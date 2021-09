Venäjällä alkoi kolmen päivän vaalinäytelmä – ”Todellisen valinnanvaran puute on musertava”

Yhtenäinen Venäjä käyttää kaikki keinot säilyttääkseen ylivoimaisen enemmistön parlamentin alahuoneessa, vaikka puolueen suosio on laskenut rajusti.

Moskova

Venäjällä alkoi tänään kolme päivää kestävä äänestys duuman eli parlamentin alahuoneen vaaleissa. Valtapuolue Yhtenäisen Venäjän odotetaan varmistavan itselleen kahden kolmasosan enemmistön 450 kansanedustajan paikasta, vaikka puolueen suosio on laskenut selvästi edellisistä vaaleista.

Vaalien alla todellisia opposition edustajia on estetty asettumasta ehdolle. Hallinnon vastustajia on myös vangittu ja ajettu maanpakoon. Riippumattoman median toimintaa on rajoitettu määrittelemällä tiedotusvälineitä ulkomaisiksi agenteiksi.

Lisäksi hallinnon odotetaan turvautuvan vaalivilppiin halutun lopputuloksen varmistamiseksi.

Äänestämisen venyttämistä kolmen päivän pituiseksi on perusteltu koronavirustilanteella. Osin samasta syystä on käytössä sähköinen äänestäminen, jonka käyttöön venäläisiä on pyritty innostamaan lupauksella arpoa äänestävien kesken houkuttelevia palkintoja kuten asuntoja ja autoja.

Arvostelijoiden mukaan pitkä äänestysaika ja sähköinen äänestäminen kuitenkin edistävät entisestään vaalivilpin toteuttamista.

Euroopan parlamentin eilen hyväksymän Venäjä-päätöslauselman mukaan EU:n pitäisi valmistautua tarvittaessa olemaan tunnustamatta duumanvaalien tulosta ja harkita Venäjän jäsenyyden jäädyttämistä kansainvälisissä parlamentaarisissa järjestöissä kuten Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa.

Vallanpitäjiin kriittisesti suhtautuva Novaja Gazeta -lehti kertoi saaneensa alkukuusta haltuunsa nauhoitteen, jossa sen mukaan opastetaan vaalivirkailijoita peukaloimaan tulosta. Moskovan lähistöltä Koroljovin kaupungista peräisin olevalla nauhalla naisääni selvittää, että sopiva ääniosuus Yhtenäisen Venäjän ehdokaslistalle olisi 42–45 prosenttia.

Duumanvaaleihin liittyy muitakin kansainvälistä arvostelua aiheuttaneita piirteitä. Venäjä muun muassa sallii arviolta 600 000:n Itä-Ukrainan separatistialueilla asuvan Venäjän passin haltijan äänestää vaaleissa.

Donetskin niin kutsutun kansantasavallan viranomaiset ovat järjestäneet satoja busseja ja junia kuljettamaan Ukrainasta Venäjän puolelle äänestämään, kertoo Moscow Times.

Ukrainan mukaan sekä tämä että vaalien järjestäminen Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla rikkovat kansainvälistä oikeutta.

Yhtenäisellä Venäjällä on nykyisessä duumassa yli 330 kansanedustajaa, ja puolueen arvioidaan haluavan säilyttää perustuslain muuttamiseen vaadittavan kahden kolmasosan enemmistön. Edellisistä, vuoden 2016 vaaleista puolueen suosio on kuitenkin romahtanut 30 prosenttiin, ellei sen alle.

Uutistoimisto AFP:n haastatteleman politiikantutkijan Jekaterina Shulmanin mukaan Kremlin onkin turvauduttava moniin keinoihin sen varmistamiseksi, että ”äänestäjäkunnan vähemmistö tuottaa enemmistön parlamenttiin”.

– Kaikki, mikä on epäsuosittua, yhdistetään Yhtenäiseen Venäjään, arvioi puolestaan AFP:lle riippumaton analyytikko Valeri Solovei.

Yhtenäisen Venäjän kärkiehdokkaita paistattelevat hallituksen kenties näkyvimmät jäsenet puolustusministeri Sergei Shoigu ja ulkoministeri Sergei Lavrov. Lisäksi listoille on houkuteltu muun muassa Venäjän johtava koronalääkäri Denis Protsenko ja Yhdysvalloista venäläisagenttina toimimisen takia karkotettu Marija Butina.

On kuitenkin hyvin epävarmaa, kykeneekö Yhtenäinen Venäjä houkuttelemaan puolueelle uusia äänestäjiä omien työpaikkojensa säilyttämisestä kiinnostuneiden virkamiesten ja valtionyritysten työntekijöiden lisäksi.

– Vaalit ovat ilmiselvästi fiktiota. Todellisen valinnanvaran puute on musertava, arvioi 26-vuotias moskovalainen Anton Kositsin AFP:lle.

Duumassa toki on, ja sinne nousee näidenkin vaalien jälkeen myös muita puolueita, suurimpina todennäköisesti kommunistinen puolue ja Vladimir Zhirinovskin liberaalidemokraattinen puolue. Nämä kuuluvat niin kutsuttuun systeemioppositioon, joka lopulta myötäilee Yhtenäisen Venäjän ja presidentti Vladimir Putinin politiikkaa.

Kannatustaan vaalien alla kasvattaneiden kommunistien asema on kuitenkin muuttunut mielenkiintoiseksi, koska sen ehdokkailla on yleensä parhaat mahdollisuudet haastaa Yhtenäisen Venäjän ehdokkaita eri vaalipiireissä.

Tämän vuoksi Kremlin vihollinen numero yksi, vangittu oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi ja hänen ”älykkään äänestämisen” järjestelmänsä suosittelevat yleensä kommunistien ehdokkaan äänestämistä valtapuolueen vastustamiseksi.

Muut ehdotetut vastaehdokkaat tulevat muista ”systeemiopposition” puoleista. Navalnyin maanpaossa elävän avustajan Leonid Volkovin mukaan ääni Yhtenäisen Venäjän vastaehdokkaalle on käytännössä ääni Navalnyille.