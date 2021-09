Palomiehet yrittävät suojata maailman suurimman puun tulelta – Kenraali Sherman käärittiin folioon

Paloa on sammuttamassa yli 350 palomiestä.

Yhdysvalloissa Kaliforniassa yritetään parhaillaan pelastaa maailman suurinta puuta metsäpalolta, kertoo muun muassa BBC.

Kenraali Sherman -niminen mammuttipetäjä kasvaa Sequoian kansallispuistossa Giant Forest -nimisessä metsässä. Kenraali Shermanin on laskettu olevan tilavuudeltaan maailman suurin puu. Sen iäksi on arvioitu 2 300–2 700 vuotta. Puu on noin 84 metriä korkea.

Peitteen toivotan suojaavan jättimäistä puuta.

Palomiehet ovat käärineet tulenkestäviä peitteitä, käytännössä alumiinifoliota, Kenraali Shermanin ja muiden muinaisten puiden ympärille suojellakseen niitä. Myös alueen historiallisia rakennuksia yritetään suojata vastaavalla tavalla.

Colony-maastopalo on toinen kahdesta palosta, jotka roihuavat tällä hetkellä Sequoiassa kaikkiaan noin 9 000 hehtaarin alueella.

Liekkejä vastaan on taistelemassa yli 350 palomiestä sekä helikoptereita ja sammutuslentokoneita.

Viranomaiset pelkäävät, että maastopalo saavuttaa Giant Forestin pian.

– Se on hyvin tärkeä alue monille ihmisille, joten metsän suojelemiseksi nähdään erityisen paljon vaivaa, Sequoian ja Kings Canyonin kansallispuistojen tiedottaja Rebecca Paterson kertoi LA Timesille.

Kaliforniassa on tänä vuonna riehunut runsaasti maastopaloja. Niitä on ollut kaikkiaan yli 7 400.

Dixie-maastopalo, joka on ollut mittaushistorian toiseksi suurin palo Kaliforniassa, on nyt pääosin saatu sammutettua.