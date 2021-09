Yhdysvallat vetäytyi Afganistanista, mutta 39 miestä odottaa kohtaloaan kuumalla hiekkarannalla Kuubassa – pystyykö Biden sulkemaan Guantanamon vankileirin?

39 miestä on yhä vankina leirillä, josta on paisunut vaikea moraalinen ja oikeudellinen ongelma Yhdysvalloille.

Presidentti Joe Biden teki mitä oli luvannut ja lopetti Yhdysvaltain historian pisimmän sodan Afganistanissa.

Seuraavaksi hänen pitäisi toteuttaa toinen lupauksensa, joka myös liittyy Afganistanista alkaneeseen terrorismin vastaiseen sotaan.

Sen erikoista loppunäytöstä esitetään pienellä rantakaistaleella Kuuban Guantanamossa, jossa terroriepäiltyjä yhä säilytetään.

Guantanamon sotilastukikohta on rakennettu huipputurvalliseksi vankileiriksi.

Jos Afganistanista vetäytyminen aiheutti kaaoksen, joka kolhi Yhdysvaltain mainetta, niin Guantanamo on moukaroinut sitä jo liki 20 vuotta. Vankileiristä on kehittynyt vaikea moraalinen ja oikeudellinen ongelma Yhdysvalloille, ja lähivuosina taakka painaa raskaammin poliittisten päättäjien harteilla.

Nyt Bidenin hallinnossa etsitään ratkaisua päästä leiristä eroon.

– Tämä laitos ei ole kallis vain kirjaimellisesti vaan se maksaa meille koko ajan myös kansainvälisen asemamme suhteen, kommentoi maan ulkoministeriön edustaja Ned Price viime viikolla toimittajille.

39 vankia

Guantanamon ongelma kiteytyy tällä hetkellä enää 39 vankiin.

Tunnistamaton vanki Guantanamossa vuonna 2006.

Heistä vain 12 on saanut syytteen sotarikoksista erityisesti heitä varten luodussa sotaoikeusprosessissa. Kaksi on tuomittu.

Tässä tusinassa on mukana myös viisikko, jota syytetään syyskuun 11. päivän terrori-iskujen suunnittelusta ja avunannosta niihin vuonna 2001. Viisikon kärkihahmo on iskujen ”aivoiksi” uskottu Khalid Sheikh Mohammed.

Yllä olevalla videolla Reutersin kuvaa Mohammedin ja muiden terroriepäiltyjen oikeudenkäynnistä ja 9/11-iskuista.

Vankien oloja on parannettu, mutta monet ovat pattitilanteessa ilman tietoa lopullisesta kohtalostaan.

Loput 27 vankia ovat erikoisessa välitilassa: heitä vastaan ei välttämättä ole edes todisteita, mutta heidät on luokiteltu niin vaarallisiksi, ettei heitä ole voitu päästää vapaaksikaan.

Kyseessä on täysin länsimaisten oikeusnormien vastainen tilanne.

Sen takia vangit ovatkin juuri Guantanamossa.

Ja sen takia osaa heistä ei ehkä saada sieltä pois ennen kuin he kuolevat.

Guantanamon ”haastatteluhuone” vuonna 2008.

Ei-kenenkään-maalla

Guantanamon vankileirin syntyä ja historiaa voi ymmärtää, jos sitä katsoo 9/11-terrori-iskujen kurkistusluukusta.

Kolmentuhannen ihmisen järkyttävä kuolema syöksi Yhdysvallat silmittömään terroristijahtiin ja kostosotaan. Kongressi hyväksyi lait, jotka antoivat viranomaisille ennennäkemättömiä vapauksia. Mielivaltaisilta vangitsemisilta ja jopa kidutukselta ummistettiin silmät.

Vangit ulkoilivat häkeissä vuonna 2002.

Afganistanista ja monista muistakin maista päätyi terroriyhteyksistä epäiltyjä Yhdysvaltain käsiin sekä pidätysten että luovutusten seurauksena. Syntyi ongelma, jonka seurauksia nyt ihmetellään: sotimisen tuoksinassa ei ollut mahdollisuuksia kerätä kunnon todisteita epäiltyjä vastaan.

Presidentti George W. Bushin hallinto nimitti vankeja ”pahimmista pahimmiksi”. Heitä piti rangaista, ja heitä haluttiin kuulustella uusien iskujen estämiseksi.

Vangeille tarvittiin säilytyspaikka, joka olisi sopivasti Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän ulottumattomissa. Heidät luokiteltiin sotavangeiksi.

Vuonna 1903 Yhdysvaltain laivastotukikohdaksi perustettu Guantanamo oli sopiva kohde vankileirille. 116 neliökilometrin tukikohta oli sotilastuomioistuimien toimivallan alla, ja alue sijaitsi lisäksi vihamielisen, kommunistisen Kuuban naapurina, mikä lisäsi eristystä ulkomaailmasta.

Kidutuslaitos

Ensimmäiset vangit kirjaimellisesti retuutettiin ”Camp X-Ray”-nimellä tunnetulle ensimmäiselle vankileirille alkuvuodesta 2002. Heidät istutettiin kameroiden edessä kuumalle hiekalle piikkilanka-aidan taakse silmät ja kädet sidottuina.

Ensimmäisiä vankeja tuotiin Guantanamoon oransseissa vankiasuissa tammikuussa 2002.

Kyseessä oli jonkun keksimä voimannäyttö ja uhittelu Yhdysvaltain vihollisille: näin tapahtuu jos hyökkäät siviiliemme kimppuun.

– Sitä päätöstä (esitellä vankeja) saatiin katua hyvin pian, totesi Guantanamosta kirjan tehnyt newyorkilaisen Fordhamin yliopiston kansallisen turvallisuuden instituutin johtaja Karen Greenberg uutistoimisto AP:lle.

Jo ensimmäiset kuvat vankien esittelystä kuohuttivat maailmalla. Vankileiriä vastaan järjestetyissä mielenosoituksissa on jälkeenpäin imitoitu tilannetta sidotuista vangeista, joiden aistit turrutetaan silmät peittämällä ja kuulosuojaimilla.

Pian alkoi kantautua tietoja tiedustelupalvelu CIA:n toteuttamista julmista kuulustelumenetelmistä, kuten vesikidutuksesta. Guantanamoa laajennettiin, kun yhä uusia vankeja virtasi sisään. Toiset käytännössä katosivat maan päältä, toisia kuitenkin myös vapautettiin, kun heidän arvioitiin käyneen vaarattomiksi. Samalla heidän kertomuksensa Guantanamon kauhuista tulivat esiin.

Ihmisoikeusjärjestöt alkoivat kampanjoida vankileiriä vastaan.

Kaikkiaan Guantanamon läpi on virrannut sen historian aikana 780 vankia.

Poissa silmistä

Bushin kauden lopulla yleinen mielipide oli jo kääntynyt Yhdysvalloissakin Guantanamon sulkemisen puolelle. Mutta kun presidentti Barack Obama lupasi tehdä sen, mukaan kuvaan astui katkera poliittinen riitely.

Matalamman turvatason vanki selliosastollaan vuonna 2016.

– Vangit ovat siellä yhä 20 vuoden jälkeen, ja se johtuu siitä, että he ovat jääneet puoluepolitikoinnin panttivangeiksi, kommentoi New Yorkin City-yliopiston oikeustieteen professori Ramzi Kassem Al-Jazeeralle.

Republikaanit vastustivat demokraattipresidentin aikeita ja heidän hallitsemansa kongressi sääti budjettiklausuulin, joka kielsi kaiken varainkäytön vankien siirtämiseen Yhdysvaltoihin.

Pelkona oli, että epäillyt luiskahtaisivat siviilioikeusjärjestelmässä vapaiksi. Pelolle oli katettakin, sillä esimerkiksi kidutuksella hankitut tunnustukset eivät välttämättä pätisi.

Yhtenä syynä on pidetty myös sitä, että vankileirin lopetus ja oikeusprosessi saattaisivat tuoda Guantanamosta julkisuuteen uusia kiusallisia tietoja, jotka toistaiseksi on pystytty salaamaan.

Vanki saapui Guantanamoon helmikuussa 2002.

Suurin osa vangeista oli vapautettu jo Bushin aikana ja Obaman aikana vapautukset jatkuivat, tosin hitaammin. Presidentti Donald Trumpin aikana vapautettiin vain yksi, ja Trump väläytteli jopa ajatusta uusien ”pahojen tyyppien” sulkemisesta Guantanamoon.

Trumpin ajan keskeisin pyrkimys oli kuitenkin vain lakaista ongelma maton alle ja unohtaa se.

Loppumaton oikeudenkäynti

Periaatteessa Guantanamon sulkeminen olisi yksinkertainen juttu.

Tämänhetkisistä vangeista kymmenen on jo luokiteltu vapautuskelpoisiksi, mutta heille ei ole löytynyt vastaanottajaa. Myös lopuille syytteettä oleville 17:lle vangille pitäisi joko kehittää uusi sijoituspaikka tai vapauttaa heidätkin. Tai nostaa syyte.

Guantanamo-vanki vuonna 2016.

Kymmenen sotaoikeudessa olevaa pitäisi saada tuomittua. Se voitaisiin tehdä myös Yhdysvalloissa, kunhan kongressi myöntyisi siirtoon.

– Guantanamon sulkemisen käytännön kysymykset ovat helpompia kuin koskaan, mutta se ei tarkoita, että politiikka olisi yhtään helpompaa, useita vankeja edustanut oikeustieteen professori Michel Paradis sanoi Washington Postille.

Tilanteen arvioidaan jälleen mutkistuneen, sillä Afganistanissa vallan kaapanneen Taleban-liikkeen johdossa on neljä entistä Guantanamo-vankia. Tätä käytetään jo nyt lyömäaseena Bidenia vastaan ajatuksella, että terroristeja ei voida vain päästää vapaaksi.

Oikeudenkäynnit syytettyjä vastaan ovat erittäin mutkikkaita. 9/11-iskuista syytettyjen prosessi on jälleen käynnissä koronasulun jälkeen, mutta seuraavan vuoden uskotaan kuluvan pelkästään prosessikysymyksiin.

Ramzi bin al-Shibh on leirin tunnetuimpia vankeja. Hän kuului 9/11-iskut toteuttaneeseen niin sanottuun Hampurin soluun ja välitti viime hetken ohjeita lentokonekaappareille.

Khalid Sheikh Mohammed kehuskeli iskuilla ennen pidätystään Pakistanissa vuonna 2003. Hän on kidutettuna kertonut runsaasti yksityiskohtia iskujen suunnittelusta.

Oikeutta käydään huipputurvatussa salissa Guantanamossa. Kaikki avustajat pitää lennättää paikalle erikseen joka istuntoon. Kysymykset koko prosessin oikeudenmukaisuudesta ovat aiheellisia eikä kukaan halua ottaa riskiä, että aikanaan annetut tuomiot kumottaisiin jollain perusteella.

Yksi keino nopeuttaa prosessia voisi olla kuolemantuomio-vaatimuksesta luopuminen. Sekin olisi kuitenkin poliittisesti liki mahdotonta.

Kello tikittää

Vankien mielenilmaisuista on uutisoitu aika ajoin ja heidän olojaan on parannettu. Samaan aikaan kello kuitenkin tikittää ja vankilan humanitaarinen tilanne alkaa painostaa yhä enemmän.

Vanhin vanki on 74-vuotias pakistanilainen, jolla on sydänsairaus. Monilla vangeista on vaikeita psyykkisiä ongelmia. Yhdeksän on kuollut vankeusaikana, kaksi luonnollisista syistä, seitsemän ilmeisen itsemurhan kautta.

– He vanhenevat, sairastuvat ja tulevat yhä epätoivoisemmiksi, kommentoi jemeniläistä vapautettavaksi määriteltyä vankia edustava asianajaja Pardiss Kebriaei uutistoimisto AP:lle.

Vanki ja rukousnauha vuonna 2004.

Hänen päämiehensä Moath al-Alwi pidätettiin Pakistanin rajalla vuonna 2002, ja hän kuuluu niihin, joita vastaan ei koskaan ole nostettu syytteitä. Mies itse on väittänyt pyrkineensä vain pakenemaan sotaa Afganistanista, ei osallistuneensa siihen.

Hiekka valuu tiimalasissa myös poliittisesti. Jos ratkaisua Guantanamon tilanteeseen ei saada Bidenin aikana, seuraava hallinto saattaa taas kiristää ruuvia tai päättää, että mitään ei tehdä.

– Minulla ei ole antaa mitään ajallista suunnitelmaa. Käynnissä on prosessi, ja siinä on eri tasoja. Pohdimme kaikkia tapoja siirtää vangit vastuullisesti ja sulkea Guantanamo, kommentoi Bidenin lehdistöedustaja Jen Psaki viime heinäkuussa.

Lopulta kyse on pohjimmiltaan siitä, tekeekö Biden samantyylisen päätöksen kuin Afganistanin sodassa: me lopetamme tämän, ja sitten seurausten kanssa on vain elettävä.