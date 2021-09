Navalnyin tiimi julkisti listan äänestys­suosikeistaan – IS testasi Pietarissa, kuinka nimi­listat voi lukea Kremlin esto­yrityksistä huolimatta

Venäjän viranomaiset ovat onnistuneet estämään älykkään äänestämisen sivujen näkymisen osittain, mutta Yhtenäisen Venäjän kaatajiksi suositeltujen ehdokkaiden nimilistojen lukeminen onnistuu silti ilman suuria it-nörttitaitoja myös Pietarissa.

Pietari, Venäjä

Venäjän oppositio on käynnistänyt keskiviikkona toden teolla operaation nimeltä älykäs äänestäminen.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kannattajat ovat julkaisseet useilla eri sosiaalisen median ja internetin alustoilla listat ehdokkaista, joita älykäs äänestäminen -projekti kehottaa kannattamaan eri puolilla maata tulevan viikonlopun vaaleissa.

Tarkoituksena on keskittää ääniä sellaisille ehdokkaille, jotka ovat mahdollisimman kaukana siitä, mitä presidentti Vladimir Putin ja hänen valtapuolueensa Yhtenäinen Venäjä haluaisivat valittaviksi joko duumaan ja tai lukuisiin Venäjän paikallishallinnon elimiin.

Venäjän vaalilakien mukaan ehdokaslistoja ei voi enää muuttaa keskiviikon jälkeen, joten protestiäänestyksen suosikit paljastettiin vasta nyt. Vallanpitäjät ja itse ehdokkaat eivät näin enää pääse estämään sitä, keille Navalnyin kannattajat kehottavat keskittämään ääniä.

Kreml on yrittänyt häiritä eri tavoin älykästä äänestämistä muun muassa vaatimalla hakukoneita estämään Navalnyin tiimin sivujen näkymisen Venäjällä ja sulkemalla sivustoja oikeuden päätöksellä.

Näyttää kuitenkin siltä, että kaikista estotoimista huolimatta venäläisten on varsin helppo löytää Navalnyin kannattajien suosittelemat protestiehdokkaat.

Navalnyin tiimin päätiedotuskanavia ovat Twitter, YouTube, Google sekä älypuhelimille ladattavat sovellukset, joiden kaikkien estäminen tai häiritseminen on Venäjän vallanpitäjille ainakin nykyisellään vielä joko vaikeaa tai mahdotonta.

YouTubesta löytyy tällä hetkellä jo esimerkiksi video, jolla Navalnyin tiimin jäsenet käyvät läpi muutamia kaikkein ilmeisimpiä Yhtenäisen Venäjän ehdokkaita ja kertovat heille suositeltujen vastaehdokkaiden nimet.

(Alla on YouTubessa julkaistu video, jossa kerrotaan ensimmäisten suositeltujen protestiehdokkaiden nimet Yhtenäisen Venäjän ehdokkaita kaatamaan.)

Videolla kehotetaan venäläisiä estämään muun muassa duuman nykyisen puheenjohtajan Vjatsheslav Volodinin, erilaisten rajoituslakien ideoijana tunnetun Irina Jarovajan, Venäjän homopropagandalain isänä pidetyn Vitali Milonovin ja Venäjän television yhtenä pääpropagandistina tunnetun Jevgeni Popovin pääsyn duumaan.

Volodinin sijaan äänet kehotetaan keskittämään Aleksandr Anidaloville (KPRF, kommunistit), Jarovajan sijaan Valeri Kalashnikoville (Zhirinovskin LDPR-puolue), Milonovin sijaan Boris Oreshkoville (Jabloko) ja Popovin sijaan Mihail Lobanoville (KPRF, kommunistit).

Pietarilainen kansanedustaja Vitali Milonov on yksi Aleksei Navalnyin tiimin inohkeista.

YouTube-videon alla Navalnyin kannattajat antavat myös osoitteen Googlen dokumenttitiedostoon, joista löytyy lisää suositeltuja vastaehdokkaita Yhtenäisen Venäjän voittokulkua estämään.

(Alla on Twitterissä julkaistu Navalnyin tiimin älykkään äänestämisen tuore postaus, jossa on käytetty Irina Jarovajan kuvaa pohjalla.)

IS testasi Pietarissa sekä älypuhelimella että tietokoneella ja iPadilla, kuinka Navalnyin kannattajien suosituksia pääsee näkemään Venäjällä.

Googlen hakukone löytää tietokoneella Pietarissa yhä älykäs äänestäminen -sivun, mutta linkki ei aukea. Venäläisten yleisesti käyttämä Yandex-hakukone ei löydä edes tätä perussivua, mutta hakutuloksiin ylimmäiseksi tulevan Wikipedia-artikkelin kautta osoite kyllä löytyy. Sitäkään kautta linkki ei kuitenkaan avaudu sen paremmin Googlen kuin Yandexin kautta.

Älykäs äänestäminen -sivu löytyy Pietarissa älypuhelimella yhä sekä Yandexin että Googlen kautta ja linkit avautuvat normaalisti, kun puhelimessa on päällä VPN-sovellus.

Ilman VPN:ää ja tavalliselta tietokoneelta Navalnyin tiimin suosituslistan pääsi lukemaan ilman ongelmia Venäjälläkin Google Docsista, jonka osoite kerrottiin keskiviikkona julkaistun YouTube-video yhteydessä.

YouTuben video näkyy Pietarissa myös aivan normaalisti sekä puhelimella että tietokoneella, ilman että VPN on päällä.

Navalnyin tiimi julkaisi keskiviikkona Telegram-sovellusta varten myös älykkään äänestämisen botin osoitteen. Niin ikään yhdeksi vaihtoehdoksi Navalnyin kannattajat ehdottavat venäläisille Tor-hakukoneen asentamista, jolloin älykkään äänestämisen sivuille pääsee ilman VPN-yhteyttä.

Pietarissa toimi keskiviikkona myös yhä ilman ongelmia Navalnyin kannattajien älypuhelinsovellus, johon voi syöttää oman osoitteensa Venäjällä ja saada siten heti nimisuosituksen Yhtenäisen Venäjän vahvimmasta vastaehdokkaasta.

Applen sovelluskaupasta aiemmin asennettu sovellus toimi Pietarissa moitteetta ainakin iPhonella, jossa on päällä VPN. Keskiviikkona sovelluksen hakeminen ja asentaminen onnistui sekä venäläisen wifi-yhteyden että venäläisen puhelinoperaattorin tarjoaman mobiilidatayhteyden kautta myös sellaisille iPadille ja iPhonelle, joissa ei ollut päällä VPN.

IS:n toimittajan Pietarin-kotiosoitteen syöttämällä sovellus suositteli ehdokkaiksi kahta Jabloko-puolueen ehdokasta: Jevgeni Gusarov Pietarin lakiasäätävään kokoukseen ja Boris Vishnevski – se aito ja alkuperäinen yhteensä kolmesta eri kaimasta – Venäjän valtioduumaan.

Jablokon Boris Vishnevski on Pietarissa ehdolla sekä valtioduumaan että Pietarin kaupunginvaltuustoon eli lakiasäätävään kokoukseen. Vaaleissa Vishnevskiä yritetään häiritä peräti kahdella liki samannäköiseksi käsitellyillä kaimaehdokkaalla.

Duumanvaalien puoluevaalilistojen valinnassa IS:n toimittajan kotiosoite tuotti puolestaan kehotuksen äänestää jotain nykyisin jo duumassa olevaa puoluetta, mutta ei missään nimessä Yhtenäistä Venäjää.

– Ääni pienpuolueelle on yhtä kuin ääni Yhtenäiselle Venäjälle, puhelinsovelluksessa perusteltiin sitä, miksi puoluelistojen osalta kannattaa suosia joko KPRF-kommunisteja, LDPR-liberaalidemokraatteja tai CR-oikeudenmukaista Venäjää. Duumanvaaleissa on voimassa 5 prosentin äänikynnys.

(Alla olevassa twiitissä on Moskovassa suositellut älykkään äänestämisen ehdokkaat. Heistä suurin osa on kommunistisesta KPRF-puolueesta.)

Ensi viikonlopun duumanvaaleja pidetään Venäjällä jo ennakkoon kaikkein epärehellisimpinä.

Niin kutsutusta vaaleista on tehty neuvostotyylinen vallanpitäjien kannatusrituaali, joten oikeiden vaalien ja valinnanmahdollisuuden kanssa koko prosessilla on enää erittäin vähän tekemistä. Navalnyin kannattajien älykäs äänestäminen on kehitetty juuri sen vuoksi sotkemaan kaikin mahdollisin tavoin Yhtenäisen Venäjän suunnitelmia.

Osa Venäjän liberaalista oppositiosta vastustaa älykästä äänestämistä sen vuoksi, että he eivät voi kuvitella antavansa ääniä esimerkiksi Venäjän kommunisteille tai Vladimir Zhirinovskin puolueelle. Älykäs äänestäminen on siksi konseptina liian vaikea heille, jotka edelleen suhtautuvat Venäjän vaaleihin niin kuin ne olisivat oikeat vaalit.

(Toimittaja Leonid Ragozin tiivistää alla twiitissään älykkään äänestämisen suurimman ongelman.)

Znak.com-sivuston laskemien mukaan noin 60 prosenttia Navalnyin tiimin suosittelemista ehdokkaista on duumassa istuvan kommunistisen KPRF-puolueen ehdokkaita.

Osa Yhtenäisen Venäjän todellisista ehdokkaista on naamioitu myös riippumattomiksi ja itsenäisiksi ehdokkaiksi. Navalnyin älykäs äänestäminen -projekti on tutkinut näidenkin ”valeriippumattomien” ehdokkaiden taustoja ja heidän kytköksiään Kremliin sekä Yhtenäiseen Venäjään, ja heille on etsitty projektin suosittelemat vastaehdokkaat.

Äänestyspäivät ovat 17.–19. syyskuuta.