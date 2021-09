Kiina on Australian merkittävin kahdenvälinen kauppakumppani. Kiinalaismediassa katsotaan Australian muuttuneen Kiinan vastustajaksi.

Australia puolusti perjantaina uutta yhteistyösopimustaan Yhdysvaltain ja Britannian kanssa Kiinan ilmaistua kritiikkiä sitä kohtaan. Sopimukseen kuuluu ydinsukellusveneiden rakentaminen Australiaan.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa Kiinan kuvailleen sopimusta erittäin vastuuttomaksi ja kapeakatseiseksi. Sen nähdään kiristävän kilpavarustelua. BBC:n mukaan kiinalaismediassa kirjoitettiin, että Australia on muuttanut itsensä Kiinan vastustajaksi.

Lue lisää: Australia aikoo rakentaa ydin­sukellus­veneitä yhteistyössä Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa

Australian pääministeri Scott Morrison huomautti radiokanava 2GB:n haastattelussa, että Kiinalla on oma, hyvin huomattava ydinsukellusveneiden rakennusohjelmansa.

– Heillä on täysi oikeus tehdä päätöksiä kansallisen etunsa mukaisesti puolustusjärjestelyissään ja niin on tietenkin myös Australialla ja kaikilla muillakin mailla, Morrison sanoi.

Pääministeri antoi perjantaina useita haastatteluita, joissa hän sanoi Australian hallinnon reagoivan Aasian ja Tyynenmeren alueen muuttuvaan dynamiikkaan, jossa alueesta on tullut yhä kiistanalaisempi ja kilpailu lisääntyy.

Morrisonin mukaan Australia on ”hyvin tietoinen” Kiinan ydinsukellusveneistä ja lisääntyvistä sotilaallisista investoinneista.

– Olemme halukkaita varmistamaan, että kansainväliset vedet pysyvät aina kansainvälisinä vesinä ja kansainväliset taivaat ovat kansainvälisiä taivaita, ja että laillisuusperiaate on yhtäläisesti voimassa kaikilla näillä alueilla, hän sanoi.

Australialla on ollut monimutkainen suhde Kiinaan, ja maa on Australian merkittävin kahdenvälinen kauppakumppani, kun tarkastellaan hyödykkeitä ja palveluita. Australia on usein joutunut tasapainottelemaan suhteitaan Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä.

– Kiireellisintä on nyt se, että Australian on tarkasteltava syitä kahdenvälisten suhteidemme heikkenemiselle ja pohdittava vakavasti, pitäisikö sen tarkastella Kiinaa kumppanina vai uhkana, Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian sanoi South China Morning Postin mukaan.

Washingtonissa vierailulla ollut Australian puolustusministeri Peter Dutton sivuutti kiinalaisvirkamiesten ja valtion median kriittiset kommentit varsin vähättelevään sävyyn. Dutton kutsui reaktiota ”haitalliseksi, epäkypsäksi ja suorastaan noloksi”.

Aikaisin torstaina Suomen aikaa tehdyssä Yhdysvaltain, Britannian ja Australian ilmoituksessa viitattiin Tyynenmeren ja Intian valtameren ”alueellisiin turvallisuushuoliin”. Valtioiden päättäjät, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, Britannian pääministeri Boris Johnson ja Australian pääministeri Scott Morrison eivät puhuneet suoraan Kiinasta.

Pääministerin mukaan puolitoista vuotta valmisteltu yhteistyö on pysyvää laatua, ”ikuinen kumppanuus”.

– Sen myötä Australia pysyy turvallisena ja turvassa tulevaisuudessa, Morrison sanoi.

Australia on viime aikoina lisännyt puolustusmenojaan Kiinan vahvistuessa. Niin Australian kuin Yhdysvaltojen suhteet Kiinan kanssa ovat viime vuosina lähinnä kiristyneet.

Myös Britannian puolustusministeri Ben Wallace on kiinnittänyt huomiota Kiinan sotilasmenoihin.

– Se on kasvattamassa valtavasti laivastoaan ja ilmavoimiaan. On ilmeistä, että se kytkeytyy kiisteltyihin alueisiin. Kumppanimme noilla alueilla haluavat pitää puoliaan, Wallace sanoi BBC:lle.

Viime vuosina Kiinaa on syytetty jännitteiden kasvattamisesta kiistellyillä alueilla kuten Etelä-Kiinan merellä, joka sijaitsee läntisellä Tyynellämerellä.

Uusilla ydinsukellusveneillä Australian armeija pystyy matkustamaan ja iskemään kohteisiin kaukana rannikosta. Ne eivät tule kuljettamaan ydinaseita, vaan ne toimivat ydinvoimalla.