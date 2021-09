Navalnyin vankilaan lähettänyt naistuomari kuoli yllättäen 50-vuotiaana

Venäläinen uutissivusto kertoi perjantaina saaneensa moskovalaisesta oikeusistuimesta vahvistuksen sille, että tuomari Natalja Repnikova oli menehtynyt jo elokuussa.

Pietari, Venäjä

Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin helmikuussa 2021 vankilaan tuominnut Natalja Repnikova on menehtynyt. Tuomarin kuolema tapahtui jo elokuussa, mutta asia tuli vasta nyt Venäjän median tietoon.

Repnikova muutti Navalnyin aiemman ehdollisen tuomion ehdottomaksi vankeudeksi 2. helmikuuta 2021 sillä perusteella, että hermomyrkkykooman vuoksi Saksassa hoidettavana ollut Navalnyi oli rikkonut ehdonalaisuutensa ilmoittautumisvelvollisuuksia useita kertoja.

Ensimmäisenä Repnikovan kuolemasta kertoi moskovalainen kaupunginvaltuutettu Vadim Korovin Twitterissä.

Znak.com-uutissivusto kertoi perjantaina saaneensa vahvistuksen kuolemalle Simonovskin piirioikeudesta. Oikeuden lehdistöosasto oli ilmoittanut, että Repnikova on ”poistettu vahvuudesta 18. elokuuta 2021 hänen kuolemastaan johtuen.”

Repnikovan kuolinsyytä ei ole kerrottu. Hän oli syntynyt toukokuussa 1971, joten hän oli kuollessaan vain 50-vuotias.

Venäjällä oikeusistuimissa on yleensä voimassa tiukka tuomareiden kuvauskielto, joten Repnikovan kuolemasta kertovat ensimmäiset uutiset on julkaistu ilman tuoreita kuvia. Joillakin uutissivuilla ja sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuvia, joiden kerrotaan esittävän häntä, mutta kuvien yhteydessä on esitetty myös epäilyksiä siitä, onko kuvissa nimenomaan hän.

Navalnyin jutun tuomarin piti olla alkujaan Julija Okunjova. Dozhd-kanavan mukaan tuomari vaihtui kuitenkin yllättäen Repnikovaksi aamulla 2. helmikuuta, ja tuomio julistettiin vielä sinä samana päivänä.

Myöhemmin jotkut Navalnyin kannattajat ovat esittäneet epäilyjä, että Okunjova olisi kieltäytynyt lukemasta tuomiota, jolloin hänen tilalleen olisi vaihdettu työhön suostunut Repnikova.

(Dozhdin jutussa alla olevalla videolla kerrotaan, kuinka Repnikova vaihtui viime tingassa Navalnyin tuomariksi helmikuussa 2021.)

Repnikova ehti työskennellä Simonovskin oikeusistuimessa Moskovassa kymmenen vuoden ajan. Hänet oli nimitetty tuomioistuimeen Venäjän presidentin päätöksellä 2011. Tuolloin presidenttinä istui Dmitri Medvedev.

Repnikova muutti Navalnyin ehdollisen tuomion ehdottomaksi niin kutsutusta Yves Rocherin jutusta, jossa tämän väitettiin syyllistyneen muun muassa petoksiin.

Navalnyi oli saanut ehdollisen tuomionsa jo vuonna 2014 ja sen koeaika olisi ollut pian päättymässä, kun hän palasi Saksasta takaisin Moskovaan tammikuussa 2021 toivuttuaan matkustuskuntoon Novitshok-myrkytyksestä. Vuosien 2014–2021 välissä alkuperäinen petostuomio oli ehditty käsitellä jo myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, jossa se oli todettu perusteettomaksi. Venäläinen tuomioistuin ei kuitenkaan ottanut EIT:n kantaa huomioon muuttaessaan ehdollisen tuomion ehdottomaksi.

Kun Repnikova oli langettanut Navalnyille ehdottoman vankeustuomion, tämä lähetettiin istumaan tuomiotaan Vladimirin alueelle Pokrovin vankileirille numero kaksi. Alustavien arvioiden Navalnyin vankeus kestää Yves Rocher -tuomiosta noin 2 vuotta ja 8 kuukautta, sillä hänelle on hyvitetty alkuperäisestä 3,5 vuoden tuomiosta kahdeksan kuukautta aiemmin istutun kotiarestin vuoksi.