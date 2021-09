Putinin karanteeni käynnisti hurjan huhu­myllyn – IS keräsi johtavat teoriat ”rautaisen presidentin” äkki­vetäytymisestä

Onko presidentti Vladimir Putin sairastunut itse – vai haluaako Kreml luoda tarkoituksella koronapelkoa, jotta ihmiset jäisivät kotiin perjantaina alkavissa duumanvaaleissa? Venäjä on sakeanaan huhuja Putinin karanteenin syistä.

Pietari, Venäjä

Venäjän presidentti Vladimir Putin tunnetaan voimamiehen imagostaan ja rautaiseksi kuvaillusta terveydestään, mutta yhtäkkiä Kreml toitottaakin päivästä päivään suureen ääneen, kuinka Putinin on nyt vetäydyttävä koronakaranteeniin hänen lähipiirissään paljastuneiden lukuisten sairaustapausten vuoksi.

Lue lisää: Koronarypäs Putinin lähipiirissä: kymmenillä todettu tartunta

Uutinen Putinin lähipiirin kymmenistä tartunnoista kuulostaa monen venäläisen korviin epäuskottavalta tai ainakin erikoiselta, sillä presidenttiä on varjeltu keväästä 2020 lähtien koronavirukselta kaikin mahdollisin varotoimin. Lisäksi Putin itse on mainostanut useita kertoja, kuinka hän on saanut tehokkaan suojan koronavirukselta Sputnik V -rokotteen ansiosta.

Putinin yhtäkkinen vetäytyminen tapahtuu kaiken lisäksi hetkellä, jolloin meneillään on Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen Zapad 2021 – sotaharjoitus ja Venäjän kolmipäiväiset parlamenttivaalit ovat alkamassa perjantaina.

Presidentin äkillisten terveyspelkojen paljastuminen julkisuuteen istuu monen mielestä huonosti hetkeen, jolloin Putinin pitäisi johtaa Yhtenäistä Venäjää vaalivoittoon ja esitellä Venäjän sotilaallista mahtia maailmalle.

– Presidentti näyttää nyt vain muutamia päiviä ennen vaaleja, että hän ei olekaan rautainen, oppositiohenkinen Dozhd-kanava ihmetteli uutisia Putinin omaehtoisesta karanteenista.

Näistä aineksista on saatu Venäjällä aikaan valtava huhumylly. Yhteistä huhuille on, että kukaan ei tunnu uskovan täysin Kremlin viralliseen selitykseen Putinin omaehtoisesta eristäytymisestä.

IS kokosi oheen muutamia yleisimpiä teorioita Putinin vetäytymisen oletetuista syistä satunnaisessa järjestyksessä.

Putin valmistelee venäläisiä koviin koronatoimiin?

Venäjän koronavirustilanne on edelleen huono ja venäläiset eivät ole halunneet ottaa rokotteita. Yhden teorian mukaan Putin haluaa omalla esimerkillään tehdä venäläisille selväksi, että virus on yhä vaarallinen ja varotoimia tarvitaan.

Arvellaan, että viikonloppuna pidettävien duumanvaalien jälkeen Putin saattaisi määrätä maahan laajemmat ”pakkorokotukset” ja koronarajoitukset. Näitä toimia olisi helpompi perustella vetoamalla siihen, että jopa Putin itse on joutunut jo äkkikaranteeniin.

Putin on sairastunut itse koronaan?

Kremlin mukaan Putin itse on täysin terve, ja hänen vetäytymisensä eritykseen johtuu vain siitä, että hänen lähipiirissään on paljastunut useita koronatartuntoja. Osa venäläisistä ei usko tähän teoriaan, vaan he epäilevät Putinin sairastuneen itse koronavirukseen.

Putinille tehdään jokin muu terveystoimenpide?

Vuosien varrella Venäjällä on huhuttu Putinin salatuista terveysongelmista ja hänelle tehdyistä kasvojen nuorennusleikkauksista. Osa venäläisistä epäilee, että Putinille tehdään parhaillaan joitakin muita terveystoimenpiteitä, ja koronaviruskaranteeni on vain kätevä julkinen selitys mahdollisille poissaoloille.

Putin ei luota Sputnik-rokotteeseen?

Osa venäläisistä tulkitsee Putinin eristäytymisen suoranaiseksi kritiikiksi Sputnik V -rokotetta kohtaan. Mikäli rokote olisi niin tehokas kuin on annettu ymmärtää, eikö Putinin pitäisi olla yhä edelleen hyvin suojassa virukselta? Vai onko Putinilla kenties tietoa siitä, että Sputnik-rokotteesta huolimatta hän saattaisi tartuttaa laajan joukon ihmisiä ympärillään, vaikka hän ei itse sairastuisikaan.

Putin halusi tekosyyn olla menemättä Dushanben kokoukseen?

Venäjällä on ihmetelty, miksi Putin vetäytyi eritykseen vasta tiistaina, vaikka hän puhui karanteeniin mahdollisesta tarpeesta julkisuuteen jo maanantaina. Moskovski Komsomolets -lehden mukaan Kreml olisi kaiken lisäksi saanut ensimmäiset tiedot Putinin lähipiirin koronatartunnoista jo lauantaina.

Lue lisää: Putin vetäytyy koronakaranteeniin – lähipiirissä useita tartuntoja

Maanantaina Putinilla oli vielä useita henkilökohtaisia tapaamisia sellaisten avainhenkilöiden kanssa kuten puolustusministeri Sergei Shoigu, Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimov ja Syyrian johtaja Bashar al-Assad. Asettiko Putin siis heidät vaaraan viivyttäessään päästöstään mennä karanteeniin?

Yhden teorian mukaan Putin keksi koronakaranteenin vain ollakseen menemättä Tadzhikistanissa parhaillaan meneillään oleviin Kollektiivisen turvallisuusjärjestön ja Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksiin. Venäjän median mukaan Putin olisi halunnut tavata Dushanben kokouksessa Kiinan johtajan Xi Jinpingin, mutta kun tämä kieltäytyi tulemasta, Putinkaan ei halunnut mennä.

(Alla olevan Putinin vaalivetoomusvideon Kreml julkaisi torstain vastaisena yönä kello 00.00.)

Putin haluaa venäläisten jäävän kotiin vaaleissa?

Yksi erikoisimmista teorioista liittyy siihen, että Putinin omaehtoinen karanteeni olisi tarkoituksellinen temppu, jolla Kreml yrittäisi laskea ihmisten intoa osallistua Venäjän parlamenttivaaleihin 17.–19. syyskuuta.

Jäämällä koronakaranteeniin Putin antaisi tämän teorian mukaan epäröiville ihmisille signaalin, että vaaliuurnille meno voi olla riski terveydelle tai että ylipäätään maan valtakoneisto sallii kotiin jäämisen myös tavallisille ihmisille Putinin tavoin.

Lue lisää: Venäjän valtakoneisto joutuu pohtimaan, miten menestyä vaaleissa tarpeeksi muttei liikaa – kolmipäiväinen äänestäminen duuman vaaleissa alkaa perjantaina

Lue lisää: Navalnyin tiimi julkisti listan äänestys­suosikeistaan – IS testasi Pietarissa, kuinka nimi­listat voi lukea Kremlin esto­yrityksistä huolimatta

Teoreettinen halu laskea vaaliuurnilla kävijöiden määrää liittyisi puolestaan siihen, että Kremlin olisi todennäköisesti tuolloin helpompi manipuloida äänestystulosta mieleisekseen. Yhtenäisen Venäjän uskollisimpia kannattajia voitaisiin tuolloin mobilisoida yhä äänestämään, mutta spontaanimmat opposition protestiäänestäjät saattaisivat jättää äänestämättä.

Venäjällä on näissä vaaleissa jo useilla alueilla käynnissä myös nettiäänestys, eli ennakkoon rekisteröityneet ihmiset saavat äänestää joko kotonaan tai ulkomailta käsin. Tähän liittyy puolestaan teoria, että kasvattamalla kotiin jäävien ihmisten määrää Kremlin olisi helppo lisätä virallista nettiäänestäjien määrää, mikä puolestaan mahdollistaisi uskottavammin vaalituloksen oletetun sähköisen manipuloinnin Yhtenäisen Venäjän hyväksi.

Putin varautuu vaaliprotesteihin bunkkerissaan?

Yhden teorian mukaan Putin tietää oman epäsuosionsa eikä halua siksi olla liikaa esillä juuri ennen parlamenttivaaleja, ettei se lisäisi protestiäänien määrää.

Ihmetystä herättää esimerkiksi se, että Kreml julkaisi torstain vastaisena yönä kello 00.00 Putinin virallisen vaalivetoomuksen, jossa hän kehottaa ihmisiä äänestämään vastuullisesti parlamenttivaaleissa. Kellonaika viittaa siihen, että jostain syystä Putinin vetoomukselle ei edes haluttu saada maksimaalista julkisuutta.

Tähän teoriaan kuuluu myös ajatus siitä, että Putin vetäytyisi jo etukäteen bunkkeriinsa siltä varalta, että virallinen vaalitulos käynnistäisi Venäjällä opposition katumielenosoitukset, kuten tapahtui vuoden 2011 vilpilliseksi tuomittujen parlamenttivaalien jälkeen.

Putin sai vihiä häntä vastaan suunnitellusta iskusta?

Erään teorian mukaan Putinia kohtaan saattaa kohdistua parhaillaan jokin muu turvallisuusuhka kuin koronavirus. Joidenkin arveluiden mukaan Putinin turvallisuuskoneisto olisi saattanut saada etukäteen tietoja esimerkiksi siitä, että häntä vastaan olisi valmisteltu iskua juuri Dushanbessa tai parlamenttivaalien yhteydessä.

Epäselvää on yhä myös, kuinka Putin aikoo äänestää duuman vaaleissa. Ellei hän ole rekisteröitynyt ennakkoon nettiäänestäjäksi hänelle voitaisiin esimerkiksi tuoda kannettava vaaliuurna hänen residenssiinsä. Näin hänen ei tarvitsisi ottaa riskejä ja tulla ihmisten ilmoille.

Putin vetäytyi valmistelemaan jotain uutta yllätystemppua?

Loput teoriat liittyvät siihen, että Putin haluaa vetäytymisellään ottaa aikaa itselleen. Joidenkin mielestä Putin on vain yksinkertaisesti väsynyt, mutta toisten mielestä hän saattaa valmistella jotain uutta yllätystemppua, joka julkistetaan vasta sitten, kun duuman vaalit on saatu vedettyä kunnialla läpi.