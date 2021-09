Taleban rajoittaa tyttöjen koulunkäyntiä – myös pelätty ministeriö tekee paluun

Taleban on kehottanut 6–12-luokkalaisia poikia palaamaan kouluun, mutta tytöistä ei ole mainintaa.

Afganistanissa valtaan noussut islamistiliike Taleban rajoittaa tyttöjen koulunkäyntiä.

Talebanin johtama opetusministeriö on ilmoittanut avaavansa lauantaina toisen asteen koulut pojille ja miesopettajille, mutta tytöistä ja naisopettajista ei ole ilmoituksessa mitään mainintaa. Suuri osa kouluista on ollut kuukauden kiinni Talebanin valtaannousun myötä.

Taleban on aiemmin luvannut, ettei se toista edellisen Taleban-hallituksen (1996–2001) politiikkaa, joka käytännössä kielsi tyttöjen koulutuksen. Taleban on väittänyt, että tytöt voivat nyt opiskella yliopistoissa niin kauan kuin he opiskelevat eri luokkahuoneessa kuin pojat ja pukeutuvat Talebanin tiukkojen sääntöjen mukaisesti.

Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei tyttöjen opiskelu yliopistossa ole pian mahdollista.

AP:n mukaan opetusministeriön ilmoituksessa oli kehotettu 6–12-luokkalaisia poikia palaamaan koulun penkille. Jo aiemmin äärijärjestö on määrännyt kaikki tätä nuoremmat takaisin kouluun – myös tytöt. Brittilehti Guardian kirjoittaa, että tyttöjen eteneminen yliopistoon on kuitenkin käytännössä mahdotonta ja lupaus täysin mitätön tuleville ikäluokille, jos tytöt eivät voi käydä toisen asteen koulua.

Guardianin mukaan Afganistan on maailman ainoa maa, jossa puoli väestöä on suljettu toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle.

Taleban on ilmoittanut myös pelätyn hyveellisyyden edistämisen ja paheiden ehkäisemisen ministeriön palauttamisesta. Kabulissa toiminut naisasiaministeriö on Guardianin mukaan luovutettu kyseiselle ministeriölle.

Hyveellisyyden edistämisen ja paheiden ehkäisemisen ministeriö vastasi edellisen Taleban-hallituksen aikana ihmisten rankaisemisesta ja pidättämisestä. Se muun muassa hakkasi naisia, jotka rikkoivat tiukkoja pukeutumis- tai liikkumissääntöjä.

Talebanin puhemies Ahmadullah Wasiq on kertonut australialaiselle SBS:lle aikaisemmin, että naisten ei sallita harrastaa urheilua äärijärjestön hallitsemassa maassa. Wasiqin mukaan islam sallii naisten käydä ulkona hoitamassa perustarpeita, kuten ruokaostoksia, mutta urheilu ei kuulu perustarpeisiin.

