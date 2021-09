Tutkijoiden mukaan tehosteannosten sijaan pitäisi keskittyä rokottamaan niitä, jotka eivät ole saaneet vielä ensimmäistäkään rokoteannosta koronavirusta vastaan.

Yhdysvalloissa kytee kiista koronavirusrokotteiden tehosteannosten antamisesta täysin rokotetuille.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on sanonut, että ensi viikosta lähtien tehosteannoksen voisivat saada kaikki täysin rokotetut, joilla viimeisimmästä rokoteannoksesta on kulunut vähintään kahdeksan kuukautta. Tähän mennessä tehosteannoksia on voitu antaa niille, joilla rokotteen teho on jäänyt vajaaksi esimerkiksi immuunipuolustusta heikentävän tilan kuten elinsiirron ja siihen liittyvien hoitojen takia.

Tutkijat ja terveysviranomaiset ovat suhtautuneet suunnitelmaan varauksella, sanoen ettei mikään tutkimustieto vahvista, että tehosterokotteiden antaminen olisi vielä välttämätöntä.

Yhdysvalloissa rokotetaan 12-vuotiaita ja sitä vanhempia. Käytössä ovat olleet pääsääntöisesti Pfizerin ja Miontechin sekä Modernan mrna-rokotteet. Jotkut ovat kuitenkin voineet saada Johnson & Johnsonin adenovirusvektorirokotteen.

Amerikkalaismedian mukaan kiista tehosterokotteista on saanut jopa kaksi Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviraston rokotteiden sääntelystä vastaavan osaston ylintä johtajaa jättämään pestinsä. Marion Gruber, joka johtaa rokoteosastoa, ja apulaisjohtaja Philip Krause, turhautuivat CNBC:n mukaan elintarvike- ja lääkeviraston ylimmän johdon kantaan tukea tehosterokotteita.

New York Timesin mukaan Gruber ja Krause olivat kertoneet ihmisille, ettei vielä ollut riittävästi dataa oikeuttamaan ylimääräisten rokoteannosten tarjoaminen väestölle vain muutamassa viikossa.

Yksi FDA:n neuvoa-antavan paneelin jäsen Paul A. Offit kuvaili Yhdysvaltain hallinnon olettavan, että FDA ja tautikeskus CDC hyväksyisivät automaattisesti sen määrittelemän aikataulun.

– Tässä pandemiassa tarvittavien virastoveteraanien ohittaminen ja marginalisoiminen on saanut heidät lähtemään FDA:sta, Offit sanoi viitaten Gruberin ja Krausen lähtöön.

Gruber ja Krause jäävät eläkkeelle. He eivät ole julkisuudessa kommentoineet, miksi he päättivät lähteä juuri nyt.

Hoitaja täyttää ruiskua Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteella. Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA käsittelee perjantaina sitä, pitäisikö kyseisestä rokotteesta tarjota tehosteannosta jo täysin rokotetuille.

Sekä Gruber että Krause ovat yhdessä muiden kansainvälisten tutkijoiden kanssa arvioineet tehosteannoksista ja niiden mahdollisesta tarpeellisuudesta saatuja tietoja

The Lancetissa

. Tutkijoiden mukaan tällä hetkellä käytössä olevat rokotteet olivat turvallisia, tehokkaita ja pelastavat henkiä.

– Johdonmukainen löydös on, että rokotteen tehokkuus on huomattavasti suurempi vakavaa tautia vastaan kuin infektiota. Lisäksi rokote vaikuttaa tarjoavan merkittävän suojan kaikkien päävarianttien aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan, tutkijat toteavat.

Koska rokotteita on vielä rajoitetusti, ne pelastaisivat eniten henkiä, jos niitä annettaisiin ihmisille, jotka eivät vielä ole rokotettuja, tutkijat arvioivat.

– Jos rokotteita annetaan siellä, missä ne voivat tehdä eniten hyvää, ne voisivat nopeuttaa pandemian loppumista estämällä varianttien muuntumista, tutkijat sanovat.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on sanonut, että tehosteannoksia annettaisiin jo ensi viikosta alkaen, mikäli FDA hyväksyy tehosteannokset ja CDC niitä suosittelee.

Tutkijoiden mukaan tehosteannokset voivat olla sopivia joillekin yksilöille, joilla yhden tai kahden rokoteannoksen sarja ei ole jostain syystä tuottanut riittävää suojaa. Tutkijat muistuttavat, että on mahdollista, ettei tehosteannoskaan tuota hyvää vastetta.

Tutkijat pitävät vakuuttavana Maailman terveysjärjestön vaatimusta siitä, ettei tehosteannoksia aleta jakaa ennen kuin useammat voivat saada edes ensimmäisen rokoteannoksen.

– Tällä hetkellä olemassa olevat todisteet eivät osoita tarvetta tehosteannosten laajalle käytölle niissä väestöryhmissä, joissa on ollut tehokas rokotuskampanja.