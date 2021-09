Diplomaattinen kriisi: Ranska vetää suurlähettiläänsä Yhdysvalloista ja Australiasta

Ranskan mukaan Yhdysvaltain, Iso-Britannian ja Australian sopimus on sille ”puukko selkään”.

Ranska ilmoitti myöhään perjantaina kutsuvansa suurlähettiläänsä Washingtonista ja Canberrasta kotiin konsultaatioita varten. Ilmoitus on reaktio Yhdysvaltain, Australian ja Iso-Britannian torstaina julkistettuun turvallisuussopimukseen.

Aukus-sopimuksen mukaan Yhdysvallat myy Australialle kahdeksan ydinsukellusvenettä. Australia oli aikaisemmin sopinut ostavansa Ranskalta 12 tavallista sukellusvenettä, mutta nyt yli 30 miljardin euron arvoinen kauppa peruuntuu.

– Tämä on sopimatonta käytöstä liittolaisilta ja yhteistyökumppaneilta, ja sillä on suoria vaikutuksia visioon, joka meillä on liittoumistamme, kumppanuussuhteistamme ja Tyynenmeren alueen tärkeydestä Euroopalle, Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian totesi tiedotteessa.

Le Drian oli aikaisemmin kuvannut Aukus-sopimusta ”puukoksi selkään”. Siitä ilmoitettiin Ranskalle vain muutama tunti ennen kolmen maan yhteistä tiedotustilaisuutta.

Suurlähettilään vetäminen asemamaasta on erittäin harvinaista.

BBC:n mukaan

tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Ranska vetää suurlähettiläänsä Yhdysvalloista.