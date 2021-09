Bidenin sitkeä yskä herätti kysymyksiä presidentin terveydestä – unohti myös Australian pääministerin nimen

Valkoisen talon lehdistösihteerin mukaan presidentti Joe Bidenin säännöllinen köhiminen ei anna ainakaan tällä hetkellä aihetta huoleen.

Yhdysvalloissa on kiinnitetty huomiota sitkeään yskään, joka näyttää vaivaavan presidentti Joe Bideniä. Köhiminen on keskeyttänyt Bidenin puheita jo muutamaan otteeseen kuluvalla viikolla hänen pitäessään niitä muun muassa Valkoisessa talossa sekä Kaliforniaan suuntautuneella matkalla.

Torstaina asian nosti esiin Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa NBC:n kirjeenvaihtaja Kelly O’Donnell. Hän tiedusteli lehdistösihteeri Jen Psakilta, miksi Biden yskii niin usein.

O’Donnell viittasi presidentin aiemmin samana päivänä Valkoisessa talossa pitämään puheeseen, jossa tämä käsitteli talouspolitiikkaansa.

– Moni meistä oli itähuoneessa katsomassa presidenttiä. Olemme nähneet hänet useissa tilanteissa, joissa hänellä on ollut toistuvaa yskää. Mikä on tilanne yskän suhteen? Ja onko syytä huoleen? O’Donnell kysyi.

Toistuva köhiminen kiinnitti katsojien huomion, kun Biden puhui torstaina talouslinjauksistaan Valkoisessa talossa.

Psaki vakuutteli toimittajille, ettei syytä huoleen ole.

– Tämä ei ole huolenaihe. Meillä on lääkäri, joka matkustaa hänen mukanaan ja tietenkin hän tarkastaa, onko näin, jos on syytä. Ja näin toimitaan myös jatkossa, kuten on toimittu hänen presidenttikautensa alusta lähtien, Psaki sanoi.

O’Donnell ei kuitenkaan tyytynyt Psakin vastaukseen, vaan jatkoi edelleen uudella kysymyksellä.

– Onko olemassa jonkinlaista selitystä sille, miksi hän on yskinyt niin säännöllisesti sen kaltaisissa tilanteissa? Olen varma, että sinäkin huomasit sen, hän huomautti.

Psaki myönsi huomanneensa saman. Hän kuitenkin toisti, ettei usko yskän antavan aihetta huoleen.

– Uskoakseni on useita syitä, jolloin saatamme kokea tarvetta kurkun selvittämiseen, tai sitten meillä voi olla hieman flunssaa. Kyseessä on varmasti asia, jota presidentit, vaaleilla valitut viranomaiset, toimittajat sekä tiedottajat kohtaavat. Mutta se ei ole asia, josta olemme lääketieteellisesti huolissamme, Psaki sanoi.

Bidenin terveydentilaan palattiin vielä myöhemmin tiedotustilaisuudessa, kun Psakilta kysyttiin, milloin Biden menisi seuraavan kerran lääkärintarkastukseen. Psaki piti kysymystä ymmärrettävänä, mutta ei osannut sanoa tarkkaa ajankohtaa.

– Hän on menossa pian. Ja kun hän menee, varmistamme, että olette siitä tietoisia ja saatte kaiken siihen liittyvän tiedon.

Valkoisessa talossa torstaina nähty köhiminen ei ollut päivän ainoa tapaus, joka laukaisi spekulaatioita presidentin voinnista. Samana päivänä annettiin ilmoitus historiallisesta Aukus-sopimuksesta, jonka Yhdysvallat, Australia ja Britannia solmivat keskenään sotilaallisen ja teknologian jakamiseen liittyvän yhteistyön merkeissä.

Presidentti Joe Biden sekä pääministerit Scott Morrison ja Boris Johnson järjestivät torstaina yhteisen virtuaalitiedotustilaisuuden.

Julkistustilaisuudesta oli muodostettu etäyhteydet myös Britannian pääministerin Boris Johnsonin sekä Australian pääministerin Scott Morrisonin kotimaissaan samaan aikaan pitämiin lehdistötilaisuuksiin. Köhiminen vaivasi Bideniä myös tuolloin, mutta kollegoitaan kiittäessään hän vaikutti lisäksi unohtaneen hetkeksi Morrisonin nimen.

– Kiitos, Boris, Biden sanoi ennen kääntymistään toisella puolella tv-ruudulla näkyneen Morrisonin puoleen.

– Ja haluan kiittää tuota veikkoa Australiassa. Kiitos paljon, kaveri. Arvostan tätä, herra pääministeri, Biden sanoi.

Bidenin kommentit on nähtävissä artikkelin yläosassa olevalla videolla.

Tilanne vaikutti naurattavan sekä Bideniä että Morrisonia, eikä myöskään Johnson pystynyt täysin pitämään pokkaansa omalla ruudullaan. Politicon mukaan Valkoisen talon edustaja huomautti kuitenkin myöhemmin, että Biden viittasi lähes välittömästi tapahtuneen jälkeen Morrisoniin tämän nimellä.

Lipsahduksesta ottivat ilon irti erityisesti Australian tiedotusvälineet, joista muun muassa 9News kertoi pääministeri Morrisonin ottaneen tilanteen huumorilla. Morrison ei omien sanojensa mukaan kiinnittänyt asiaan liiemmin huomiota.

– Tällaista tapahtuu säännöllisesti aika ajoin, tiedättehän. Minut tunnetaan siitä, että olen päästänyt satunnaisia nimiä lipsahtamaan muististani. Se on aika normaalia meidän alallamme, ollakseni rehellinen, Morrison mainitsi.

Nimimoka näytti huvittavan sekä Bideniä että Morrisonia.

Mahdollisia merkkejä 78-vuotiaan Bidenin terveydentilan hapertumisesta ovat nostaneet Yhdysvalloissa esiin etenkin oikeistokonservatiiviset tiedotusvälineet. Bidenin yskiminen on myös ehtinyt saada sosiaalisessa mediassa käydyssä keskustelussa oman aihetunnisteensa #bidencough (cough tarkoittaa suomeksi yskää).

Virkakautensa aikana Biden on herättänyt huomiota muun muassa kompuroimalla muutamaan otteeseen Air Force One -lentokoneen portaissa. Valkoinen talo pani kuitenkin tilanteet portaissa otetun yksittäisen harha-askeleen sekä kovan tuulen piikkiin.

Presidentinvaalien aikaan Bidenin lääkäri Kevin O’Connor kertoi Wall Street Journalille tämän olevan kuntonsa puolesta sopiva toimimaan presidenttinä. O’Connor kertoi kuitenkin Bidenin saaneen hoitoa korkeaan kolesteroliin, refluksitautiin sekä kausiallergioihin.