Kaksi naista murhattiin Utahissa leiripaikalla – poliisi tutkii mahdollista yhteyttä Gabbyn, 22, outoon katoamiseen

Kadonneeksi ilmoitettu Gabby Petito oli poikaystävänsä kanssa Moabin kaupungissa samoihin aikoihin, kun lähiseudulta myöhemmin murhattuna löytynyt pariskunta nähtiin siellä viimeisen kerran elossa.

Yhdysvaltain Utahin ja Floridan osavaltioissa poliisit selvittävät parhaillaan mahdollista yhteyttä mantereen halki kulkeneella automatkalla kadonneen Gabby Petiton, 22, tapauksen sekä Utahissa elokuussa tapahtuneen kaksoismurhan välillä.

Suoraa kytköstä avoimille tapauksille ei ole toistaiseksi löytynyt, mutta etenkin sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty huomiota niitä oudolla tavalla yhdistäviin yksityiskohtiin.

Petiton ilmoittivat viikko sitten kadonneeksi tämän omaiset, jotka eivät olleet saaneet yhteyttä naiseen pariin viikkoon. Erikoista tapauksessa on, että Petiton kanssa pakettiautolla liikkunut poikaystävä Brian Laundrie, 23, oli jo ennen tätä palannut vähin äänin parin nykyiseen kotikaupunkiin Floridan North Portiin.

Gabby Petito, 22, kertoi poikaystävänsä kanssa tapahtuneesta yhteenotosta Moabin poliisin kehokameran kuvaamalla videolla 12. elokuuta.

Brian Laundrie, 23, Moabin poliisin julkaisemalla kehokameravideolla 12. elokuuta.

Laundrie ei ole toistaiseksi suostunut yhteistyöhön viranomaisten kanssa tyttöystävänsä löytämiseksi. Poliisi on kuvannut tilannetta turhauttavaksi, mutta samalla painottanut, että kyseessä on edelleen kadonneen henkilön etsintä, jossa prioriteettina on Laundrien pidättämisen sijaan Petiton löytäminen.

Utahissa sijaitsevan Moabin kaupungin poliisi on kertonut puhuttaneensa Petitoa ja Laundrieta elokuussa sivullisen tehtyä ilmoituksen pariskuntaa koskeneesta ”mahdollisesta perheväkivallasta”. Tuolloin Petito myönsi lyöneensä poikaystäväänsä riitelyn yhteydessä avokämmenellä muutamaan otteeseen, ja Laundrie puolestaan tunnusti tönäisseensä tyttöystäväänsä sekä tarttuneensa tätä leuasta yrittäessään rauhoittaa tätä.

Poliisi ei nähnyt riittävästi syitä viedä asiaa eteenpäin. Viranomaiset määräsivät pariskunnan kuitenkin viettämään seuraavan yön erillään toisistaan.

Ilmoitukseen johtaneen välikohtauksen on kerrottu tapahtuneen 12. elokuuta Moabin keskustassa sijaitsevan Moonflower-osuuskunnan myymälän pihalla. Seuraavana päivänä nähtiin viimeisen kerran elossa saman myymälän kassalla työskennellyt Kylen Schulte, 24, sekä hänen puolisonsa Crystal Turner, 38.

Poliisin mukaan niin ikään ”pakettiautoelämää” viettäneet naiset nähtiin viimeisen kerran, kun he poistuivat illalla Moabin keskustassa sijaitsevasta Woody’s Tavern -baarista. Viisi päivää myöhemmin Schulte ja Turner löydettiin kuoliaaksi ammuttuna muutaman kymmenen kilometrin päässä vuorilla sijaitsevalta leiriytymispaikalta.

Viikko sitten kaksoismurhasta tuli julkisuuteen uutta tietoa, kun tiedotusvälineet saivat käsiinsä naisten auton etsintälupaan liittyvän dokumentin. Asiakirjan mukaan naiset olivat ennen kuolemaansa olleet yhteydessä ystäväänsä.

– Tutkijoille on kerrottu Kylenin maininneen ystävilleen, että jos heille tapahtuisi jotain, heidät olisi murhattu. Kylen oli jatkanut sanomalla, että leirin ympärillä liikkui ”karmiva mies”, joka pelotti heitä, etsintäluvassa sanotaan muun muassa uutistoimisto AP:n mukaan.

Samasta dokumentista käy ilmi, että Schulten ja Turnerin ruumiit olivat löydettäessä alaosastaan riisuttuja. Kummassakin ruumiissa oli useita ampumahaavoja.

Instagram-julkaisujensa perusteella Petito ja Laundie vierailivat Moabista vajaan 10 kilometrin päässä sijaitsevassa Archesin kansallispuistossa 12.–13. elokuuta. Sieltä on matkaa noin 50 kilometriä alueelle, jossa Schulte ja Turner leiriytyivät.

Crystal Turner, 38, ja Kylen Schulte, 24, nähtiin viimeisen kerran elossa heidän poistuessaan Moabin keskustassa sijaitsevasta Woody’s Tavern -baarista 13. elokuuta. Aiemmin he olivat kertoneet ystävilleen olevansa huolissaan leiripaikkansa läheisyydessä liikkuneesta ”karmivasta miehestä”.

Moabia ympäröivän Grandin piirikunnan sheriffi julkaisi torstaina tiedotteen tapausten tutkintaa koskien.

– Grandin piirikunnan sheriffintoimisto on ollut yhteydessä Floridan viranomaisiin. Selvitämme aktiivisesti mahdollisia yhteyksiä Gabby Petiton katoamistapauksen ja Grandin piirikunnassa tapahtuneen kaksoismurhan välillä, tiedotteessa sanottiin.

– Tällä hetkellä sheriffintoimisto ei sulje pois mitään vaihtoehtoja. Arvostamme yleisön huolta sekä halukkuutta ottaa yhteyttä tähän toimistoon näihin huoliin ja tietoihin liittyen, tiedote jatkui.

Myös Floridassa sijaitsevan North Portin poliisi vahvisti, ettei yhteyttä tapausten välillä ole ainakaan vielä saatu suljettua pois.

– He selvittävät mahdollista yhteyttä. En ole kuullut mistään tiedoista, jotka kytkisivät yhteen nämä kaksi tapausta, mutta ymmärrän ajoituksen olevan epäilyttävä. Ei sitä voi koskaan tietää. En aio sanoa, että olisimme sulkeneet yhteyden pois laskuista, North Portin poliisin tiedottaja Joshua Taylor kertoi.

Gabby Petiton, 22, olinpaikasta tai voinnista ei ole tällä hetkellä tietoa.

Petito puhui viimeisen kerran äitinsä kanssa puhelimessa 26. elokuuta, jolloin parin uskotaan olleen naapuriosavaltiossa Wyomingissa sijaitsevassa Grand Tetonin kansallispuistossa. Samana päivänä julkaistiin viimeinen kuva hänen Instagram-tilillään.

Pariskunta raportoi matkansa vaiheista aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, mutta Petiton äidin mukaan tämän julkaisut harvenivat elokuun loppua kohden. Laundrie ei ole julkaissut kuvia elokuun 13. päivänä Utahissa otettujen kuvien jälkeen.

Vielä 30. elokuuta Petito lähetti äidilleen viestin, jossa hän ilmoitti, ettei Yellowstonen kansallispuistossa olisi yhteydenpitoon tarvittavaa kuuluvuutta. Äiti on sanonut olevansa epävarma siitä, oliko viesti tyttären lähettämä.