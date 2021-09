Kommentti: Venäjän asevoimien suurella Zapad-harjoituksella oli viesti: Valko-Venäjä on meidän

Kylmän sodan kaltaiset sotilaalliset jännitteet ovat palanneet Eurooppaan, arvioi erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen Zapad 2021 -sotaharjoitus päättyi torstaina. Harjoitusjoukot ovat lähdössä pitkille paluumarsseille kotitukikohtiinsa.

Virallisten tiedotteiden ja ensimmäisten läntisten arvioiden mukaan kaikki meni käsikirjoituksen mukaan. Lännestä ja pohjoisesta tulleet viholliset yrittivät horjuttaa Venäjän ja Valko-Venäjän liittovaltiota, mutta vihollinen onnistuttiin lyömään.

Lue lisää: Venäjä harjoittelee nyt kuvitteellista arktisen alueen valtiota ”Poljarnajaa” vastaan – tästä on kyse

Sotaharjoitukset ovat valtioiden strategista viestintää. Niiden suuri näkyvyys tiedotuksessa ja valtiollisessa mediassa ei ole sattumaa.

Tämän 200 000 sotilaan strategiaharjoituksen tärkein viesti oli se, että Valko-Venäjä ja Venäjä kuuluvat erottamattomasti yhteen. Yhtenäisyyttä puolustetaan kaikin voimin.

Viestiä korostettiin monin tavoin. Yksityiskohtia myöten.

Valko-Venäjän puolustusministeriö esimerkiksi ilmoitti, että parhaat harjoitukseen osallistuneet sotilaat palkitaan kunniamerkein perjantaina Baranovitshin lentotukikohdassa Valko-Venäjällä.

Perjantaina on syyskuun 17. päivä. Se on aivan uusi juhlapäivä Valko-Venäjällä: kansallisen yhtenäisyyden päivä.

Päivämäärä on täynnä vahvaa symboliikkaa. Syyskuun 17. viittaa suoraan menneisyyteen ja Valko-Venäjän historiaan osana hajonnutta Neuvostoliittoa. On tunnettua, että Putinin Venäjä haluaa olla Neuvoston perinnön jatkaja.

Uudesta kansallisesta juhlapäivästä päätti presidentti Aljaksandr Lukashenka viime kesäkuussa. Presidentti haluaa näin muistaa Neuvostoliiton hyökkäystä Puolan itäosaan 17. syyskuuta 1939. Tuolloin puna-armeija ”vapautti” ne Valko-Venäjän alueet, jotka Puola oli saanut haltuunsa vuonna 1921 solmitussa Riian rauhansopimuksessa.

Puolassa naapurimaan uusi juhlapäivä aiheuttaa tietysti kylmiä väristyksiä. Syyskuun 1. päivänä 1939 Puolaan hyökkäsi Hitler, ja 17. päivänä Stalin. Puolan kohtalo oli karu.

Baranovitshista puolestaan on kehittymässä Venäjän ja Valko-Venäjän asevoimien ensimmäinen yhteinen koulutustukikohta. Siellä harjoittelevat molempien maiden ilmavoimat ja ilmapuolustusjoukot, kertoi Defense News -lehti.

Tukikohtaan sijoitettiin Zapad 2021:n ajaksi venäläisiä Suhoi Su-30 -monitoimihävittäjiä, jotka partioivat yhdessä Valko-Venäjän ilmavoimien koneiden kanssa.

Yhteistukikohtahanke kertoo Venäjän ja Valko-Venäjän asevoimien etenevästä integraatiosta. Venäjällä on Valko-Venäjän alueella tutka-asema ja sukellusveneisiin yhteyttä pitävä radioasema.

Venäjä on halunnut tiivistää yhteistyötä, ja kovan poliittisen paineen alle kotimaassaan joutunut Lukashenka näyttää vähitellen antavan periksi vaatimuksille.

Zapad-harjoitukseen otti Venäjän läntisen sotilaspiirin joukkojen lisäksi osaa myös Pohjoinen laivasto. Suurista pinta-aluksista mukana olivat muun muassa ydinkäyttöinen risteilijä Pietari Suuri, kertoi Pohjoisen laivaston esikunta.

Mielenkiintoinen yksityiskohta Pohjoisen laivaston tiedotteesta: ”Ulkovaltioiden, Pohjois-Atlantin liiton sekä muutaman sen jäsenmaan – Yhdysvaltain, Britannian ja Norjan – meri- ja ilmavoimien vilkasta tiedustelutoimintaa voitiin havaita sekä harjoituksen valmistelun että toimeenpanon aikana. Yhdysvaltain, Norjan ja Suomen partio- ja tiedustelulentokoneet tekivät enintään 17 tiedustelulentoa Barentsinmeren ilmatilassa ja Venäjän federaatioon rajoittuvalla Suomen alueella.”

Asiasta kertoi ensin The Barets Observer -lehti.

Lue lisää: Venäjän MiG-hävittäjä ilmaantui Norjan ilmavoimien lentokoneen tuntumaan Barentsinmerellä

Ilmavoimien viestintäkeskuksesta ei keskiviikkona vastattu IS:n pyyntöön kommentoida Pohjoisen laivaston tietoja. Totta kai harjoituksia seurataan, puolin ja toisin.

Seuraavaksi on Ukrainan ja Yhdysvaltain vuoro pitää sotaharjoitukset. Rapid Trident 21 -harjoitus alkaa ensi maanantaina ja päättyy kuun lopussa, kertoo Yhdysvaltain asevoimien Euroopan ja Afrikan alueen komentokeskus. Tähän prikaatitason harjoitukseen ottaa osaa yhteensä 6 000 sotilasta kahdestatoista maasta.

Myös lännen ja Ukrainan harjoitukset ovat strategista viestintää. Ne kertovat, ettei Ukrainaa ja Venäjän lähialueella sijaitsevia Naton jäsenmaita jätetä yksin.

Rapid Tridentia ja muita lännen harjoituksia itäisessä Euroopassa ei katsella suopein silmin Minskissä ja Moskovassa.

Presidentti Lukashenka varoitti tiistaina, että Naton harjoitusten lukumäärä Baltiassa ja Ukrainassa on yli kaksinkertaistunut viidessä vuodessa – niitä on vuosittain jo noin 90, ja niihin osallistuu Lukashenkan mukaan jopa 110 000 sotilasta joka vuosi.

– Kaiken tämän vuoksi rajoillamme voi sattua sotilaallisia provokaatioita ja välikohtauksia, Lukashenka sanoi uutistoimisto Tassin mukaan.

– Samaan aikaan meidän naapurimme Baltian maat, Puola ja Ukraina ovat reagoineet hyvin hermostuneesti Valko-Venäjän ja Venäjän rutiininomaiseen Zapad 2021 -yhteisharjoitukseen.

Lukashenka ei maininnut, että Valko-Venäjä on käynyt hybridisotaa Puolan ja Baltian maiden kanssa. Rajalle on tuotu turvapaikanhakijoita, jotka valkovenäläiset rajavartijat ovat pakottaneet rajan yli. Tämä jos mikä on vaarallista provosointia.

Samaan aikaan Itä-Ukrainaan sijoitetut venäläis- tai separatistijoukot ovat raporttien mukaan kiihdyttäneet tulitustaan Ukrainan asevoimien kohteisiin ja siviilikohteisiin. Ikävimpien arvioiden mukaan Ukrainaa härnätään tällä tavalla provosoitumaan vastaiskuihin, jotka olisivat antaneet lähistölle harjoitusten nojalla keskitetyille Venäjän asevoimien joukoille syyn hyökätä.

Jännitteet kasvavat, ja välikohtausten vaara lisääntyy – siinä Lukashenka on aivan oikeassa. Eurooppa on palannut kylmän sodan kaltaisiin asetelmiin, eikä se ole hyvää kehitystä.