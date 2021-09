Kun Tarja Laitiainen saapui ensimmäistä kertaa Kabuliin vuonna 2001, vastassa oli köyhyyttä ja lentokoneiden raatoja. Alkoi 20 vuotta kestänyt jälleenrakennus, joka pysähtyi ääriliike Talebanin uuteen vallankumoukseen.

Kun Yhdysvallat hyökkäsi Afganistaniin vuonna 2001 WTC-iskujen jälkimainingeissa ja kukisti maata hirmuhallinnollaan johtaneen Taleban-ääriliikkeen, päätti kansainvälinen yhteisö lähteä Afganistaniin tekemään kehitysyhteistyötä.

Tuolloin myös Suomessa tehtiin päätös kehitysyhteistyörahojen suuntaamisesta Afganistaniin. Periaatteet edellyttivät läsnäoloa paikan päällä, joten silloinen ulkoministeriön Aasian-yksikön päällikkö Tarja Laitiainen sai pohdittavakseen, miten Suomi Afganistanissa edustautuisi.

Pian Laitiaisesta itsestään tuli Suomen ensimmäinen Afganistanin-suurlähettiläs. Tehtävä oli kiertävä, eli hänen asemapaikkansa oli Helsingissä, ja hän vieraili Afganistanissa säännöllisesti. Tämä oli Laitiaisen mukaan kriisitilanteeseen sopiva, hallinnollisesti sekä taloudellisesti kevyt ratkaisu, jota on käytetty muulloinkin.

– Varsinkin alkuvaiheessa se oli aivan välttämätöntä, eihän siellä toimineet puhelimet, kännykät tai mitkään muutkaan. Sieltä käsin oli hyvin vaikea toimia, jos ei oltu varustauduttu, mitä me emme olleet, Laitiainen sanoo.

Tätä ennen Suomella oli ollut edustus Afganistanissa viimeksi 1970-luvulla. Silloin Suomen Moskovan-suurlähettiläs oli akkreditoitu Afganistaniin, mutta paikan päällä käytiin Laitiaisen mukaan harvakseltaan. Kun Neuvostoliitto miehitti Afganistanin vuonna 1979, ei Suomella ollut enää edustajaa eikä paikan päällä enää käyty sitäkään vähää.

Tarja Laitiainen on kirjoittanut suurlähettiläsvuosistaan kirjan Taksi Kabuliin (Otava, 2006).

Ennen suurlähettilään pestiään Laitiainen ei ollut koskaan aiemmin vieraillut Afganistanissa. Ensivaikutelmaa Kabulista hän kuvailee järkyttäväksi, vastassa oli sodan runtelema ja köyhä maa. Lentokentällä ensimmäisenä eteen aukesi rikkiammuttujen lentokoneiden ”hautausmaa”. Pian Laitiaisen valtasi kuitenkin päinvastainen tunne.

– Ilmassa oli valtavasti toivoa. Nimenomaan toivoa muutoksesta parempaan. Afganistanilaisten halu ja yritys tehdä ja ryhtyä rakentamaan maataan oli sykähdyttävä.

Laitiainen oli läheisesti mukana seuraamassa Afganistanin jälleenrakennusta. Naton johtamat ja YK:n valtuuttamat ISAF-joukot ryhtyivät ensitöikseen rauhoittamaan Kabulia, minkä jälkeen alkoivat jälleenrakennustyöt. Niissä myös suomalaisilla oli oma roolinsa, sillä suuri osa suomalaisista rauhanturvaajista oli reserviläisiä.

– Heidän joukossaan oli insinöörejä, arkkitehtejä, sähkö- ja putkimiehiä, jotka pystyivät arvioimaan rakennusten korjaustarpeita ja afgaaniyritysten työn laatua, Laitiainen selittää.

Vuosikymmenten sotimisen jälkeen Afganistanissa ei juuri ollut valtion rakenteita, joita tarvitaan normaalielämän sujumiseksi. Maasta puuttuivat muun muassa pankit, joista olisi voinut saada lainaa kodin rakentamiseksi. Maanviljelijät joutuivat usein hakemaan rahoitusta rikollisilta piireiltä, jotka pakottivat heidät kasvattamaan huumeita.

– Tuntui siltä, että aloitettiin vuodesta nolla. Työsarka oli valtava, Laitiainen kuvailee.

Suomalaisia rauhanturvaajia purkamassa lääkeapua kabulilaiseen lastenkotiin vuonna 2002. Suomalaisista rauhanturvaajista valtaosa oli reserviläisiä, jotka auttoivat omalla ammattitaidollaan maan jälleenrakentamisessa.

Afganistanissa oli vuosituhannen alussa käytössä useita eri valuuttoja, joita eri sotapäälliköt olivat itse painaneet. Maailmanpankin onnistui tuhota laittomat valuutat ja tuoda käyttöön uusi valuutta, afgaani, joka maassa on käytössä nykyäänkin. Samassa yhteydessä Afganistaniin perustettiin keskuspankki.

– Se oli hurja onnistuminen. On helppo ymmärtää, kuinka tärkeää tämä oli.

Laitiaisen mukaan muutoshalu Afganistanissa oli valtava ja normaali elämä lähti käyntiin ihmisten omista tarpeista. Väkivallan uhan poistuttua tai vähennettyä he muuttivat takaisin kotiseuduilleen ja aloittivat elämäänsä uudelleen. Maaseudulla tuotettiin vähitellen enemmän ruokaa ja asutuskeskuksissa avattiin kauppoja.

Samaan aikaan maata jälleenrakennettiin myös sosiaalisesti. Jo ennen Yhdysvaltain operaatiota YK keskusteli maan tilanteesta vuosittain. YK yritti saattaa eri afgaanitahoja yhteen käynnistääkseen neuvottelut koko kansaa edustavasta hallinnosta, jossa olisi otettu huomioon kaikki väestöryhmät, pashtujen ohella myös hazarat, uzbekit ja tadzhikit. Afganistania olivat aina hallinneet pashtut, joista Talebankin enimmäkseen koostuu.

Joulukuussa 2001 YK järjesti Saksan Bonnissa kokouksen, jossa päätettiin yhdessä eri väestöryhmittymien kanssa, Taleban pois lukien, Afganistanin väliaikaisesta hallinnosta ja laadittiin tiekartta demokratiaan.

– Siihen asti sääntö oli ollut pitkälti vahvimman oikeus eli viidakon laki. Se, jolla oli eniten miehiä ja aseita otti vallan ja hallitsi muita.

Tarja Laitiaisella on kotonaan kuva hänestä ja Afganistanin entisestä presidentistä. Presidentin nimeä hän ei enää muista.

Bonnin sopimusta seurasi vuonna 2002 järjestetty suuri kansalliskokous, loya jirga, johon ihmiset valitsivat edustajansa aina pikkukylistä suuriin kaupunkeihin. Kokous oli ennennäkemättömän demokraattinen. Mukana oli ihmisiä kaikista heimoista ja myös naisia. Myöhemmin maassa järjestettiin jo vaaleja ja perustettiin parlamentti.

– Eteneminen oli alkuvuosina aika hurjaa, positiivisessa mielessä.

Jos jotain Laitiainen olisi toivonut, niin vähemmän militaristista lähestymistapaa. Hänen mukaansa Afganistanissa pärjäsi parhaiten, kun meni tapaamaan ihminen ihmistä, ilman aseita.

– Minusta tuntui pahalta nähdä Kabulissa hyvin voimakkaasti aseistautuneita sotilaita. Miltä sinusta tuntuisi helsinkiläisenä, jos vastaan ajaisi panssarivaunuja ja sinua katsottaisiin vain konekiväärin tähtäimen läpi?

Pikakelataan 20 vuotta eteenpäin viime kesään. Yhdysvallat on aloittanut joukkojensa vetämisen pois Afganistanista, Taleban on vallannut maakuntia ja kaupunkeja ympäri maata. 15. elokuuta 2021 Taleban ottaa haltuunsa pääkaupungin Kabulin ja presidentti Ashraf Ghani pakenee maasta. Länsimaat ryhtyvät pikavauhtia evakuoimaan lähetystöjään.

Yhdysvaltain lähtöpäätöstä on kritisoitu laajasti, mutta Laitiaisen mukaan se oli ymmärrettävä. Sota oli kestänyt jo pitkään – monien mielestä liian pitkään. Laitiaisen mukaan julkisessa keskustelussa asioita tarkastellaan usein liian kapeakatseisesti, virheiden ja negaation kautta.

– Jos sieltä joka tapauksessa piti jossain vaiheessa lähteä, niin olisiko pitänyt lähteä aiemmin? Olisiko pitänyt jäädä vielä pidempään? Mikä olisi se oikea ratkaisu?

Laitiainen muistuttaa, että Afganistan siirtyi Talebanin hallinnosta myönteisemmälle kaudelle juuri Yhdysvaltain ansiosta. Hän muistuttaa, että 20 vuotta sitten monet pitivät Yhdysvaltain puuttumista tilanteeseen hyvänä asiana, koska rauhanomaisessa siirtymässä pois hirmuhallinnon alaisuudesta ei oltu onnistuttu.

– Aina voidaan kritisoida sotilaallisen voiman käyttöä. Usein sitä käytetään liikaa, joskus se on tarpeen. Mutta kritisoijilta toivoisi myös vaihtoehtoja siihen, miten olisi pitänyt toimia.

Taleban-hallinnolle on Laitiaisen mukaan laadittava tiukat ehdot muuta kuin humanitääristä apua koskien.

Keskustelua ovat herättäneet myös evakuointioperaatiot, jotka joidenkin mielestä suoritettiin aivan liian myöhään. Laitiainen on eri mieltä, hänen mukaansa lähetystöjen tarkoitus on olla silmät ja korvat alueella, jotta tiedetään, mitä tapahtuu.

– Onko siitä ollut jotain haittaa, kun he olivat siellä loppuun asti? Lähetystöjen henkilökunnasta ketään ei kuollut eikä loukkaantunut, vaikka se meni viime tippaan. Näen, että ratkaisu oli hyvä.

– Toinen asia on sitten tämä, missä määrin sieltä sitten näitä muita kuin lähetystön työntekijöitä pystyttiin evakuoimaan. En tiedä, olisiko se voinut toimia toisin ja paremmin, jos olisi lähdetty aikaisemmin. Siellähän pelättiin, että jos merkittävissä määrin kaikki lähtisivät pois, saattaisi syntyä paniikki. Ja paniikkihan yleensä on se, missä uhreja tulee eniten.

Afganistanin nykytilannetta seuratessaan Laitiainen on erityisen huolissaan naisten asemasta, joka parani maassa merkittävästi edellisten 20 vuoden aikana. Naiset muun muassa osallistuivat maan rakentamiseen enemmän kuin koskaan aiemmin, ja Laitiainen teki itsekin paljon työtä naisten aseman ja ihmisoikeuksien parantamiseksi.

– Naisten aseman osalta on todella surullista, että viime vuosikymmenten historia näyttää toistavan itseään, hän toteaa.

– Täytyy kuitenkin alleviivata, että Taleban ei keksinyt burkaa. Suuressa osassa Afganistania, erityisesti etelän ja idän pashtualueilla, miehet ovat vaatineet naisensa piiloutumaan kaiken peittävään kaapuun jo vuosisatojen ajan.

Laitiainen muistuttaa, että 20 vuotta on lyhyt aika kehittyä, kun lähtötaso on nollassa tai jopa sen alapuolella.

Laitiainen ei ole optimistinen Taleban-hallinnon suhteen. Hänen mukaansa Talebanilla on mahdollisuus tulla tunnustetuksi, mutta puheiden lisäksi tarvitaan myös tekoja. Niitä ei ole vielä nähty.

Tulevaisuuden suhteen Laitiainen ei ole optimistinen. Hänen mukaansa Taleban-hallinnolla on mahdollisuus säilyttää valta ja tulla kansainvälisesti tunnustetuksi, mutta se vaatii puheiden lisäksi myös tekoja ja näyttöjä. Talebanin on myös kyettävä hallitsemaan koko maata, ei vain Kabulia. Se on suuressa ja vaikeakulkuisessa maassa vaikeaa, kun yhteydetkään eivät aina toimi.

Laitiainen penää kansainväliseltä yhteisöltä vastuuta. Humanitaarista apua on annettava ja Talebanin kanssa on säilytettävä keskusteluyhteys, mutta muulle kuin humanitaariselle avulle on laadittava tiukat ehdot.

– Jos heidän annetaan nyt lähteä koville linjoille, eikä yhteistyölle aseteta ehtoja, niin kyllä siitä aika vaikea on sitten keriä taaksepäin. Heidän täytyy päättää, että he jatkossakin kohtelevat koko kansaa tasavertaisesti. Naisia ja miehiä, ja myöskin heitä, jotka eivät ole sunnimuslimeja. Tästä ei toistaiseksi ole näyttöjä.

Massiiviseen pakolaisvyöryyn Laitiainen ei sen sijaan usko. Hän muistuttaa, että vaikka Afganistan on tehnyt maailmanennätyksen pakolaisten määrässä, ovat suurimmat pakolaismassat lähteneet liikkeelle Neuvostoliiton kymmenvuotisen miehityksen aikana, jolloin jopa kuusi miljoonaa ihmistä pakeni maasta. Suurin osa pakolaisista suuntaa kuitenkin lähialueille Iraniin ja Pakistaniin.

– Väkivalta ja nälkä ajavat ihmiset pakoon. Jos Taleban saa pidettyä maan rauhallisena ja akuuttiin humanitaariseen tilanteeseen saadaan helpotusta, saattaa suuri pakolaisaalto jäädä toteutumatta. Lähtijöissä on nyt suuri määrä sellaisia, joita Afganistan tarvitsisi kipeästi: koulutettuja ja kokeneita henkilöitä, joiden määrä on viimeisten 20 vuoden aikana lisääntynyt merkittävästi.

– Ei kukaan vapaaehtoisesti lähde, vaan yleensä ihmiset haluavat pysyä viimeiseen asti omassa kotitalossaan, koska sinne ei muuten välttämättä enää pääse palaamaan. Afganistanissa paperiasiat eivät ole niin sanotusti kunnossa. Millä todistat, että talo oli sinun, jos sinulla ei ole mitään, millä sitä todistaa?