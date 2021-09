Whitneysta tuli Kiinan eliitin läheinen kumppani, kunnes katosi jäljettömiin – ex-mies kirjoitti uskomattomasta tarinasta paljastuskirjan

Whitney Duanin entinen mies kertoo saaneensa yhteydenoton naiselta, joka sanoi olevansa Duan, kun uutinen kirjasta tuli julki.

Kiinalainen yrittäjä Whitney Duan, jolla oli miljoonahankkeita muun muassa entisen pääministerin sukulaisten kanssa, katosi jälkiä jättämättä vuonna 2017. Nyt hänen entinen aviomiehensä kertoo tuoreessa kirjassaan Red Roulette, miten hänen ex-vaimonsa kapusi vaikeista oloista kiinteistösijoittamisen huipulle luomiensa hyvien yhteyksiensä ansiosta. Lopulta juuri nämä yhteiskunnan eliittiin solmitut yhteydet koituivat myös Duanin kohtaloksi.

Desmond Shum sanoo olleensa reilun vuosikymmenen Whitney Duanin, jonka oikea nimi on Duan Weihongin, puoliso ja yhtiökumppani. Shum oli muuttanut Pekingiin vuonna 1997 ja tapasi Duanin siellä neljä vuotta myöhemmin. Heidän yhteisiä projektejaan olivat muun muassa lentokentän rahtiterminaali ja Bvlgari-luksushotelli, Wall Street Journal kertoo kirjaan perustuen.

Duan teki yhteistyötä Kiinan pääministerinä vuosina 2003–2013 toimineen Wen Jiabaon sukulaisten kanssa. Duan nousi esille myös New York Timesin vuonna 2012 julkaistussa selvityksessä Wenin sukulaisista, jotka lehden mukaan olivat keränneet ainakin 2,7 miljardin dollarin (reilu 2 miljardia euroa).

Yhdysvaltalaislehden mukaan Duanin oma varallisuus kasvoi räjähdysmäisesti, kun hän teki yhteistyötä pääministerin sukulaisten, ystävien ja kollegoiden kanssa. Duanin kuvailtiin olennaisesti mahdollistaneen sen, että monimiljardihankkeet toteutuivat ja, että Wenin perhe sai sijoitusvälineitä, joista he hyötyivät.

Duan kiisti jutussa taloudelliset siteet pääministeriin ja hänen sukulaisiinsa.

Shum kuvailee kuitenkin ”punaista aristokratiaa,” jonka muodostavat kommunistisen puolueen vanhan kaartin jäsenet ja heidän perheensä, jolla on aina etuoikeutettu asema ja jonka kanssa on oltava hyvissä väleissä, mikäli haluaa edetä yhteiskunnassa.

– He menevät eri kouluihin lastentarhasta alkaen, he elävät eri alueilla... Siten järjestelmä on aina toiminut, siten koko järjestelmä on rakentunut. Jos ei ole yhteyttä poliittiseen valtaan Kiinassa, ei voi tehdä mitään merkittävää, Shum sanoi Financial Timesille.

Shumin mukaan hän ja hänen vaimonsa olivat erityisen läheisiä Wenin vaimon kanssa, mutta he olivat yhteydessä myös esimerkiksi varapresidentti Wang Qishaniin, joka oli silloin varapääministerinä ja nykyiseen presidenttiin Xi Jingpingiin ja tämän vaimoon.

Kun Duan katosi syksyllä 2017, spekuloitiin, liittyikö katoaminen Weniin ja hänen sukulaisiinsa. Entistä pääministeriä ei kuitenkaan ole tuomittu mistään ja hän elää nykyisin hiljaiseloa. New York Timesin mukaan Duanin katoaminen yhdistettiin Wenin sijaan entiseen politbyroon jäseneen Sun Zhengcaihin, joka oli tuolloin korruptiotutkinnan keskiössä. Myöhemmin hänet tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen lahjonnasta.

Shum ja Duan erosivat vuonna 2015, jolloin Shum päätti lähteä Kiinasta. Hän ei ole palannut sinne.

– Jos menen sinne, en tule takaisin, Shum uskoo.

Shum sanoo, että pariskunnan poika asuu hänen luonaan Britanniassa. Se, ettei äidin kohtalosta ole tietoa, on ollut vaikeaa.

– Poikani ei ole nähnyt äitiään neljään vuoteen.

Shum kertoo saaneensa entiseltä vaimoltaan yhteydenoton neljän vuoden jälkeen hiljattain liittyen hänen kirjaansa. Hän uskoo Kiinan kommunistisen puolueen sallineen yhteydenoton.

– Hän ensinnäkin halusi minun peruvan kirjan julkaisun, Shum kertoi PBS:llä Christiane Amanpourille.

– En tiedä, kenen kanssa puhun. Aivan varmasti puhelua valvotaan. Jos ei, joku istuu häntä vastapäätä. Puhunko hänelle vai puolueen edustajille, jotka kuuntelevat ja pyytävät minua perumaan kirjan julkaisun ja ovat julkaisseet uhkauksia.

Shum sanoo kokevansa, että hänen entistä vaimoaan käytettiin uhkaamaan häntä.

– Hän kysyi, mitä tapahtuisi pojallemme, jos jotain tapahtuisi minulle? Ja hän kysyi, miltä minusta tuntuisi, jos jotain tapahtuisi pojallemme?