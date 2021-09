Neljäs korona-aalto iski rajusti Kanadan Albertaan – tehohoito uhkaa ylikuormittua ja leikkauksia lykätään

Albertan provinssissa on rokotettu kahdesti yli 70 prosenttia kaikista yli 12-vuotiaista.Yli 90 prosenttia tehohoitopotilaista on rokottamattomia.

Albertan provinssissa Kanadassa poistettiin elokuussa laajasti koronarajoituksia epidemiatilanteen näyttäessä rauhalliselta.

Deltavariantti on kuitenkin aiheuttanut provinssiin rajun neljännen epidemia-aallon ja tilanne on pahentunut syyskuun aikana. Calgary Herald -lehti kertoo, että sairaaloiden tehohoitopaikat täyttyvät koronapotilaista.

Paikalliset terveydenhoidon viranomaiset ovat huolissaan siitä, että teho-hoitoa tarvitsevia potilaita saatetaan joutua luokittelemaan hoidon kiireellisyyden mukaan, jotta terveydenhuollon kantokyky voidaan turvata.

Maanantaina Albertan provinssissa oli koronan takia tehohoidossa 198 potilasta. Luku on jo suurempi kuin kolmannen epidemia-aallon aikana, jolloin potilaita oli enimmillään tehohoidossa 182. Tehohoitopaikkoja on provinssissa kaikkiaan 269 ja koronan takia tehohoidossa olevia sekä muita tehohoitopotilaita oli perjantaina yhteensä 260.

Tehohoitolääkäri Paul Parks kertoi Calgary Heraldille olevansa huolissaan siitä, että terveydenhuoltohenkilökunnan uupuessa kovassa työtahdissa sairaaloissa ei ole mahdollisuutta kasvattaa tehohoitopaikkojen määrää.

Neljäs aalto on jo vaikuttanut terveydenhuoltoon. Calgary Heraldin mukaan Albertan suurimmassa kaupungissa Calgaryssa lykättiin viime viikolla kaikkia kiireettömiä leikkauksia.

Albertassa on rokotettu kahdesti yli 70 prosenttia kaikista yli 12-vuotiaista. Provinssin pääministeri Jason Kennedy on kuvannut neljättä korona-aaltoa rokottamattomien kriisiksi. Yli 90 prosenttia tehohoitopotilaista on rokottamattomia.

Viime viikolla Albertaan määrättiin uusia rajoituksia muun muassa alkoholin anniskeluaikoihin. Lisäksi maskipakko otettiin uudestaan käyttöön sisätiloissa ja julkisissa tiloissa.

Paheneva koronatilanne on herättänyt suurta huolta. Albertan yliopiston infektiotautien professori Ilan Schwartz sanoi viime viikolla, että provinssin terveydenhuoltojärjestelmä on romahduksen partaalla.

– Virus leviää eksponentiaalisesti väestössä. Tautitapaukset hukuttavat järjestelmämme ja odotettavissa on, että ihmisiä tulee kuolemaan. Ja tässä vaiheessa syy tälle kaikelle on huolimattomuus.

Albertassa on viime päivinä on raportoitu noin 1 500 uutta tapausta per päivä. Tartunnat ovat olleet kasvussa koko Kanadassa. Maassa raportoitiin perjantaina yli 4 000 uutta tartuntaa.