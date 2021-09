Yli 10 000 siirtolaista odottaa sillan alla Texasissa: ”Tämä on toden­näköisesti pahempi kuin pahimmat skenaariot”

Palautuslennot Haitiin on määrä käynnistää ensi viikolla.

Tuhansia siirtolaisia on saapunut Texasiin viime päivinä.

Reilu 10 000 siirtolaista odottaa Texasissa, Del Riossa sillan alla pääsyä viranomaisten vastaanottotiloihin, ABC News uutisoi.

– Juomavettä, pyyhkeitä ja vessoja on toimitettu siirtolaisille, kun he odottavat kuljetusta muualle, Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitos on kertonut.

Kuumuudesta johtuvien terveysongelmien välttämiseksi siirtolaiset ovat majoittuneet sillan alle.

Suuri osa siirtolaisista on kotoisin Haitista.

Siirtolaisten kerrotaan ylittäneen Rio Granden muutaman päivän aikana. Nopeasti kehittynyttä tilannetta on kuvailtu humanitaariseksi hätätilaksi ja logistiseksi painajaiseksi, Washington Post kertoo.

– Me kamppailemme sen puolesta, että tuomme kaikki mahdolliset resurssit, mutta tämä on logistinen painajainen, kuvaili rajavartiolaitosliiton edustaja Jon Anfinsen.

– Me siirrämme agentteja ympäri maata auttamaan, mutta he eivät pääse tänne tänään ja me vain yritämme selviytyä.

Anfinsenin mukaan etusijalla ovat perheet, joissa on pieniä lapsia.

– Monet agenteista ovat äitejä ja isiä ja se, että näkee lapsia tällaisessa tilanteessa, on surullista kaikille.

Siirtolaisia ylittämässä Rio Granden Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla.

Del Rion pormestarin Bruno Lozanon mukaan kaupunkiin oli saapunut jo yli 10 500 siirtolaista.

– Vaikka ennustin pahimman skenaarion, tämä on todennäköisesti pahempi kuin pahimmat skenaariot, Lozano sanoi.

Suurin osa Del Rioon saapuneista siirtolaisista on kotoisin Haitista. Monet ovat asuneet muualla Latinalaisessa Amerikassa vuoden 2010 tuhoisan maanjäristyksen jälkeen, mutta pyrkineet nyt kohti pohjoista.

Siirtolaisten määrä yllätti viranomaiset.

Yhdysvaltojen lounaisrajalla on nähty enemmän laittomia rajanylityksiä kuin yli kahteen vuosikymmeneen, New York Times kertoo. Yli 200 000 ihmistä ylitti rajan viime kuussa. Yhteensä rajanylityksiä on kirjattu tänä vuonna yli 1,5 miljoonaa.

Yhdysvaltain hallinto on suunnitellut, että osa siirtolaisista lennätettäisiin muihin rajakaupunkeihin, joissa heidän hakemuksensa käsiteltäisiin. Lisäksi palautuslennot Haitiin on määrä käynnistää ensi viikolla.