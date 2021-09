Valkoinen talo tarjosi räppäri Nicki Minajille keskustelua koronarokotteista – väite serkun ystävän kiveksistä kirvoitti hallitustason kommentteja

Kansainvälinen kohu sai alkunsa, kun rapin megatähti Nicki Minaj kertoi Twitterissä jättävänsä Met-gaalan väliin järjestäjien asettaman rokotusvaatimuksen vuoksi.

Yhdysvalloissa Valkoinen talo vahvisti keskiviikkona tarjonneensa rap-artisti Nicki Minajille mahdollisuutta keskustella koronaturvallisuudesta lääkärin kanssa puhelimessa. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times.

– Kuten olemme tehneet muidenkin kanssa, olemme tarjonneet Nicki Minajille puhelua yhden lääkäreistämme kanssa, jotta tämä voisi vastata hänen kysymyksiinsä rokotteiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta, Valkoisen talon edustaja kertoi keskiviikkoiltana julkaistussa lausunnossa.

Minajin, 38, koronarokotteita koskevat näkemykset saivat aiemmin tällä viikolla laajaa julkisuutta, kun hän kertoi maanantaina jättävänsä väliin New Yorkin Metropolitan-taidemuseon järjestämän vuotuisen hyväntekeväisyysgaalan. Räppäri perusteli ratkaisuaan Met-gaalan järjestäjien kutsuvieraille asettamalla vaatimuksella koronarokotustodistuksesta.

– Jos otan rokotuksen, en ota sitä Metiä varten. Otan sen sitten, kun tunnen tehneeni riittävästi tutkimusta. Se on nyt työn alla, Minaj kertoi Twitterissä kehottaen samalla seuraajiaan pysymään turvassa ja käyttämään kunnollista kasvomaskia.

Minajilla on Twitterissä 22,7 miljoonaa seuraajaa.

Minajin julkaisu keräsi alleen tuen lisäksi suuren määrän kritiikkiä, jossa häntä muun muassa kehotettiin jättämään tutkimuksen teko tutkijoille. Alun perin Trinidadin ja Tobagon saarivaltiosta lähtöisin oleva tähti julkaisi myöhemmin toisen twiitin, jossa hän kertoi trinidadilaisen serkkunsa kieltäytyvän niin ikään rokotteesta.

– Serkkuni Trinidadissa ei ota rokotetta, koska hänen ystävänsä otti sen ja hänestä tuli impotentti. Hänen kiveksensä turposivat. Ystävä oli menossa muutaman viikon kuluttua naimisiin, ja nyt tyttö on perunut häät. Joten jatkakaa rukoilemista ja varmistakaa, että olette sinut päätöksenne kanssa ettekä tule kiusatuksi, Minaj kirjoitti.

Kohu ehti saada odottamattoman käänteen keskiviikkona jo ennen Valkoisen talon lausuntoa, kun Britannian pääministeri Boris Johnson ja maan johtava terveysviranomainen Chris Whitty joutuivat kommentoimaan Minajin kivesväitettä lehdistötilaisuudessa.

– On useita myyttejä, jotka kiertävät ympäriinsä. Osa niistä on selkeästi naurettavia. Jotkut taas on selvästi suunniteltu vain pelottelemaan. Tämä sattuu olemaan yksi niistä, Whitty sanoi AFP:n mukaan suunnaten seuraavat sanansa ”valheiden tyrkyttäjille”.

– Mielestäni heidän tulisi hävetä, ne kuuluivat.

Britannian pääministeri Boris Johnson ja maan johtava terveysviranomainen Chris Whitty joutuivat aiemmin tällä viikolla ottamaan kantaa Nicki Minajin serkun ystävän kiveksiä koskevaan väitteeseen.

Pääministeri Johnson puolestaan myönsi, ettei Minajin tuotanto ole hänelle ”niin tuttua kuin luultavasti tulisi olla”. Hän sanoi kuuntelevansa mieluummin Minajin kaimaa Nikki Kanania eli lääkäriä, joka on tiiviisti mukana brittihallituksen koronarokotuskampanjassa.

Räväkkyydestään tunnettu Minaj vastasi Johnsonille myöhemmin osoittamalla tälle ääniviestin, jossa hän väitti brittiaksentilla puhuen syntyneensä Britanniassa ja käyneensä yliopistoa ex-pääministeri Margaret Thatcherin kanssa. Kumpikaan väittämä ei luonnollisesti pidä paikkaansa.

Brittihallitus ei ole ainoa hallitus, joka joutui kommentoimaan Minajin puheita keskiviikkona. Reutersin mukaan Trinidadin ja Tobagon terveysministeri Terrence Deyalsingh kritisoi Minajin serkun kiveksiä koskevaa väitettä ”valheelliseksi”.

– Yksi syy siihen, miksi emme vastanneet jo eilen reaaliajassa neiti Minajille on se, että meidän oli tarkastettava asia ja varmistettava, onko hänen väitteensä totta vai valhetta. Valitettavasti tuhlasimme eilen niin paljon aikaa tämän valheellisen väitteen kumoamiseen, Deyalsingh totesi.

Myös Yhdysvaltain hallinnon johtava koronaneuvonantaja Anthony Fauci kommentoi keskiviikkona Minajin puheita ennen Valkoisen talon lausuntoa. Hän mainitsi sosiaalisessa mediassa liikkuvan paljon misinformaatiota.

– En syytä häntä mistään, mutta hänen tulisi miettiä kaksi kertaa ennen kuin levittää tietoa, jolle ei ole muuta perustetta kuin yksittäinen anekdootti. Se ei ole sitä, mistä tieteessä on kysymys, Fauci sanoi.

Myöhemmin Minaj ilmoitti ottavansa todennäköisesti rokotteen tulevaa kiertuettaan varten. Twitter-viesteissään hän on myös antanut ymmärtää saaneensa koronatartunnan aiemmin.

Tiedossa ei ole, aikooko Minaj suostua Valkoisen talon tarjoamaan puhelinkeskusteluun. Twitterissä hän tosin kertoi saaneensa kutsun saapua Valkoiseen taloon ja aikovansa noudattaa sitä kysyäkseen samalla kysymyksiä aiheesta myös muiden puolesta.