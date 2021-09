Gabby, 22, katosi oudosti automatkalla Yhdysvaltojen halki – vähin äänin kotiin palannut poikaystävä vaikenee

Kansallispuistoja matkalla kiertäneen Gabby Petiton perhe ilmoitti tyttärensä kadonneeksi, kun tästä ei kuulunut mitään pariin viikkoon.

Poliisin mukaan tutkinnassa on edelleen kyse kadonneen henkilön etsinnästä, jonka ensisijainen tavoite on löytää Gabby Petito, 22.

Yhdysvalloissa etsitään kiivaasti 22-vuotiasta Gabby Petitoa, josta ei ole tehty varmoja havaintoja sitten elokuun lopun. Nuori nainen katosi matkatessaan poikaystävänsä kanssa Ford Transit -pakettiautolla halki maan kansallispuistoissa pysähdellen.

Floridassa asuva pariskunta lähti matkaan Petiton alkuperäisestä kotikaupungista New Yorkista heinäkuun alussa. Määränpäähänsä Oregoniin heidän odotettiin saapuvan ensi kuussa.

Outo katoaminen on herättänyt Yhdysvalloissa koko maan laajuista huomiota sen jälkeen, kun poliisi tiedotti tapauksesta maanantaina. Erikoisen tapauksesta tekee varsinkin se, että Petiton poikaystävä Brian Laundrie, 23, palasi yksin pakettiautolla parin kotikaupunkiin Floridan North Portiin jo syyskuun ensimmäisenä päivänä eli kymmenen päivää ennen kuin naisen omaiset olivat tehneet tästä katoamisilmoituksen.

Gabby Petito, 22, poliisin julkaisemassa kuvassa.

Viranomaisten mukaan Laundrie ei ole suostunut yhteistyöhön Petiton löytämiseksi. Hänet on nimetty ”tutkinnan kannalta kiinnostavaksi henkilöksi”.

Pariskunta dokumentoi matkaansa aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja vaikutti julkaisuissaan varsin onnelliselta. Tähän saakka viimeiset kuvansa Petito julkaisi Instagram-tilillään 26. elokuuta.

Petiton äiti Nichole Schmidt on kertonut puhuneensa tyttärensä kanssa viimeisen kerran 21. elokuuta, jolloin pariskunnan uskotaan olleen Wyomingin osavaltiossa sijaitsevassa Grand Tetonin kansallispuistossa. Sitä ennen äiti ja tytär olivat soittaneet toisilleen vähintään kolme kertaa viikossa.

Schmidtin mukaan tyttären sosiaalisen median julkaisut harvenivat viimeisen puhelun jälkeen elokuun loppua kohden, ja sittemmin tulleita tekstiviestejä hän ei tiedä varmasti tyttärensä lähettämiksi. Viimeinen viesti tuli 30. elokuuta.

Katoamisen tultua julkisuuteen on tullut ilmi myös ”mahdollista perheväkivaltaa” koskeva ilmoitus, joka ulkopuolinen henkilö teki Petitosta ja Laundriesta 12. elokuuta Utahin osavaltiossa. Moabin kaupungin poliisi pysäytti tapahtumapaikalta pakettiautolla lähteneen pariskunnan hieman myöhemmin maantiellä.

Pari kertoi poliisille ajautuneensa riitaan ja samalla Petito myönsi läimäyttäneensä Laundrieta kasvoihin. Hän tunnusti lyöneensä poikaystäväänsä myös toistamiseen avokämmenellä poliisin annettua pysähtymiskäskyn maantiellä.

Insider-lehden mukaan poliisi harkitsi tuolloin nostavansa syytteen Petitoa vastaan. Laundrie ei kuitenkaan syytteen nostoa halunnut ja henkiseen tilaansa vedonnut Petito vakuutti, että ei ollut tarkoittanut vahingoittaa poikaystäväänsä.

– Yritin, että hän lopettaisi käskemästä minua rauhoittumaan, Petito vastasi poliisin kysymykseen siitä, mitä hän oli yrittänyt saavuttaa Laundrieta lyömällä.

Poliisi on julkaissut kuvia myös pariskunnan käytössä olleesta Ford Transitista, joka on Petiton omistama.

Lopulta poliisi kirjasi välikohtauksen henkiseksi romahdukseksi, joka ei antanut aihetta jatkotoimiin. Ehtona kuitenkin oli, että pari viettäisi seuraavan yön erillään, Laundrie hotellissa ja Petito pakettiautossa, joka on hänen nimissään.

Torstaina Moabin poliisi julkaisi pariskunnan pysäyttäneen poliisin kehokameran tilanteesta kuvaaman videon. Videolla itkuinen Petito selittää tekoonsa johtaneita syitä poliisille ja Laundrie puolestaan selittää pyrkineensä rauhoittelemaan tyttöystäväänsä.

Alla on nähtävissä ABC7 New York -kanavan julkaisema katkelma yli tunnin kestävästä videosta.

Myös North Portin poliisi päivitti tutkinnan tilannetta torstaina järjestämässään lehdistötilaisuudessa. Poliisipäällikkö Todd Garrisonin mukaan kyseessä on edelleen katoamista koskeva tutkinta, jonka prioriteettina on Petiton löytäminen.

Hän kertoi Laundrien käyttävän perustuslaillista oikeuttaan vaieta, eikä tämän kiinni ottaminen ole tällä hetkellä ensisijaista.

– Juuri tällä hetkellä jaamme turhautumisen koko maailman kanssa. Kaksi henkilöä lähti matkalle ja vain yksi heistä palasi. Ja se, joka palasi, ei anna meille minkäänlaisia tietoja, Garrison vastasi toimittajien kysymyksiin Laundrien vaikenemisesta.

Tutkinnassa on mukana myös liittovaltion keskusrikospoliisi FBI. Poliisin mukaan Laundrien vanhempien kotipihalta löytyneen pakettiauton tutkiminen on edelleen kesken, samoin kuin pariskunnan puhelutietojen.

Garrisonin lisäksi myös Petiton isä Joe Petito pyysi tilaisuudessa apua yleisöltä, pariskunnan ystäviltä sekä Laundrien perheeltä.

Laundrie puolestaan rikkoi tiistaina hiljaisuuden asianajajansa julkaiseman lausunnon välityksellä.

– Tämä on äärimmäisen vaikeaa aikaa sekä Petiton että Laundrien perheelle. Ymmärtääkseni neiti Petiton etsinnät on organisoitu Wyomingissa Grand Tetonin kansallispuistossa tai sen lähellä. Laundrien perheen puolesta toiveemme on, että neiti Petito pääsee jälleen perheensä luokse. Asianajajansa neuvosta Laundrien perhe pysyy taustalla tässä vaiheessa, eikä kommentoi asiaa enempää, asianajajan lausunto kuului Daily Beastin mukaan.

Petiton perhe on julkaissut niin ikään oman lausuntonsa vastauksena Laundrien perheen lausunnolle.

– Brian kieltäytyy kertomasta Gabbyn perheelle, missä hän näki tämän viimeisen kerran. Brian kieltäytyy myös selittämästä, miksi hän jätti Gabbyn aivan yksin ja ajoi tämän auton Floridaan. Nämä ovat kriittisiä kysymyksiä, jotka vaativat välittömästi vastauksia. Schmidtin ja Petiton perhe anelee Laundrien perheeltä, että se ei ”pysyisi taustalla”, vaan auttaisi löytämään hänet, johon Brian on viitannut elämänsä rakkautena, lausunnossa sanottiin.