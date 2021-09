Minne katosivat Taleban-johtajat? Erikoinen viesti lisäsi spekulaatioita

Talebanin yritykset kiistää huhut ovat ainoastaan lisänneet spekulaatioita siitä, että miehet ovat kuolleet.

Kahden Taleban-johtajan olinpaikka on mysteeri.

Ääriliike Taleban kaappasi vallan Afganistanissa lähes kuukausi sitten. Silti liikkeen salamyhkäistä ylintä johtajaa Haibatullah Akhundzadaa ei ole nähty lainkaan julkisuudessa. Lisäksi yksi Talebanin tunnetuimmista kasvoista Abdul Ghani Baradar on myös kadoksissa eikä häntä ole nähty julkisuudessa useisiin päiviin, The Guardian uutisoi. Se, ettei miehiä ole nähty julkisuudessa, on käynnistänyt huhumyllyn.

Etenkin Baradarin poissaolo on herättänyt ihmetystä. Kabulissa kiertävien huhujen mukaan mies olisi kuollut tai loukkaantunut vakavasti taistelussa toisen Talebanin johtohahmon kanssa. Huhujen mukaan riita olisi koskenut sitä, miten Afganistanin Taleban-hallinnon ministerinpaikat jaetaan.

Reutersin mukaan Baradarin on huhuttu ottaneen yhteen Haqqani-verkoston johtajan Sirajuddin Haqqanin kannattajien kanssa. Jo aiemmin oli spekuloitu Haqqanin ja Dohassa toimineen poliittisen johdon kuten Baradarin välisestä kilpailusta. Baradar oli yhtenä Talebanin edustajana mukana rauhanneuvotteluissa Dohassa Afganistanin sittemmin romahtaneen hallituksen kanssa.

Nyt Baradar ei ollut kuitenkaan osana Talebanin ministeridelegaatiota, kun ministerit tapasivat Qatarin ulkoministerin Kabulissa sunnuntaina.

Abdul Ghani Baradaria ei ole nähty useisiin päiviin julkisuudessa.

Taleban yritti rauhoittaa huhuja julkaisemalla kuvia käsinkirjoitetusta viestistä, jossa Baradarin avustaja sanoo miehen olevan Kandaharissa. Lisäksi Taleban julkaisi ääniviestin, jonka väitettiin olevan Baradarilta. Ääninauhan taustalla näkyi vanhoja kuvia.

Videon puuttuminen on herättänyt ihmetystä, sillä Taleban on nyt saanut Afganistanin haltuunsa ja Baradarin kasvot ovat jo hyvin tunnetut kansainvälisesti.

Talebanin edustaja Suhail Shaheen myönsi huhujen olemassaolon englanninkielisessä Twitter-päivityksessään kiistämällä ne.

– Mullah Bradar Akhund, varapääministeri Afganistanin islamilaisessa emiraatissa, torjui ääniviestissä kaikki ne väitteet siitä, että hän oli loukkaantunut tai kuollut yhteenotossa. Hän sanoo, että kyse on valheista ja ne ovat täysin vailla pohjaa, Shaheen sanoi, käyttäen Baradarin nimestä toista kirjoitusmuotoa.

Akhundzadan nimissä julkaistiin viime viikolla lausunto, mutta miestä ei ole näkynyt julkisuudessa lainkaan, vaikka Taleban on noussut Afganistanissa valtaan. Tämä on herättänyt epäilyjä siitä, ettei mies olisi enää hengissä. Muistissa on, että Taleban-liikkeen perustajan mullah Omarin kuolema vahvistettiin vasta vuonna 2015, kaksi vuotta miehen kuoleman jälkeen.