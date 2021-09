Hollannin poikkeuksellisen kannabispolitiikan on kuvailtu olevan ennemmin pragmatismin kuin politiikan tai ideologioiden ohjaamaa. Ensi vuonna turisteilla ei enää välttämättä ole asiaa Amsterdamin kannabiskahviloihin.

Kannabiksen laillistaminen nousi Suomessa viikonloppuna jälleen keskustelunaiheeksi, kun vihreät hyväksyivät puoluekokouksessaan asiaa koskevan aloitteen maan ensimmäisenä eduskuntapuolueena. Vihreiden aloite ei sinänsä ole yllättävä, sillä viime vuosina eri puolilla maailmaa on siirrytty yhä enemmän huumeiden vastaisen sodan nollatoleranssista kohti kannabispolitiikan höllentämistä.

Kannabiksenkäyttöä suvaitsevista maista puhuttaessa monille tulee todennäköisesti ensimmäisenä mieleen Hollanti, jonka liberaali suhtautuminen asiaan on poikennut jo pitkään muista Euroopan maista. Vastoin toisinaan esiintyviä käsityksiä, Hollannissa kannabista ei kuitenkaan ole laillistettu.

YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto UNODC on kuvaillut maan kannabispolitiikan olevan perusteiltaan pragmaattista eikä niinkään poliittisesti tai ideologisesti ohjautuvaa. Nykyisen kaltainen järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1976, kun Hollannissa koettiin tarpeelliseksi erotella verrattain matalariskisenä pidetyn kannabiksen markkinat niin sanottujen kovien huumeiden markkinoista.

Opiskelijanuorukainen nautiskeli kannabista Paleistuin-puistossa Haagissa toukokuussa 2020.

Hollannin ”suvaitsevaisuuspolitiikka”, gedoogbeleid, sallii kannabiksen käytön, henkilökohtaisen hallussapidon sekä maksimissaan viiden kannabiskasvin kasvattamisen yli 18-vuotiaille. Laillistamisen sijaan kyse on siis dekriminalisoinnista eli rangaistavuuden poistamisesta.

Käyttöä ja hallussapitoa koskevista rangaistuksista on sittemmin luovuttu myös monissa muissa maissa, mutta Hollannissa poikkeuksellista on periaatteessa edelleen lailla kielletyn kannabiksen myynnin salliminen valtion lisenssillä toimivissa kannabiskahviloissa eli niin sanotuissa coffee shopeissa. Niissä myynti tapahtuu tiukkojen sääntöjen puitteissa, eikä samoissa tiloissa ole sallittua myydä muita päihteitä, kuten esimerkiksi alkoholia.

UNODC:n mukaan Hollannin politiikkaa on pidetty varsin onnistuneena, sillä kannabiksen käyttö on pysynyt maassa samalla tai jopa alemmalla tasolla kuin monissa muissa Euroopan maissa. Käyttö on kyllä lisääntynyt Hollannissa vuosikymmenien kuluessa, mutta kehitys on ollut samassa linjassa muiden maiden kanssa.

Kannabiskahvilat tuovat valtiolle vuosittain myös useamman sadan miljoonan euron verotulot.

Kannabiskasveja kannabiskahvilan ikkunassa.

Perusteeksi kannabiksen laillistamiselle ja dekriminalisoinnille nostetaan yleensä se, että valtiojohtoinen sääntely siirtää markkinat rikollisjärjestöiltä laillisille toimijoille. Näin on käynyt myös Hollannissa, mutta vain osittain.

Maan kannabispolitiikkaan liittyy erikoinen paradoksi: vaikka myynti on sallittua coffee shopeissa, joutuvat yrittäjät hankkimaan niissä myytävän tuotteen edelleen laittomilta markkinoilta. Usein laittoman kasvatuksen takana on järjestäytyneitä rikollisorganisaatioita.

– Tällä hetkellä voit ostaa maitoa, mutta et voi tietää mitään lehmästä, havainnollisti keskusta-vasemmistolaisen D66-puolueen kansanedustaja Vera Bergkamp tilannetta New York Timesille keväällä 2018.

Vuonna 2017 Hollannin hallitus päätti puuttua tähän niin sanotun ”takaovipolitiikan” ongelmaan käynnistämällä Project C -nimisen pilottikokeilun, jonka päämääränä oli ”kontrolloitu kannabiksen toimitusketju”. Kokeiluun liittyen terveysministeriö vastaanotti kannabiksen laillisiksi kasvattajiksi pyrkiviltä yrittäjiltä 147 hakemusta, joista jäi lopulta jäljelle karsinnan ja arvonnan jälkeen 10.

Kokeiluun ei ollut asiaa esimerkiksi niillä, jotka olivat aiemmin kasvattaneet kannabista laittomasti.

Asiakas kävi hakemassa takeaway-kannabista alan kahvilasta koronsulun aikana Nijmegenissä maaliskuussa 2020.

Tämän vuoden alussa muun muassa Guardian uutisoi projektin kokeneen pahan takaiskun, kun paikalliset pormestaria myöten nousivat vastarintaan Belgian rajan tuntumassa sijaitsevassa Etten-Leurin kunnassa. He vastustivat suunnitelmia, joissa karhunvatukat olisi korvattu kannabiskasveilla alueella olevissa kasvihuoneissa.

– Kolmen vuoden valmistelun aikana teimme kaiken läpinäkyvästi. Mutta kun julkisuuteen tuli tieto siitä, minne haluamme rakentaa tuotantolaitoksen, monet lähellä asuvat ihmiset protestoivat. He sanoivat, etteivät heidän lastensa ystävät saa tulla kylään leikkimään, koska he asuvat lähellä tuotantolaitosta, Project C:n johtokuntaan kuuluva entinen paikallispoliitikko Joep van Meel kertoi.

Heinäkuun alussa paikallinen media uutisoi projektin mahdollisesta lykkääntymisestä. Laillisen kasvatuksen kokeilun oli alun perin määrä käynnistyä näihin aikoihin syyskuussa, mutta jo huhtikuussa kymmenen pilottiin osallistuvan kunnan sekä terveys- ja oikeusministeriöiden yhteisessä kokouksessa oli nostettu esille ”epävarmuudet”, joita katsottiin olevan liikaa.

Arnhemin kaupungin pormestarin Ahmed Marcouchin mukaan projektiin valituilla kasvattajilla ei ollut ollut riittävästi aikaa käynnistää tarpeeksi laajaa ja korkealaatuista tuotantoa tavoitteisiin nähden.

Naapurimaita liberaalimpi kannabispolitiikka on tuonut mukanaan kannabiskahviloihin liittyviä ongelmia. Etenkin rajaseuduilla Hollannin puolelle on hakeutunut suuria määriä ulkomaalaisia luvallisen kannabiksen perässä.

Vuonna 2011 vallassa ollut konservatiivihallitus ryhtyi suitsimaan kannabiksen käyttöä kieltämällä myynnin koko maassa muilta kuin Hollannissa asuvilta sekä esittämällä kahviloiden muuttamista jäsenkorteilla toimiviksi yksityisklubeiksi. Esityslistalla oli myös kannabiksen voimakkuuteen vaikuttavan THC-pitoisuuden rajaaminen 15 prosenttiin kahviloissa myytävissä tuotteissa.

Amsterdamin Dam-aukiolla protestoitiin kannabispolitiikan kiristyssuunnitelmia vastaan syksyllä 2012.

Suurta osaa muutoksista ei ole pantu täytäntöön. Kannabiskahviloiden turistikielto vahvistettiin myös oikeudessa, mutta samalla päätösvalta asiasta jätettiin paikallisille hallinnoille. Käytäntö jäi voimaan Maastrichtin alueelle sekä muutamiin muihin rajaseudun kuntiin.

Amsterdamissa kannabisturismin lieveilmiöt ovat herättäneet erityisesti polemiikkia, sillä siellä sijaitsee noin kolmannes maan kaikista kannabiskahviloista. Kaupungilla on oma erityinen coffee shop -politiikkansa, jonka tarkoituksena on pitää liiketoimintasektori pienenä ja helposti hallittavana.

Tästä johtuen kannabiskahviloiden määrää karsittiin Amsterdamissa 350:stä alle puoleen vuosien 1999–2017 välisenä aikana.

Maailman suosituimpiin matkakohteisiin kuuluvassa kaupungissa turistit ovat tähän mennessä saaneet hakeutua vapaasti kannabiksen ostoon alan kahviloihin. Tilanteeseen saattaa olla tulossa muutos vuoden 2022 aikana.

Tammikuussa Amsterdamin pormestari Femke Halsema esitti poliisin ja syyttäjien tukemana kannabiksen turisteille myynnin kieltämistä. Tavoitteena on pysäyttää pelkän pilvenpolton perässä kaupunkiin hakeutuvien nuorten turistien virta lieveilmiöineen sekä rajoittaa rikollisten saamaa hyötyä.

Hallituksen tilaaman tutkimuksen mukaan 58 prosenttia Amsterdamissa käyvistä ulkomaalaisista turisteista matkustaa kaupunkiin pitkälti kannabiksen perässä. Usein kyse on halvoilla lennoilla kaupunkiin vaikkapa polttareita juhlimaan tulevista porukoista.

– Amsterdam on kansainvälinen kaupunki ja me toivomme sen houkuttelevan turisteja, mutta vain rikkaudellaan, kauneudellaan sekä kulttuuri-instituutioillaan, pormestari Halsema perusteli aloitettaan alkuvuodesta.

Asiakkaat hakivat takeaway-kannabista coffee shopista Nijmegenissä koronasulun aikaan maaliskuussa 2020.

Amsterdam on yksi pahiten liikaturismista kärsivistä kaupungeista maailmassa, eikä ongelmia aiheuta ainoastaan kannabis. Koronasulkujen hiljentämässä 850 000 asukkaan kaupungissa paikalliset ovat kaivanneet turismin tuomia tuloja, mutta samalla nauttineet poikkeuksellisesta hiljaisuudesta.

BBC:n tammikuussa haastattelema amsterdamilainen Bernadette de Wit sanoi haluavansa eroon ”vähäarvoisista turisteista” kuten esimerkiksi nuorista brittinaisista, jotka ”pukeutuvat pinkeiksi peniksiksi ja luopuvat kaikesta itsekurista”.

– Tämä on kotimme. Tämä on Unescon maailmanperintökohde. Rembrandt asui joskus tässä naapurustossa, tiesittekö? de Wit sanoi havainnollistaen kaduille ja kotipihoille virtsaavien ja oksentavien turistien vaappumista.

Pormestari Halseman suunnitelmia on kiitelty poliisin lisäksi myös asukkaiden keskuudessa.

– Hän on hyvin rohkea tarttuessaan ongelmaan. Amsterdam ei tule enää olemaan koko maailman coffee shop. Tämä on fantastista, entinen kaupunginvaltuutettu ja tasapainoisempaa turismia ajava aktivisti Els Iping sanoi.

Turismia – tai oikeastaan sen laatua on pyritty hallitsemaan myös muilla rajoituksilla, jotka koskevat esimerkiksi seksikaupastaan tunnettua punaisten lyhtyjen aluetta. Lisäksi yksityisasuntoja turisteille vuokraavien Airbnb-tyyppisten sovellusten toimintaa on torpattu.

Amsterdamin De Wallenin kaupunginosassa sijaitseva punaisten lyhtyjen alue on turismin vetonaula, joka kytkeytyy vahvasti turismin lieveilmiöihin.

Coffee shopien omistajat eivät ole nielleet pormestarin suunnitelmia purematta.

– Olen asunut täällä koko ikäni. Ihmiset, jotka tulevat tänne polttamaan pilveä eivät ole samoja, jotka aiheuttavat häiriötä. Kaupunginvaltuusto sulki jo kolmanneksen coffee shopeista. Tällä alueella niitä on jäljellä enää kahdeksan. Samalla postinumeroalueella on 500 alkoholia tarjoavaa paikkaa, Greenhouse-kannabiskahvilaa pyörittävä Joachim Helms kertoi BBC:lle.

Helmsin kollega Andre van Houten valitteli alkuvuodesta New York Timesille, kuinka ala yhdistetään kaupungissa sekoilevien brittituristiporukoiden käytökseen.

– Mikä täällä on ongelmana, huumeet vai alkoholi? Meitä syytetään aina kaikesta, mikä tässä kaupungissa menee vikaan, van Houten sanoi.

The Rookies Club -kannabiskahvilan omistaja Mark Jacobs uskoi muutoksen ruokkivan juuri sitä rikollisuutta ja häiriökäytöstä, jota kaupungin johto yrittää hillitä.

– Kovat diilerit tulevat olemaan onnellisia, nämä brutaalit kaverit. Se on jo nähtävissä. Kun suljen oveni yhdeltä yöllä, diilerit ovat jo odottamassa. He eivät välitä, mitä he myyvät ihmisille tai mitä heille tapahtuu. Kaduilla ei enää ole niin turvallista kuin nyt. Tulee uusia Al Caponeja, uusia diilereitä ilmaantuu, tuhansia, Jacobs maalaili.

Samaa mieltä on osa asiantuntijoista.

– Suunnitelma on tuomittu epäonnistumaan. Se on katastrofi julkiselle turvallisuudentunteelle, etenkin kujilla ja pimeissä kulmissa, kriminologi Ton Nabben totesi Dutch News -uutissivustolle toukokuussa.

Katudiilereiden lisääntymisen pelätään myös tuovan kannabiksen ja muut huumeet entistä helpommin alaikäisten saataville.

Kun hallitus viime vuonna ilmoitti kannabiskahviloiden sulkeutuvan muiden koronarajoitusten ohella, monien niistä oville ilmestyi oitis pitkät jonot. Pelko katudiilerien esiinmarssista sai tuolloin hallituksen pyörtämään päätöksensä pikavauhtia ja sallimaan sittenkin takeaway-myynnin.