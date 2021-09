”Kolmesta Boris Vishnevskistä” tuli lentävä vitsi Pietarissa – IS seurasi aidon ja alkuperäisen vaalikampanjan huipennusta

Ulkoministeri Pekka Haaviston tapaaminen johti jo keväällä siihen, että legendaarinen demokraatti Boris Vishnevski joutui Putin-mielisten häirikköjen kohteeksi Pietarissa.

Pietari, Venäjä

Kolmipäiväisiksi venytetyt Venäjän parlamenttivaalit käynnistyivät perjantaina, joten ehdokkailta ei enää sallita virallisesti minkäänlaista kampanjointia.

Käytännössä tätäkin sääntöä rikotaan silti jatkuvasti, sillä Venäjän vallanpitäjät hankkivat omille ehdokkailleen huomiota tavallisten uutislähetysten varjolla ja sosiaalisessa mediassa jatkuu puolestaan meemien ja trollien taistelu.

Pietarissa on lisäksi oma erityinen jännitysmomenttinsa, sillä äänestäjillä on vastassaan peräti kolme liki samannäköistä Boris Vishnevskiä.

” Tulkaa katsomaan, täällä on aito ja alkuperäinen Boris Vishnevski.

Yksi heistä on alkuperäinen ja arvostettu demokraattipoliitikko, isännimeltään Lazarevitsh. Kaksi heistä on tahallaan nimensä ja ulkonäkönsä muuttanutta ”häirikköehdokasta”, joiden isännimiksi kerrotaan Gennadjevitsh ja Ivanovitsh.

– Valekaimojen ilmestyminen kertoo tietenkin siitä, että minä olen vallanpitäjille aidosti uhka. Heikkoa ehdokasta vastaan ei olisi tehty tällaista temppua, oikea Boris Vishnevski, 65, sanoi IS:lle kampanjansa loppuhuipennuksessa Pietarin Heinätorilla torstai-iltana.

Vishnevski ei tiedä vielä, kääntyykö likainen temppu häntä vastaan vai hänen edukseen.

– Osa ihmisistä menee todennäköisesti harhaan. Kohusta on minulle tietenkin myös mainosta, mutta rehellisesti sanoen olisin mieluummin pärjännyt ilman tätä sotkua, hän pohti.

Boris Vishnevski on virallisen vaalimainoslakanan kuvissa oikeanpuoleinen. Kaksi muuta Boris Vishnevskiä ovat uuden nimen ottaneita tahallisia häirikköehdokkaita.

Pietarin kaupunginvaltuustossa parhaillaan istuva aito Vishnevski pyrkii nyt uudelleen kaupunginvaltuustoon, mutta on ehdolla myös Venäjän valtakunnanduumaan. Hän on laajasti arvostettu demokratiamielinen ihmisoikeustaistelija, jonka monet pietarilaiset tuntevat jo ennestään.

– Tulkaa katsomaan, täällä on aito ja alkuperäinen Boris Vishnevski, huuteli Vishnevskin kampanja-apuna ollut Jevgeni Gusarov Sennajan metroaseman luona, kun kaksikko jakoi viimeisiä Jablokon kampanjalehtisiä torstai-iltana.

Paikalle sattuneiden pietarilaisten suhtautuminen näytti olevan myötämielistä. Kaikki ottivat heti alkajaisiksi puheeksi kohun kolmesta Vishnevskistä, joten sukunimi on siis ainakin jäänyt hyvin mieleen.

– Minä äänestän teitä, ehdottomasti. Minua niin kyllästyttää tämä Yhtenäisen Venäjän touhu, Tatjana Danilovnaksi esittäytynyt nainen lupasi Vishevskille.

– Ja oikea isännimikin minulla on jo muistissa, se on Lazarevitsh.

Valentinaksi esittäytynyt pietarilainen nainen otti Jabloko-puolueen vaalimainokset Jevgeni Gusarovilta ja Boris Vishnevskiltä.

Kolmesta Vishnevskistä on tullut näiden vaalien lentävä vitsi, ja siitä on kehitelty lukemattomia hupikuvia.

Alkuviikosta Pietariin ilmestyi esimerkiksi kolmipäistä lohikäärmettä esittänyt seinämaalaus, jossa päät oli nimetty erikseen kaikille kolmelle Vishnevskille. Lohikäärmettä taltuttamaan oli maalattu Yhtenäisen Venäjän pietarilaisvaikuttaja Aleksandr Razhenkov. Torstaina graffiti maalattiin piiloon viranomaisten toimesta.

( Kolmipäinen Vishnevski-lohikäärme näkyy alla olevan twiitin kuvissa.)

Sosiaalisessa mediassa monet venäläiset ovat ottaneet puolestaan käyttöön väliaikaisen profiilikuvan, johon he ovat nimenneet itsensä Boris Vishnevskiksi.

Yksi suosituista meemeistä esittää kahta Britannian Salisburyn hermomyrkkyskandaalista tunnetuksi tullutta GRU:n agenttia, jotka on laitettu esiintymään nyt vuorostaan Boris Vishnevski -nimellä. Kyse on ”Aleksandr Petrovista” ja ”Ruslan Boshirovista”, joiden jäljille päästiin Sergei Skripalin murhayrityksen jälkeen. Bellingcatin tutkimuksissa paljastui myöhemmin, että Petrov on oikeasti Aleksandr Mishkin ja Boshirov on oikeasti Anatoli Thsepiga.

Esimerkiksi kuuluisa oppositiohenkinen toimittaja Artemi Troitski jakoi Twitterissä kuvan, jossa GRU:n paljastetut myrkyttäjäagentit on liitetty vale-Vishnevskien tilalle Pietarin virallisen vaalilakanan kuviin.

Vaikka vale-Vishnevskeille naureskellaan, ilmiö kertoo todellisuudessa siitä, kuinka häikäilemätöntä taistelua Venäjällä käydään oppositiomielisiä ehdokkaita vastaan.

” Tosiasiassa kaikki nämä neljä duumassa olevaa puoluetta ovat sitä samaa Yhtenäistä Venäjää, vain eri pukuun pukeutuneina.

Myös aidon Boris Vishnevskin rekisteröinti vaaleihin ehdittiin jo kertaalleen kieltää Pietarissa, mutta lopulta hänet päästettiin ehdolle.

Vishnevski on nyt myös oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kannattajien laatimalla älykkään äänestyksen suosikkilistalla.

Lue lisää: Navalnyin tiimi julkisti listan äänestys­suosikeistaan – IS testasi Pietarissa, kuinka nimi­listat voi lukea Kremlin esto­yrityksistä huolimatta

Vishnevski on toisaalta tyytyväinen saamastaan tuesta, mutta samalla hän arvostelee suorin sanoin älykkään äänestämisen konseptia. Navalnyin tiimi kehottaa nimittäin äänestämään Yhtenäisen Venäjän sijasta pääosin niin kutsutun ”systeeminsisäisen opposition” eli KPRF-kommunistien, Vladimir Zhirinovskin LDPR-puolueen ja Oikeudenmukaiseen Venäjän ehdokkaita.

– Älykkään äänestämisen mallissa on perustavaa laatua oleva systeemivirhe. Kaikki duumassa istuvat puolueet ovat kannattaneet esimerkiksi lakeja ulkomaalaisista tiedotusvälineagenteista, mutta nyt nämä mustalle listalle joutuneet tiedotusvälineet kehottavat ihmisiä älykkääseen äänestämiseen – eli toisin sanoen kannattamaan näistä duuman puolueista kaikkia muita paitsi Yhtenäistä Venäjää, Vishnevski ihmetteli.

” Ne kaikki kannattavat sotaa, aggressiota, länsivastaisuutta, poliittisia vainoja ja paluuta kohti vanhaa.

– Tosiasiassa kaikki nämä neljä duumassa olevaa puoluetta ovat sitä samaa Yhtenäistä Venäjää, vain eri pukuun pukeutuneina. Ne kaikki kannattavat sotaa, aggressiota, länsivastaisuutta, poliittisia vainoja ja paluuta kohti vanhaa.

Vishnevski itse on tottunut pitkän uransa aikana monenlaisiin kampitusyrityksiin jo ennen valekaimojen ilmestymistä.

Esimerkiksi viime keväänä Vishnevskiä vastaan kehiteltiin mustamaalauskohu, kun hän kävi ulkoministeri Pekka Haaviston Pietarin-vierailun aikana Suomen konsulaatissa. Asialla olivat tuolloin konsulaatin edustalla päivystäneet niin kutsutun trollitehtaan toimittajat, jotka väittivät Vishnevskin osallistuneen Haaviston järjestämään ”salaiseen Venäjä-vastaiseen tapahtumaan”.

Lue lisää: Venäjällä leivotaan skandaalia Haaviston väitetystä ”salaisesta vaikuttaja-agenttien tapaamisesta” Pietarissa

Lue lisää: Ulkoministeri Haaviston Pietarissa tavanneille viralliset moitteet: ”Ei pidä hiiviskellä ulkomaiden konsulaateissa”

Heinätorin torstaisessa kampanjahuipennuksessa Vishnevski esitteli paikalle pysähtyneille nuorille miehille Jablokon vaalilehdessä olevaa pilapiirrosta, jossa kaksi härkää juttelee keskenään teurastamon ovella. Niitä hätyyttää ovesta sisälle kruunupäinen mies.

– Tämänkö puolesta me äänestimme? yksi härkä kysyy hädissään toiselta.

– En tiedä. Minä en käy äänestämässä, toinen häristä vastaa.

Vishnevski opastaa nuorille miehille, että mikäli nämä jättävät äänestämättä, he asettuvat vapaaehtoisesti pilapiirroksen teuraseläinten rooliin.

– Menkää äänestämään, mutta vasta myöhään sunnuntaina iltapäivällä.

– Jos menette perjantaina tai lauantaina, teidän äänenne voidaan varastaa helposti yön aikana. Pidennetty äänestysaika mahdollistaa nyt sen, että uurniin vaihdetaan uudet äänestysliput yöllä, Vishnevski varoitti.