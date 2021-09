Miljonäärin vaimo katosi – kun mies pidätettiin, löytyi muistikirja, joka kertoo repivästä suhdesotkusta

Norjalaistoimittajat kirjoittivat kirjan keskeneräisestä Anne-Elisabeth Hagenin katoamistutkinnasta sen poikkeuksellisuuden vuoksi.

Anne-Elisabeth Hagen katosi lokakuussa 2018. Tom Hagenia epäiltiin vaimonsa murhasta, mutta hovioikeus vapautti hänet riittämättömien todisteiden vuoksi. Tapaus on yhä auki.

Lokakuun viimeisenä päivänä vuonna 2018 norjalainen Anne-Elisabeth Hagen katosi kotoaan. Hänen miehensä, miljonääri Tom Hagen, löysi kirjeen, jossa sieppaajat vaativat yhdeksän miljoonan euron lunnaita.

Puolitoista vuotta myöhemmin, huhtikuussa 2020, poliisi pidätti Tom Hagenin epäiltynä vaimonsa murhasta, mutta viikkoa myöhemmin hovioikeus vapautti hänet, koska poliisin todisteet eivät olleet riittäviä.

Nyt norjalaisen TV2:n rikostoimittajat Magnus Braaten ja Kenneth Fossheim kertovat tuoreessa kirjassaan, että Anne-Elisabethilla olisi ollut avioliiton ulkopuolinen suhde 1980-luvulla. Anne-Elisabethin ystävän mukaan tämä painostettiin suhteen vuoksi myöhemmin allekirjoittamaan epäedullinen avioehtosopimus.

Tom Hagenin pidätyksen jälkeen poliisi takavarikoi hänen muistikirjansa. Poliisin mukaan niistä käy ilmi, että uskottomuuden mieheen jättämät haavat eivät olleet parantuneet 25 vuodessa.

Maanantaina Suomeksi julkaistavassa kirjassa Lunnaat – Rikostapaus joka järkytti Norjaa (Gummerus), kerrotaan poliisin myös arvioineen, että Anne-Elisabeth halusi erota.

Poliisi pitää todisteena avioerohaluista muun muassa Anne-Elisabethin tietokoneella tehtyjä avioeroja koskevia hakuja. Esimerkiksi helmikuussa 2017 tietokoneella oli tehty haku ”kuinka hakea avioero”.

Kesällä 2020 poliisi löysi pariskunnan kotoa avioeropaperit, jotka vain Anne-Elisabeth oli allekirjoittanut.

Jos Hagenien avioehto kumottaisiin, Tom Hagen voisi menettää avioerossa puolet omaisuudestaan. Poliisi piti avioehdon kumoamista todennäköisenä.

Poliisin mukaan motiivit murhalle olivatkin taloudelliset, sosiaaliset ja emotionaaliset.

Ensimmäiset kymmenen viikkoa poliisi tutki tapausta salaa, minkä vuoksi todisteita luultavasti katosi ja silminnäkijähavaintoja unohtui.

Kenneth Fossheim (oik.) ja Magnus Braaten kirjoittivat kirjan Norjaa eniten ravistelleesta rikostapauksesta.

Kirja perustuu muun muassa kuulustelupöytäkirjoihin, kirjoittajien tekemiin haastatteluihin sekä nimettömiin viranomaislähteisiin.

Tieto sieppauksesta julkaistiin 9. tammikuuta 2019. Poliisille tapauksen julkistaminen oli helpotus erityisesti siksi, että julkistamisen jälkeen vihjeitä alkoi tulla lisää.

Tuolloin poliisiin otti yhteyttä Anne-Elisabethin ystävä, jonka mukaan Anne-Elisabeth painostettiin allekirjoittamaan 90-luvulla avioehtosopimus, joka on Anne-Elisabethille hyvin epäedullinen.

Anne-Elisabeth Hagenista ei ole elonmerkkejä 31. lokakuuta kello 9.14 tehdyn puhelun jälkeen.

Kirjasta käy ilmi, että avioehtosopimus kirjoitettiin sen jälkeen, kun Tom Hagenille selvisi, että Anne-Elisabethille oli ollut avioliiton ulkopuolinen suhde 1980-luvulla.

Kirjan mukaan poliisiin oli jo aiemmin yhteydessä henkilö, jonka kanssa Anne-Elisabethilla oli suhde. Hän mukaansa Hagen oli uhannut tappaa hänet. Poliisin kannalta todistajan tarinasta tekee mielenkiintoisen se, että hän oli kertonut uhkailusta poliisille jo aiemmin, vuonna 1994.

Todistaja ei uskonut, että Anne-Elisabeth olisi siepattu. Hän piti varmana, että Tom Hagen oli sotkeutunut vaimon katoamiseen.

Poliisi käynnisti kesällä 2019 salaisen tutkimuksen, jonka aikana Hagenien kotiin asennettiin muun muassa kuuntelulaitteita. Salaisen tutkimuksen aikana Norjan poliisi oli myös yhteydessä usean muun maan poliisiviranomaisiin avun saamiseksi.

Poliisi on epäillyt, että Hagenilla oli rikoskumppani. Tähän viittaa muun muassa se, että Hagenin on kuvailtu olleen teknologisesti kyvytön. Hänellä oli käytössään vanha Nokian puhelin, tietokonetta hän ei käyttänyt koskaan.

Pian sen jälkeen, kun hovioikeus määräsi Hagenin vapautettavaksi, poliisi pidätti 30-vuotiaan miehen, jota on mediassa kutsuttu Kryptomieheksi tämän kryptovaluuttaan liittyvän osaamisen vuoksi.

Pariskunnan koti sijaitsee Lørenskogissa Oslon lähettyvillä. Tom Hagenin pidätyksen jälkeen talo kiinnosti poliiseja ja mediaa.

Kirjan mukaan Hagen kertoi poliisille kuulustelussa, että hän ja Kryptomies olivat keskustelleet mahdollisuuksista sijoittaa Bitcoin-kryptovaluuttaan.

Kirjan mukaan poliisi uskoo, että tapaamisia on ollut useampia kuin Hagen ja Kryptomies ovat kertoneet ja että niiden aikana on suunniteltu henkirikosta tai ainakin sieppausta. Yksi todistaja kertoi poliisille Hagenin ja kryptomiehen tavanneen lokakuussa 2020, siis muutama viikko ennen Anne-Elisabethin katoamista.

Hagenin mukaan viimeinen tapaaminen oli joko touko- tai kesäkuussa.

Hagenien kotia ja sen lähistöä on kuvailtu Norjan ”tutkituimmaksi” rikospaikaksi. Kuva on tammikuulta 2019.

Koko tutkinnan ajan Tom Hagen on esittänyt poliisille omia teorioitaan sieppaajista. Hänen mielenkiintonsa on kohdistunut joihinkin liikekumppaneihinsa ja erityisesti niin sanottuihin Futurum-miehiin, joiden nähtiin liikkuvan Hagenin työpaikan, Futurum-rakennuksen lähellä katoamispäivänä.

Etsinnöistä huolimatta poliisi ei tavoittanut tavoittanut heitä eivätkä he ole ilmoittautuneet poliisille. Poliisi lopetti heidän tutkintansa jo kesällä 2019.

Anne-Elisabeth Hagenin aviomies Tom Hagen on norjalainen miljardööri.

Hagen kertoi poliisille myös muun muassa ”kommandoasuisista” miehistä, jotka liikkuivat työpaikan lähellä. Hän epäili myös, että häntä on seurattu ennen ja jälkeen katoamisen. Hagen piti kirjan mukaan mahdollisena sitäkin, että Anne-Elisabeth olisi kadonnut vapaaehtoisesti.

Hagenin perhe ajautui ristiriitaan viranomaisten kanssa sen jälkeen, kun poliisi kertoi epäilevänsä, että sieppaustarinalla peiteltiin henkirikosta.

Osa perheenjäsenistä piti tätä merkkinä siitä, että Tom Hagen on epäilty.

Perhe on arvostellut tutkintaa monta kertaa. He ovat jopa väittäneet, että poliisi on ”päättänyt” syyllisen. Monessa tutkinnan vaiheessa Hagenit ovat olleet raivoissaan poliisille ja vaatineet muutoksia tutkinnanjohtoon. Kun poliisi olisi halunnut pidättää Hagenin uudestaan, perhe lakkasi puhumasta poliisille.

Syytä arvosteluun kirjaan mukaan on, sillä poliisin tutkinta ei ole ollut virheetöntä. Perhe toi luottamuspulansa ilmi kirjeessä, joka toimitettiin Norjan oikeuskanslerille. Myöhemmin TV2 julkaisi kirjeen kokonaan.

Kun tieto sieppauksesta julkaistiin, poliisi pääsi tekemään tutkintoja avoimesti. Poliisi ei ole kertonut, löytyikö pariskunnan kodin lähellä sijaitsevista vesistöistä tutkinnan kannalta merkittäviä asioita. Kuva on tammikuulta 2019.

Poliisi otti esimerkiksi yhteyttä sieppaajiin tutkinnan alussa, vaikka Hagenit eivät sitä halunneet. Hagenien tyttären mukaan poliisi myös painosti Tom Hagenia maksamaan lunnaat. Tytär syyttää poliisia myös sanojensa vääristelystä kuulustelupöytäkirjoissa.

Perhe on myös kritisoinut sitä, että poliisi ei ole etsintäkuuluttanut autoa, jossa kahden todistajan mukaan Anne-Elisabeth oli nähty katoamisen jälkeen 31. lokakuuta. Tiedossa ei ole sekään, mikä auto liikkui Hagenien talon läheisyydessä hieman ennen Anne-Elisabethin katoamista.

Perhe on syyttänyt tutkintaa vääriin asioihin keskittymisestä.

Erimielisyyttä on aiheuttanut myös se, että sieppauksen jälkeen perheen puhelimet otettiin kuunteluun. Perheelle vakuutettiin, että puheluja kuunnellaan vain, jos sieppaajat soittajat. Myöhemmin kävi ilmi, että kaikkia perheen puheluja oli kuunneltu.

Syyskuuhun 2021 mennessä poliisi ei ole löytänyt Anne-Elisabethin ruumista. Ongelmalliseksi tilanteen tekee Hagenin kannalta se, että kirjan mukaan poliisi ei ole löytänyt muita, joilla olisi motiivi. Sieppaukseen ja taloudellisen hyödyn havitteluun motiivina poliisit eivät enää usko. Hagenin perhe ja puolustus ovat asiasta eri mieltä.

Tapauksen tutkinta on yhä kesken.