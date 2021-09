Asiantuntijat ja Maailman terveysjärjestö ovat kritisoineet sitä, että monet maat antavat nyt jo kolmansia annoksia, vaikka miljoonat ihmiset eivät ole saaneet ensimmäistäkään annosta.

Englannissa aiotaan tarjota tehosteannoksia koronavirusrokotetta ensi viikosta alkaen, terveysministeri Sajid Javid ilmoitti tiistaina brittiparlamentin alahuoneelle, BBC kertoo. Tehosterokotteita tarjottaisiin ensin noin 30 miljoonalle ihmisille.

Ensimmäisten joukossa tehosteannoksen saavat yli 50-vuotiaat, riskiryhmiin kuuluvat aikuiset ja etulinjan terveydenhuollon ja hoiva-alan työntekijät. Lisäksi toisesta annoksesta on täytynyt kulua ainakin kuusi kuukautta.

Tehosteannokseksi suositellaan Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotetta.

Skotlannissa kolmansia annoksia aiotaan tarjota laajemmalle ryhmälle myös ensi viikosta lähtien.

Englanti ja Skotlanti eivät ole suinkaan ensimmäisiä maita, joissa annetaan tehosteannoksia.

Monessa maassa kolmansia annoksia on voitu antaa tapauskohtaisesti, jos täysi rokotussarja ei ole tuottanut riittävää vastetta. Toisaalta esimerkiksi Israelissa, Turkissa, Bahrainissa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa on jo aloitettu kolmansien annoksen antaminen laajemminkin väestössä.

Myös näissä maissa tehosteannokset on määrätty ensin iäkkäämmille, riskiryhmäläisille ja terveydenhuollon henkilökunnalle. Israelissa on tosin edetty jo niin pitkälle, että tehosteannoksen voivat saada kaikki sellaisen haluavat.

Tehosteannoksia on perusteltu ensiksi rokotettujen hiipuvalla vastustuskyvyllä koronavirusta vastaan ja tartuntamäärien kasvulla, kun helposti tarttuva deltavariantti on levinnyt.

Alkusyksyn aikana myös useat muut maat ovat ilmoittaneet aloittavansa tehosteannosten jakamisen.

Ensi viikolla tehosteannoksia aletaan jakaa Britannian lisäksi myös esimerkiksi Tshekissä. Tshekin hallitus ilmoitti syyskuun alussa New York Timesin mukaan, että tehosteannosta suositellaan vahvasti yli 60-vuotiaille.

Yhdysvalloissa maan elintarvike- ja lääkevirasto käsittelee tehosteannosten hyväksymistä perjantaina.

Myös Yhdysvalloissa tehosteannoksia aletaan jakaa ensi viikolla, mikäli maan elintarvike- ja lääkevirasto FDA hyväksyy tehosteannoksen ja tautikeskus CDC sellaista suosittelee. Muun muassa FDA:n asiantuntijat ja useat muut kansainväliset tutkijat totesivat The Lancetissa julkaistussa artikkelissa, että kolmansien annosten antamisen sijaan tulisi rokottaa niitä, jotka eivät ole vielä saaneet yhtä annostakaan.

– Jos rokotteita annetaan siellä, missä ne voivat tehdä eniten hyvää, ne voisivat nopeuttaa pandemian loppumista estämällä varianttien muuntumista, tutkijat sanoivat.

Saksassa on useissa osavaltioissa aloitettu tehosteannosten antaminen hoivakotien asukkaille ja yli 80-vuotiaille, jotka saivat täyden rokotussarjan jo alkuvuonna. Kolmannen annoksen voi saada Saksassa, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään puoli vuotta, Tagesschau kertoo.

Saksan rokotekomissio Stiko ei ole kuitenkaan vielä antanut suositusta kolmansista annoksista, mikä on aiheuttanut epäselvyyttä siinä, ketkä voivat kolmannen annoksen saada. Saksassakin on kritisoitu sitä, ettei vielä ole saatavilla tutkimustietoa, joka yksiselitteisesti puoltaisi tehosteannosten antamista, Südwest Presse kertoo.

Ranskassa tehosteannoksen saavat ensimmäisenä iäkkäät ja riskiryhmään kuuluvat.

Ranskassa aloitettiin niin ikään syyskuun alussa tehosteannosten antaminen. Ensimmäisenä tehosteannoksen saavat yli 65-vuotiaat ja riskiryhmäläiset, joiden toisesta annoksesta on kulunut yli kuusi kuukautta. Lisäksi Johnson & Johnsonin yhden annoksen rokotteen saaneet voivat saada Pfizerin ja Biontechin tai Modernan rokotteesta tehosteannoksen vähintään neljä viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen, Euronews uutisoi.

Ranskan terveysministeriön mukaan yhteensä noin 18 miljoonaa ihmistä voi saada tehosteannoksen.

Venäjällä päädyttiin jo kesällä antamaan tehosteannoksia niille, joiden toisesta annoksesta oli kulunut vähintään kuusi kuukautta, AP uutisoi tuolloin. Tehosteannoksina on käytetty venäläisvalmisteisia Sputnik V ja Sputnik Light -rokotteita.

Myös esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa on annettu kolmansia annoksia. BBC:n mukaan ensimmäisenä tehosteannosten antamisen aloitti Dominikaaninen tasavalta, jossa tehosteannoksia alettiin antaa jo heinäkuun alkupuolella.

AP:n mukaan myös kiinalaisrokotteita aluksi käyttäneet Chile ja Uruguay ovat liittyneet tehosteannoksia tarjoavien maiden joukkoon. Syynä on se, että CoronaVacin tehon tiedetään laskevan suhteellisen nopeasti. Tehosteannoksina annetaan joko AstraZenecan tai Pfizerin ja Biontechin rokotteita.

Aasiassakin on useassa maassa turvauduttu tehosterokotteisiin. Esimerkiksi Kambodzassa tehosteannoksia alettiin tarjota jo viime kuussa ja Indonesiassa jo heinäkuussa, Nikkei uutisoi. Ensimmäisenä on tarkoitus rokottaa terveydenhuollon työntekijöitä.

Indonesiassa annetaan Modernan rokotteita tehosterokotteina, joskin elokuussa sanottiin, että myös maassa yleisimmin käytetty kiinalaisen Sinovacin rokote voi toimia tehosterokotteena.

Nuori saa Sinovacin rokotteen Phnom Penhissä, Kambodzassa.

Singaporessa tehosteannoksia alettiin antaa viime tiistaina. Ensimmäisenä annoksen saavat yli 60-vuotiaat ja ne, joilla on immuunijärjestelmä heikentynyt. Toisesta annoksesta on täytynyt kulua ainakin kuusi kuukautta.

Maailman terveysjärjestö WHO ja useat asiantuntijat ympäri maailman ovat kritisoineet tehosteannosten antamista, kun suuri osa maailman väestöstä ei ole vielä saanut yhtäkään annosta. WHO:n mukaan maailmassa on annettu yli viisi miljardia annosta koronavirusrokotteita, mutta niistä 75 prosenttia on annettu ainoastaan 10 maassa, CNBC uutisoi.

– Siksi olemme pyytäneet tehosteannosten antamisen jäädyttämistä ainakin kuun loppuun, jotta voimme antaa eniten jäljessä oleville maille mahdollisuuden kiriä, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi syyskuun alussa.

Pääjohtajan mukaan tehosteannoksia voidaan antaa tapauskohtaisesti, mutta ”toistaiseksi emme halua nähdä tehosteannosten laajaa käyttöä terveissä ihmisissä, jotka ovat täysin rokotettuja.”