Brexitin seuraus: Britanniassa suunnitellaan naulan ja unssin paluuta

Euroopan unionissa on määrätty, että mittayksikkönä käytetään metrijärjestelmää. Britanniassa halutaan kuitenkin palata vanhaan, brittiläiseen järjestelmään.

Britanniassa suunnitellaan paluuta naulan ja unssin aikaan, brittimedia uutisoi. Kun Britannia oli osa Euroopan unionia, ei maassa saanut myydä tuotteita, joiden yksikkönä oli vanhan brittiläisen yksikköjärjestelmän yksikkö. Tämä laki säilyi, vaikka Britannia erosi Euroopan unionista.

Nyt Britanniassa kuitenkin suunnitellaan, että laista hankkiudutaan eroon. Lisäksi harkittavana on myös muita uudistuksia, joilla puretaan EU:n aikaisia määräyksiä, käy ilmi hallituksen julkaisemasta asiakirjasta. Esimerkiksi jatkossa tuoppeihin voidaan painaa kruunun leima, jos tämän kieltävä laki päätetään purkaa.

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi tuovansa takaisin brittiläisen yksikköjärjestelmän kauppoihin vuoden 2019 vaalien aikaan, Independent kertoo.

Euroopan unionin direktiivi koskien unionin alueella käytettäviä paino- ja mittayksiköitä astui voimaan vuonna 2000. Direktiivi vaati, että painon mukaan myytävien tuotteiden ja tuoretuotteiden kohdalla oli käytettävä metrijärjestelmää, The Times kertoo. Nauloja ja unsseja sai yhä käyttää, mutta niiden rinnalla oli esitettävä kilot ja grammat.

Vuonna 2001 vihanneskauppias tuomittiin mittayksikköjä koskevan lain rikkomisesta. Mies möi 34 pennin edestä banaaneja, joiden hinta perustui niiden painoon nauloina ja unsseina.

Spectatorin päätoimittajana silloin ollut Johnson kritisoi vihanneskauppiaan kohtaloa.

– Miksi painostamme britit käyttämään Napoleonin mittoja, kun keisarillinen järjestelmä selvisi ja kukoistaa Yhdysvalloissa, maailman menestyneimmässä taloudessa Maan päällä, Johnson kirjoitti.

Yksi naula, jonka lyhenne on lb, jakaantuu 16 unssiin, jonka lyhenne on oz. Yksi naula on 0,453 592 37 kiloa.