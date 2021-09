Viiden lapsen äiti Afia evakuoitiin Kabulista – näin hän näkee tulevaisuutensa Suomessa

Perheenäiti toivoo, että hänen lapsensa pääsevät Suomessa opiskelemaan ja voivat toteuttaa haaveitaan. Hän itse toivoo, että näkisi vielä joskus kotimaansa ja sinne jääneet sukulaisensa ja ystävänsä.

Helpotus. Ilo siitä, että perhe oli turvassa. Näitä tunteita Afganistanista Suomeen evakuoitu Afia kertoo kokeneensa, kun sotilaslentokone nousi Kabulin lentokentältä kohti Suomea elokuun lopussa.

Afia on viisilapsisen perheen äiti. IS ei käytä hänen oikeaa nimeään, sillä hänellä on vielä perheenjäseniä Afganistanissa, jotka pelkäävät henkensä puolesta. Hän ei puhu englantia, joten perheen vanhin poika tulkkaa äitinsä kertoman.

Afian mukaan hänen miehensä työskenteli Euroopan unionin operaatioissa turvamiehenä, minkä takia hän oli evakuoitavien listalla. Kun Kabul päätyi ääriliike Talebanin haltuun elokuun puolivälissä, perhettä kehotettiin valmistautumaan lähtöön.

Lentokone, johon kävelee Afganistanista evakuoitavia ihmisiä.

Talebanin on tiedetty aiemmin kostaneen kansainvälisten joukkojen ja tahojen kanssa yhteistyötä tehneille. Tämän takia Suomi useiden muiden maiden tavoin evakuoi afganistanilaisia, jotka olivat olleet esimerkiksi suurlähetystössä töissä tai toimineet diplomaattien henkivartijoina sekä heidän perheenjäseniään.

– Me pelkäsimme henkemme puolesta. Siksi tulimme tänne. Emme tuoneet mitään mukanamme, tulimme tyhjin käsin. Kaikki jäi sinne, Afia kertoo.

– Meillä oli onnellinen elämä siellä. Kun Taleban tuli, mieheni työnantaja sanoi, että meidän pitää valmistautua lähtemään. Talebanin valtaannousu oli miehelleni erittäin vaarallista, he voisivat tappaa hänet.

Afia kertoo, että perhe pyrki ensin itse Kabulin lentokentälle. Kuitenkin myös tuhannet muut olivat säikähtäneet Talebanin vallankaappausta ja rynnänneet lentokentälle. Lopulta hänen miehensä työnantaja järjesti autokuljetuksen lentokentän sisälle, Afia kertoo.

Kabulista matka suuntautui ensin Georgiaan, josta jatkettiin sitten edelleen Suomeen. Maisema matkan varrella otetuissa kuvissa ja videoissa vaihtuu Kabulin lentokentän kaaoksesta täyteen lentokoneeseen ja Helsinki-Vantaalle. Pian bussin ikkunasta näkyy jo Ikea.

Nyt perhe on vastaanottokeskuksessa. Afia sanoo tiedostavansa, että perhe tarvitsee apua uuden elämän aloittamiseen.

– Meillä oli mukana vain yksi vaatekassi. Emme ottaneet mitään muuta mukaamme, nainen kertoo.

Afian perhe lensi Kabulista sotilaslentokoneen kyydissä.

Afia toivoo, että Suomessa lapset voisivat aloittaa koulun ja toteuttaa omia unelmiaan ja haaveitaan. Vanhin lapsista opiskeli yliopistossa ja työskenteli osa-aikaisesti koulun ohella. Muut lapsista olivat myös koulussa.

– Meidän elämämme on päättynyt Afganistanissa. Meidän pitää aloittaa nollasta täällä. Toivon, että rauha tulee Afganistaniin, mutta että saamme myös hyvän elämän täällä Suomessa.

Afia toivoo, että saisi vanhempansa ja sisaruksensa Suomeen. Hän pelkää Suomen suurlähetystöllä alihankkijan kautta vartijana työskennelleen veljensä turvallisuuden puolesta.

Toivo elää myös, että joskus hän pääsisi palaamaan kotimaahansa.

– Toivon, että Afganistaniin tulee rauha, että voisin joskus nähdä vielä sukulaiseni ja ystäväni, jotka jäivät sinne.