WHO: Afrikan pula koronarokotteista lisää uusien ja tappavien varianttien riskiä

Vain 17 prosenttia afrikkalaisista saadaan rokotettua vuoden loppuun mennessä.

Edon osavaltiossa Etelä-Nigeriassa on rajoitettu rokottamattomien pääsyä julkisiin tiloihin.

Brazzaville

Afrikka kärsii tänä vuonna 470 miljoonan koronarokoteannoksen vajeesta sen jälkeen, kun Covax-rokoteohjelma on leikannut suunniteltuja rokotetoimituksia, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO varoittaa, että vaje lisää uusien ja tappavien varianttien riskiä.

WHO:n Afrikan-yksikön mukaan tällä hetkellä vain 17 prosenttia maanosan väestöstä saadaan rokotettua vuoden loppuun mennessä, kun terveysjärjestön tavoite on 40 prosenttia.

Afrikan-yksikön johtaja Matshidiso Moeti sanoo, että rokotteiden lähetysten viivästyminen uhkaa muuttaa Afrikan rokotteille vastustuskykyisten varianttien lisääntymisalueeksi.

Covax laski ennustettaan rokotetoimituksista viime viikolla ja perusteli muutosta muun muassa vientikielloilla, valmistajien ja maiden kahdenvälisten sopimusten ensisijaisuudella sekä hyväksyntähakemusten jättämisten viivästymisillä.