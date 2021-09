Tuholaismyrkkyjen jäänteitä kerrotaan löytyneen vesimeloneista. Tutkintakomitea julkaisi valvontakameran videon, jonka epäillään selittävän mysteeriä.

Moskovassa on viime päivät ratkottu kuumeisesti outoja myrkytystapauksia, joita alkoi paljastua kaupungin kaakkoisessa Ljublinon lähiössä Sovhoznaja-kadulla.

Samasta perheestä sairastuivat ja kuolivat ensin 61-vuotias mummo ja sitten tämän 15-vuotias tyttärentytär.

Mummon 38-vuotias tytär – eli surmansa saaneen teinin äiti – on parhaillaan yhä sairaalassa. Hänen tilaansa kuvaillaan vaikeaksi, mutta vakaaksi. Naisen aviomies – eli surmansa saaneen teinitytön isä – on sen sijaan perheestä ainoa, joka ei sairastunut.

Kun syytä myrkytyksiin alettiin etsiä, epäilyt kohdistuivat nopeasti perheen lähikaupasta ostamiin vesimeloneihin. Sairastumiselta välttynyt perheenisä oli ollut töissä eikä ollut siksi syönyt samaa ruokaa muun perheen kanssa.

Venäjän kuluttajansuojaviranomainen Rospotrebnadzor ilmoitti maanantaina, että mahdollinen syy myrkytyksiin on löytynyt Magnit-nimisen ruokakaupan myymistä arbuuseista.

Jäänteitä hyönteismyrkyistä on löytynyt sekä kyseisestä kaupasta että kaupan myymistä vesimeloneista, kertoo RBK-uutissivusto.

Komsomolskaja Pravda vahvistaa saaneensa Rospotrebnadzorilta tiedon, että kyseessä on myrkky, jota käytetään sekä jyrsijöiden että hyönteisten torjuntaan.

Izvestija ja Ren-tv ovat kertoneet, että samasta kerrostalosta on tähän mennessä toimitettu sairaalaan yhteensä yhdeksän ihmistä, joilla on ollut eriasteisia myrkytysoireita. Heidän joukossaan on muun muassa 12-vuotias tyttö ja 17-vuotias tyttö sekä 26-vuotias aikuinen.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tuholaismyrkyt ovat joutuneet vesimeloneihin vasta ruokakaupan sisällä. Venäjän tutkintakomitea on julkaissut virallisilla sivuillaan uutisen, jonka mukaan kyseisessä ruokakaupassa epäillään rikotun tuholaismyrkytyksen sääntöjä.

Tutkintakomitea on julkaissut myös kaupan valvontakameran tallentaman videon, jossa näkyy tuholaismyrkyttäjä työssään vihannes- ja hedelmähyllyjen äärellä.

Hengityssuojaimella itsensä suojannut mies suihkuttaa jotain ainetta lattianrajaan eikä myyntihyllyjä ole edes peitetty millään suojalla käsittelyn ajaksi.

(Alla olevalla tutkintakomitean julkaisemalla videolla näkyy tuholaistentorjuja moskovalaisessa kaupassa, josta kohtalokkaiksi epäillyt vesimelonit oli ostettu.)

Tutkintakomitean mukaan yksityisen tuholaismyrkytysyrityksen 39-vuotias työntekijä on nyt pidätetty ja häntä kuulustellaan tapahtuneesta. Häntä ei ainakaan toistaiseksi epäillä vesimelonien tahallisesta myrkyttämisestä, vaan ainoastaan turvallisuussääntöjen rikkomisesta kaupan myrkkykäsittelyn yhteydessä. Miestä uhkaa kymmenen vuoden vankeus, kertoo Komsomolskaja Pravda.

Tapauksessa on kuitenkin yhä useita avoimia kysymyksiä. Kuolleiden mummon ja teinitytön elimistöstä kerrotaan löytyneen myös etyleeniglykolia, jota arvellaan puolestaan käytetyn ehkä hyönteismyrkkyjen vaikutuksen tehostamiseen.

Etyleeniglykoli on myrkyllinen alkoholi, joka tunnetaan myös pakkasnesteenä. Se on puhtaassa muodossaan väritön, hajuton ja hieman siirappimainen makea neste.

Epäselvää on muun muassa, miksi myrkkyjä on löytynyt juuri vesimeloneista. Yksi teoria on, että ne olisivat imaisseet itseensä myrkkyä muita tehokkaammin. Toinen teoria on, että myrkkyä olisi voitu laittaa niihin tahallaan. On myös ihmetelty, miksi tuholaistentorjuja ei ole itse sairastunut, vaikka hän näyttää olevan melko kevyesti suojautunut.

Myrkytysten syiksi on esitetty useita muitakin teorioita, kuten esimerkiksi sairastuneiden perheiden asuintalossa vallitsevaa vahvaa maalinhajua. Viranomaiset ovat ottaneet talosta useita näytteitä, joista osaa tutkitaan yhä.