen ilmoituksen, jonka mukaan Venäjän viranomaiset ovat ilmoittaneet dokumenttien sisältävän Venäjän lakien vastaista materiaalia.

– Jos te ette poista materiaaleja, meidän on mahdollisesti estettävä pääsy niihin, lukee Googlen tiimin lähettämässä viestissä, josta Jarmysh julkaisi kuvakaappauksen.

(YouTubessa saatavilla oleva liki 19-minuuttinen tekstivideo Navalnyin tiimin suosittelemista ehdokkaista.)

Navalnyin tukijat näyttävät varautuneen ennalta monin tavoin siihen, että heidän sivujaan suljetaan.

Tällä hetkellä esimerkiksi Instagramissa ja YouTubessa pyörii tekstipohjaisia videoita, joissa luetellaan suositellut ehdokkaat vaalipiireittäin. Navalnyin tiimi ryhtyi tarjoamaan niitä venäläisille sen jälkeen, kun Googlen ja Applen taipuminen sulkutoimiin tuli tietoon.

Jotta kenenkään ei tarvitse katsoa koko videota alusta loppuun asti, videoiden saatetekstissä on lueteltu tarkat sekunti- ja minuuttikohdat, mistä löytyvät minkin vaalipiirin ehdokassuosittelut.

Ainakaan toistaiseksi Instagramin ja YouTuben toimintaa ei ole rajoitettu Venäjällä Navalnyin tiimin viestien osalta. Myös Twitterin ja Facebookin kautta tapahtuva Navalnyin kannattajien viestintä näyttää toimivan Venäjällä yhä normaalisti.