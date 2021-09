Albertan provinssiin on julistettu kansanterveydellinen hätätila vaikean koronavirustilanteen takia.

Koronavirustartuntojen räjähdysmäinen lisääntyminen on ajanut kanadalaisen Albertan provinssin terveydenhuoltojärjestelmän romahduksen partaalle, The Guardian uutisoi. Lehden haastattelemat hoitajat kertoivat, kuinka kriittinen tilanne provinssissa on.

– Ei ole helppoa mennä töihin joka päivä ja katsoa, kun kolmekymppiset ihmiset kuolevat, eräs edmontonilainen teho-osaston sairaanhoitaja sanoi.

– Heti, kun hengitysletkut tulevat ulos, potkimme ihmiset ulos tehohoidosta, jotta saamme tehtyä tilaa toisille, toinen hoitaja kuvaili.

Syitä tartuntojen lisääntymiseen on monia. Provinssissa poistettiin suuri osa koronarajoituksista viime kesänä, vaikka tartuntojen määrä oli jo tuolloin kasvussa. Lisäksi provinssissa on pitkään suhtauduttu skeptisesti hallitukseen ja pandemian aikana muun muassa vaaleilla valitut viranomaiset, palomiehet ja poliisit ovat vastustaneet rokotteita ja kasvomaskeja. Äärioikeistolaisella People’s Party of Canada -puolueella, joka vastustaa koronarajoituksia, on suurin kannattajakunta juuri Albertassa.

Maanantaina yli 60 tartuntatautilääkäriä kirjoitti kirjeen provinssin pääministerille Jason Kenneylle kirjeen, jossa varoitettiin katastrofaalisista seurauksista, mikäli tartuntoja ei saada kuriin.

– Terveydenhuoltojärjestelmä on todella romahduksen partaalla, lääkärit kirjoittivat.

Albertassa julistettiin lopulta keskiviikkona kolmannen kerran pandemian aikana kansanterveydellinen hätätila.

– Meiltä voivat loppua työntekijät ja vuoteet teho-osastoilla kymmenessä päivässä, Kenney totesi tiedotustilaisuudessa Global Newsin mukana.

– Ellemme hidasta (viruksen) leviämistä, etenkin rokottamattomien albertalaisten keskuudessa, me emme yksinkertaisesti pysty tarjoamaan riittävää hoitoa niille, jotka sairastuvat.

Kenneyn mukaan hänen hallintonsa joutui ”vastentahtoisesti” perumaan sitoutumisensa siihen, että provinssi ”on pysyvästi auki” ja, ettei koronapassia oteta käyttöön.

– Meillä on hätätila, joka vaatii välittömiä toimia.

CBC:n mukaan teho-osastojen kapasiteetti oli jo ylittynyt ja niihin on jouduttu lisäämään sänkyjä, jotta mahdollisimman moni tehohoitoa tarvitseva saisi hoitoa. Lisäksi ihmisiä on siirretty pois akuuttiosastoilta, jotta on saatu lisää tilaa koronavirustartunnan takia sairaalahoitoon joutuneille.

Ei-kiireellisiä leikkauksia on leikattu jopa 60 prosentilla provinssissa ja Calgaryn terveydenhuoltopiiri on perunut kaikki kiireettömät leikkaukset tältä viikolta koronatilanteen takia.

Tiistaina Albertassa raportoitiin 1 434 uutta tartuntaa. Kaikista testeistä positiivisia oli 12,18 prosenttia. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan, mikäli positiivisia testejä on kaikista testeistä alle viisi prosenttia, epidemian voidaan ajatella olevan hallinnassa.

Uusia kuolemia raportoitiin yhdeksän. Sairaalassa oli tiistaina 822 ihmistä, joista 212 oli tehohoidossa. Vuodeosastoilla olevista 74,1 prosenttia oli rokottamattomia tai osin rokotettuja. Tehohoidossa rokottamattomia tai osin rokotettuja oli 91,2 prosenttia kaikista potilaista.