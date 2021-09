Kirja: Trumpin ”hulluus” laukaisi kaaoksen vaalitappion jälkeen: ”Tämä on erittäin vaarallinen tilanne”

Uutuuskirjassa kuvaillaan, kuinka presidentti Donald Trumpin hallinto ajautui kaaokseen Trumpin hävittyä presidentinvaalit.

Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kieltäytyi tunnustamasta vaalitappiotaan marraskuussa 2020, hänen hallintonsa ajautui yhä syvempään kaaokseen, toimittajat Bob Woodward ja Robert Costa kirjoittavat uudessa kirjassaan Peril (suom. vaara).

CNN:n mukaan ensi viikolla ilmestyvässä kirjassa kuvaillaan, kuinka Trump virkakautensa viimeisinä hetkinä oli pitelemätön ja räjähdysaltis ja huusi neuvonantajilleen ja avustajilleen samalla, kun hän yritti pitää kiinni vallastaan.

Kirjan mukaan Trump oli ensin antanut ymmärtää olevansa valmis hyväksymään vaalitappion, mutta kaikki muuttui, kun hän puhui salaliittoteorioita viljelleiden tukijoidensa kuten Rudy Giulianin kanssa.

Rudy Giuliani toisti useita Trumpin ja hänen kannattajiensa keksimiä väitteitä vaalivilpistä.

– Olemme matkalla oikeistolaiseen vallankaappaukseen. Koko homma on hulluutta. Hän käyttäytyy kuin kuin kuusivuotias, joka on saanut kiukkupuuskan, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun silloinen johtaja Gina Haspel varoitti kirjan mukaan Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtajaa Mark Milleyä.

Haspelin kerrotaan marraskuussa olleen huolissaan myös siitä, että Trump hyökkäisi Iraniin.

– Tämä on erittäin vaarallinen tilanne. Mekö aiomme panna menemään hänen egonsa takia? Haspel kysyi Milleyltä, Washington Post siteeraa kirjaa.

Steve Bannonin kerrotaan yllyttäneen Trumpia ”dramaattiseen paluuseen”.

Kirjan mukaan Trumpin ”haavoittunut ego” vaikutti moniin muiden päättäjien päätöksiin. Esimerkiksi republikaanikonkari, senaattori Mitch McConnell oli kirjan mukaan huolissaan siitä, mitä presidentiksi valitun Joe Bidenin puhelu Trumpille voisi saada aikaan. Silloinen senaatin puheenjohtaja päätyikin pyytämään senaatin kakkosrepublikaania John Cornyniä ottamaan yhteyttä Bidenin liittolaiseen, senaattori Christopher A. Coonsiin ja pyytämään, ettei Biden soittaisi Trumpille.

Kirjassa kuvaillaan, kuinka Trumpin entinen neuvonantaja Steve Bannon ilmaantui jälleen Trumpin lähipiiriin. Bannonia syytettiin petoksesta ja rahanpesusta liittyen Meksikon rajamuurin rakentamiseen suunnattuun varainkeruukampanjaan. Trump erotti Bannonin elokuussa 2017, mutta armahti tämän tammikuussa hieman ennen virkakautensa päättymistä.

30. päivä joulukuuta 2020 Bannonin kerrotaan vakuuttaneen Trumpin siitä, että presidentin oli palattava yksityisklubiltaan Floridasta Valkoiseen taloon valmistautumaan tammikuun 6. päivään, jolloin vaalitulos oli määrä vahvistaa.

– Sinun on palattava Washingtoniin ja tehtävä dramaattinen paluu tänään, Bannon neuvoi kirjan mukaan.

– Sinun on soitettava (varapresidentti Mike) Pencelle, että hänen on lähdettävä helvettiin laskettelurinteistä ja sinun on saatava hänet tänne tänään. Tämä on kriisi.

Trumpin kannattajia Capitolilla 6. tammikuuta.

Kaaos kulminoitui tammikuun 6. päivän tapahtumiin, jolloin Trumpin kannattajat valtasivat kongressirakennuksen Washington D.C.:ssä. Trump sai tapahtumien johdosta virkasyytteen, josta valtakunnanoikeutena toiminut senaatti lopulta hänet vapautti.

Trumpin pettymykseksi Pence ei kuitenkaan suostunut puuttumaan vaalituloksen vahvistamiseen, sillä hänellä ei ollut valtuuksia kumota vaalitulosta. Jo aiemmin on uutisoitu, kuinka Capitolin tapahtumat johtivat välirikkoon Trumpin ja Pencen välillä.

Tuore kirja paljastaa, että Pence kamppaili päätöksensä kanssa aiempaa tiedettyä enemmän, New York Times kertoo. Kirjan mukaan Pence päätyi soittamaan entiselle varapresidentille Dan Quaylelle, joka valvoi vuoden 1992 vaalien tuloksen vahvistamista. Jatkokautta hakenut George H. W. Bush ja Quayle hävisivät kyseiset vaalit. Kirjan mukaan Quayle muistutti, ettei varapresidentillä lain puitteissa ollut mahdollisuutta estää vaalituloksen vahvistamista.

Kenraali Mark Milleyn kerrotaan varmistaneen Capitolin tapahtumien jälkeen, ettei Trump voisi esimerkiksi laukaista ydinasetta niin, ettei Milley saisi siitä ennakkovaroitusta.

Capitolin tapahtumien jälkeen kenraali Milley sai puhelun edustajainhuoneen puhemieheltä Nancy Pelosilta, joka oli huolissaan siitä, mihin kaikkeen Trump pystyisi.

– Oliko Valkoisessa talossa tilanteen päällä ketään, joka olisi tehnyt muuta kuin nuollut hänen lihavaa pe***ttään? Pelosi kysyi kirjan mukaan.

– Tiedätkö, hän on hullu. Hän on ollut hullu jo jonkin aikaa.

Milley sanoi olevansa Pelosin kanssa samaa mieltä kaikesta.

Pian tämän jälkeen hän varmisti, että kaikki tiedustelujohtajat ja muut kansallisesta turvallisuudesta vastaavat johtajat olisivat valppaina. Milley myös soitti yhteensä kaksi salaista puhelua kiinalaiskollegalleen vakuuttaakseen, ettei Yhdysvallat ollut aloittamassa sotatoimia maata vastaan.

– Oletan, että häntä syytettäisiin maanpetoksesta, jos hän olisi ollut tekemisissä kiinalaisen kollegansa kanssa presidentin selän takana, Trump sanoi lausunnossaan.