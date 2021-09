Havaijilta löytyi 37 vuotta sitten lähetetty pulloposti – sisällä kirjoitusta kolmella kielellä

Pulloposti oli lähetetty osana lukiolaisten tutkimusta, joka käsitteli merivirtoja.

Pulloposti, joka lähetettiin matkaan Japanista 37 vuotta sitten, on löytynyt Havaijilta, The Guardian uutisoi. Japanista on Havaijille noin 6 000 kilometriä.

Pullo löytyi alunperin jo viime kesäkuussa. Sen löysi 9-vuotias Abbie Graham. Pullon sisältä löytyi yhteystiedot, jotka oli kirjoitettu japaniksi, englanniksi ja portugaliksi. Papereissa kerrottiin, että pullo oli laskettu matkaan Choshin rannikon edustalta ja pullon löytäjää pyydettiin ottamaan yhteyttä kouluun.

Graham lähetti syyskuun alussa paperit takaisin Choshin lukioon, yhdessä piirroksensa kanssa. Tyttö oli piirtänyt kuvan itsestään ja siskostaan syömässä sushia.

Pullopostin lähettivät matkaan Choshin lukion tiedekerhon jäsenet itäisessä Chiban prefektuurissa vuonna 1984. Projektin tarkoituksena oli tutkia merivirtoja.

Kaiken kaikkiaan vuosina 1984 ja 1985 lähetettiin matkaan 750 pulloa. Pullot laskettiin mereen lähellä Miyake-jiman saarta.

Edellisen kerran projektin takia mereen laskettu pullo löytyi vuonna 2002. Tuolloin pullo löytyi Kikaijiman saarelta. Aiemmin pulloja oli löytynyt muualta Japanista, Midwaysaarilta, Filippiineiltä, Kiinasta ja Yhdysvaltojen länsirannikolta, japanilainen Mainichi uutisoi.

– Ajattelin, että viimeinen pullo, joka löytyisi olisi se, joka löytyi Kikaijimalta. Emme koskaan kuvitelleet, että toinen löytyisi 37 vuoden jälkeen, varapresidentti Jun Hayashi sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tiedekerho, joka lähetti pullot matkaan, lopetettiin vuonna 2007. Sen jäsenenä vuonna 1984 ollut Mayumi Kanda totesi pullon löytämisen nostaneen mieleen muistoja.

– Olin yllättynyt, se nosti mieleen nostalgisia muistoja lukiopäiviltäni. Kiitos kaikille, jotka olivat tässä mukana.