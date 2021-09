Lähipiiri: Trumpin lähtö presidenttikisaan jo lähes varma – tästä syystä hän ei julistaudu ehdokkaaksi vielä

Trumpin kampanja valmistautuu näennäisesti Yhdysvaltain välivaaleihin, mutta presidentin uskotaan tehneen jo päätöksen pyrkimisestä uudelleen presidentiksi vuonna 2024.

Rahankeräysviestien ja poliittisten lausuntojen määrä moninkertaistui jo elokuussa.

Uutta viestintä- ja kampanjahenkilöstöä palkataan. Haastatteluja ja julkisia esiintymisiä on yhä tiheämpään.

Presidentti Joe Biden ja hallitseva demokraattipuolue saavat kuulla kunniansa useita kertoja päivässä. Vaalimainokset heitä kohtaan ovat muuttuneet hyökkäävämmiksi.

Varmimpana merkkinä ex-presidentti Donald Trumpin uudesta vaalikampanjasta pidetään kuitenkin laskeutumista Iowaan, perinteiseen ensimmäiseen esivaaliosavaltioon, jossa kaikki Yhdysvaltain presidentiksi haluavat alkavat rampata juuri tässä vaiheessa vaalisykliä.

Trumpin kampanjatilaisuus Des Moinesissa järjestetään 9. lokakuuta.

Vaikka Trumpin lähipiiri painottaa, että lopullista päätöstä paluuyrityksestä Valkoiseen taloon ei ole tehty, viesti on selkeä.

– Todennäköisyys on 99 ja 100 prosentin välillä. Luulen, että hän asettuu varmasti ehdolle, kommentoi Trumpin neuvonantaja Jason Miller viime viikolla.

Vastaavia viestejä on kuulunut muiltakin.

Trump itse suorastaan kiusaa asialla. Viimeksi 9/11-iskujen muistopäivänä hän vastasi newyorkilaispoliisin kysymykseen uudesta ehdokkuudesta näin:

– Se on paha kysymys. Itse asiassa se on helppo kysymys. Tarkoitan, että tiedän mitä teen, mutta en voi puhua siitä vielä naurettavien kampanjarahoituslakien takia, Trump jutteli.

– Mutta luulen, että tulette vielä iloisiksi.

Yllä olevalla videolla kooste Trumpin vierailusta poliisiasemalla New Yorkissa viime lauantaina.

Trump teki ennakkoon ilmoittamattoman vierailun newyorkilaiselle poliisiasemalle viime lauantaina, kun Yhdysvalloissa muisteltiin vuoden 2001 terrori-iskujen uhreja.

Jos Yhdysvaltain politiikan tuntijoilta olisi vielä muutama kuukausi sitten kysytty veikkauksia lähteekö Trump ehdolle vuonna 2024, vastaukset olisivat jakautuneet tasaisemmin juu-ei-linjalle. Nyt pessimistisimmätkin ovat alkaneet uskoa, että sensaatio antaa vain odottaa itseään.

Trumpilla on monta hyvää syytä olla julkistamatta ehdokkuuttaan vielä. Toisaalta hän on aiemminkin rikkonut normeja.

– Valmistautukaa historian pisimpään presidentinvaalikampanjaan, otsikoi Washington Postin toimittaja Philip Bump omat arvailunsa viime viikolla.

Myös New York Timesin toimittajan Maggie Habermanin lähteiden mukaan Trump kertoisi asiasta ”mieluummin ennemmin kuin myöhemmin”.

Bidenin alamäki yllyttää

Ainoa Yhdysvaltain presidentti, joka on tähän mennessä onnistunut palaamaan Valkoiseen taloon vaalitappion jälkeen, on Grover Cleveland. Hän on sekä maan 22. presidentti (1885–1889) että 24. presidentti (1893–1897).

Mikäli Trump ilmoittaisi ehdokkuudestaan seuraavan vuoden kuluessa, hän rikkoisi ikiaikaisen perinteen, että presidenttiehdokkaat eivät vahvista aikeitaan ennen kongressin välivaaleja. Ne järjestetään ensi vuoden marraskuussa. Tapana on ollut käydä yhdet vaalit kerrallaan.

Trumpin ennenaikaiselle kiihdytykselle nähdään etenkin yksi syy: Bidenin alamäki.

Presidentin suosio oli koetuksella koronaepidemian uuden aallon ja taloushuolien iskettyä jo kesällä, ja fiaskoksi tuomittu vetäytyminen Afganistanissa on laskenut sitä edelleen. Trump haluaa käyttää tätä hyväkseen ja esiintyä itse vahvana johtajana.

– (Biden) vuotaa verta. Trump on kuin hai. Hän on haistanut veren, eräs Trumpin luottohenkilö kommentoi nimettömänä Politicolle.

– Hän on vihainen, koska hän uskoo, oikein tai väärin, että vaalit varastettiin häneltä ja kaikki mitä Bidenin aikana on tapahtunut olisi voitu välttää, kommentoi Trumpin vaalikomitealle mielipidemittauksia tekevä Tony Fabrizio.

Mikäli Trump lähtee ehdolle, tämän uskotaan olevan myös hänen kampanjansa keskeisin sanoma.

Pois paitsiosta

Aikaista lähtöä presidenttikisaan tukisi myös se, että ilmoituksellaan Trump löisi luun kurkkuun muille republikaanien presidenttiehdokkuudesta unelmoiville.

Ehkä tärkein syy ilmoittautua kisaan olisi kuitenkin julkisuus.

Trump menetti sosiaalisen median kanavansa vaalivalheiden ja Capitolin valtauksen lietsomisepäilyjen takia, ja hän on ollut siitä lähtien paitsiossa. Hänen lausuntojaan ei julkaista eikä kommentoida juurikaan muualla kuin maan oikeistomediassa.

Jos Trump olisi virallisesti presidenttiehdokas, perinteisen median ja kommentaattoreiden olisi aivan eri tavalla punnittava hänen lausuntojensa käsittelyä.

Mitään uutta Trump ei toisaalta ole esittänyt.

Trump kommentoi viime lauantaina vanhimman poikansa Donald Jr:n kanssa Evander Holyfieldin nyrkkeilyn raskaan sarjan paluuottelua Floridassa.

Hän toistaa viesteissään yhä pääasiassa vaalivilppiväitteitään. Kaaosmaisesti sujunutta vetäytymistä Afganistanista hän syyttää Yhdysvaltain historian häpeäpilkuksi, jota ei olisi tapahtunut, jos hän olisi ollut presidentti. Myös koronaepidemian jatkuminen on Trumpin mukaan Bidenin syy.

Jotkin lausunnot ovat jos mahdollista entistäkin erikoisempia.

– Jos Robert E. Lee olisi johtanut Afganistanin-joukkojamme, se fiasko olisi päättynyt täydelliseen voittoomme jo vuosia sitten. Mikä häpeä meitä kohtaakaan, koska meillä ei ole Robert E. Leen neroutta, Trump viestitti viime torstaina.

Virginian Richmondissa oli samana päivänä poistettu Etelävaltioiden kenraalina Yhdysvaltain sisällissodassa toimineen Leen patsas, koska vastaavien tunnusten katsotaan symboloivan rotuerottelua ja orjuutta. Kiistellyt patsaiden poistot ovat nykyisin Yhdysvalloissa osa konservatiivien ja liberaalien välistä ”kulttuurisotaa”, jota Trump myös käyttää hyväkseen kampanjoinnissaan.

Raha ratkaisee

Kaikesta rummutuksesta huolimatta on yhä todennäköisempää, että Trump ei ilmoita presidenttiehdokkuudestaan ennen välivaaleja tai vuotta 2023.

Syynä on ennen kaikkea raha. Trump on itsekin viitannut lausunnoissaan kampanjarahoituslakeihin.

Virallinen vaalikampanja olisi saman tien ilmoitusvelvollinen rahankeruustaan, ja sen finansseja syynättäisiin tarkemmin. Tällä hetkellä Trump voi kerätä rahaa Save America -vaalikomitealleen ilman mainittavia rajoituksia ja myös käyttää rahaa vapaammin.

Trumpin kannattajat heiluttelivat jo omatekoista kampanjalippua Floridassa viime viikonloppuna.

Save America esimerkiksi vuokraa tiloja Trumpin pilvenpiirtäjästä New Yorkissa, mikä tarkoittaa, että Trump voi käytännössä siirtää poliittisia lahjoituksia itselleen. Vastaava olisi huomattavasti vaikeampaa virallisessa vaalikampanjassa, vaikkakaan ei mahdotonta. Save American vuokratuloilla Trump Tower paikkaa koronaepidemian aiheuttaman vuokralaiskadon tappioita.

Flirttailemalla ehdokkuudella Trump pitää mielenkiintoa yllä, mutta ei joudu vielä samalla tavalla suurennuslasin alle kuin virallisena ehdokkaana.

– Hänen kannattajakuntansa on hänelle lojaali. Ja hyvä sääntö politiikassa on olla ehdokas mahdollisimman lyhyen aikaa, totesi Politicon haastattelema Trumpin luottomies, kongressiedustaja Matt Gaetz.

”Maksimoi asemaansa”

Edelleen on myös mahdollista, että kaikessa on kyse vain julkisuushakuisesta Trumpista, ja hän pyörtää vielä viime hetkellä päätöksensä ja antaa tilaa valitsemalleen samanhenkiselle republikaaniehdokkaalle.

Trump olisi itse vuonna 2024 jo 78-vuotias. Hänen päätöksensä voi riippua myös siitä, lähteekö tällä hetkellä 78-vuotias presidentti Biden lopulta tavoittelemaan jatkokautta, eli onko vaaleista tulossa uusintaottelu.

Presidentti Joe Bidenkin palasi maanantaina kampanjatilaisuuteen, kun hän tuki Kalifornian kuvernööriä Gavin Newsomia Long Beachissa.

Trumpin jatko voi riippua myös välivaalien tuloksesta.

– Hän maksimoi asemaansa … vaalikomitea pyrkii auttamaan (republikaaneja) voittamaan takaisin edustajainhuoneen ja senaatin. Jos hän pystyy siihen, hänen asemansa on vahvempi, kommentoi eräs nimetön lähde Politicolle.