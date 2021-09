Uutta tietoa Pohjois-Korean ohjuskokeesta: junasta laukaistu ballistinen ohjus lensi 800 kilometriä

Vain muutamaa päivää aiemmin Pohjois-Koreassa oli testattu risteilyohjusta.

Pohjois-Koreassa keskiviikkona ammutun ohjuskokeen tarkoituksena oli myös testata uutta rautateillä kuljetettavaa ohjusjärjestelmää, maan valtiollinen uutistoimisto KCNA uutisoi Reutersin mukaan. Ohjukset lensivät noin 800 kilometriä ennen kuin ne osuivat kohteeseen Pohjois-Korean itärannikolla.

Sekä Etelä-Korean että Japanin viranomaiset sanoivat keskiviikkona havainneensa, että Pohjois-Koreassa laukaistiin kaksi ballistista ohjusta. Vain päiviä aiemmin Pohjois-Korean kerrottiin testanneen pitkän kantaman risteilyohjusta.

Ballistiset ohjukset laukaistiin tilanteesta väitetysti otettujen kuvien perusteella junasta. Asiantuntijoiden mukaan junan käyttäminen laukaisualustana antaa lisämahdollisuuksia ohjusten laukaisemiselle.

Julkisuuteen annettu kuva ohjuksen laukaisusta. Pohjois-Korean mukaan koe oli onnistunut.

– Armeijamme arvioi, että Pohjois-Korea kehittää jatkuvasti erilaisia liikuteltavia laukaisualustoja, Etelä-Korean asevoimien edustaja Kim Jun-rak sanoi.

– Rautateitse liikuteltavat ohjukset ovat suhteellisen halpa ja luotettava vaihtoehto maille, jotka pyrkivät parantamaan ydinasejoukkojensa selviytymistä, tutkija Adam Mount sanoi Twitterissä.

– Venäjä teki niin. Yhdysvallat harkitsi sitä. Se käy täysin järkeen Pohjois-Korean kohdalla.

Toisaalta Pohjois-Korean rataverkosto on melko suppea ja konfliktin aikana viholliset voisivat tuhota sen nopeasti, The Guardian kertoo.

Pohjois-Korean uskotaan kehittelevän erilaisia liikuteltavia laukaisualustoja ohjuksille.

Toisen asiantuntijan mukaan kuvien perusteella junasta laukaistut ohjukset vaikuttivat olevan lyhyen kantaman ohjuksia, joiden laukaisua rekasta testattiin vuonna 2019. Ohjuksiin on todennäköisesti otettu mallia venäläisistä Iskander-ohjuksista ja ne lentävät matalalla, jossa ilmantiheys on riittävä, jotta niitä voidaan ohjata lennon aikana. Näin ollen ohjuksentorjuntajärjestelmien on vaikeampi iskeä niihin.

Pohjois-Korean viimeisin testi tapahtui samana päivänä, jolloin Etelä-Korea testasi sukellusveneestä laukaistavaa ballistista ohjusta. Etelä-Korea on ensimmäinen maa, jolla ei ole ydinaseita, joka on kehittänyt kyseisen järjestelmän.