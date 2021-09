Portugalista tuli rokotusten Euroopan mestari – jo 80 prosentilla väestöstä täysi suoja koronaa vastaan

Vain kolme prosenttia portugalilaisista vastustaa rokotuksia.

Lissabon

Portugali on rokottanut 80 prosenttia väestöstään täysin koronavirusta vastaan. Siitä on tullut yksi maailman rokotetuimmista maista, ja se on luopumassa suurimmasta osasta koronarajoituksiaan.

Uutistoimisto Reutersin seurannan mukaan Portugali ja Arabiemiraatit ovat rokottaneet yhtä suuren osan väestöstään ja jakavat maailman kärkitilan.

Portugalissa oli vuoden alussa maailman huonoin koronatilanne, mutta maan terveysviranomaiset kertoivat myöhään tiistaina, että se on nyt rokottanut reilusta 10 miljoonasta kansalaisestaan täysin 8,2 miljoonaa.

Lähes kaikki yli 65-vuotiaat aikuiset ja puolet 12–17-vuotiaista lapsista on saanut täyden rokotussuojan. Kaikki yli 12-vuotiaat ovat Portugalissa oikeutettuja rokotuksiin.

Portugali aloitti samassa rokotustahdissa muiden EU-maiden kanssa, mutta se kiihdytti vauhtia samaan aikaan kuin rokotevastaiset liikkeet muualla voimistuivat. Portugalissa vain kolme prosenttia kansasta vastustaa rokotuksia.

Suomessa täyden rokotussuojan on saanut 58 prosenttia väestöstä.