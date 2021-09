Skinnari: Suomi eturintamassa etsimässä ratkaisuja humanitaariseen kriisiin.

New York

YK kerää lisätukea Afganistaniin hätäapukokouksessa, joka järjestetään virtuaalitapaamisena tänään. Ministerien etäkokouksessa Suomea edustaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.).

– Päätimme ulkoministeriössä hyvin nopeasti uudesta kolmen miljoonan euron lisätuesta afgaanipakolaisille YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta. Työ hädänalaisten auttamiseksi ei pääty tähän. Suomi on eturintamassa etsimässä ratkaisuja Afganistanin vaikean tilanteen helpottamiseksi, Skinnari sanoo ulkoministeriön tiedotteessa.

Suomi kuten monet muutkin maat on jäädyttänyt Taleban-järjestön valtaannousun jälkeen pitkäaikaisen kehitysyhteistyön maksatukset Afganistanille. Humanitaarista apua on kuitenkin määrä jatkaa mahdollisuuksien mukaan. Suomen lisäksi muun muassa Euroopan unioni on tähän mennessään ilmoittanut uusista humanitaarista apua koskevista päätöksistä.

– Talebanin tulee kunnioittaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja humanitaarista apua koskevia periaatteita. Muuten apua ei voida toimittaa perille. On myös tärkeää, että naistyöntekijät voivat jatkossakin toimia avunantajina kentällä, ei vain osallistumisen kannalta, mutta myös siksi, että se auttaa naisten ja lasten hakeutumista avun piiriin, ministeri Skinnari lisää.

Joka toinen tarvitsee apua

YK:n arvion mukaan noin puolet Afganistanin väestöstä tarvitsee humanitaarista apua. Maassa vallitsi humanitaarinen kriisi jo ennen Talebanin valtaannousua. Ongelmien taustalla ovat pitkittynyt konflikti, koronapandemia sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten viljasatoja tuhonnut kuivuus.

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA on ilmoittanut, että Afganistanin hätäavun tarve tälle vuodelle on kivunnut vähintään runsaaseen 500 miljoonaan euroon. Tästä hätäapuvetoomuksesta on rahoitettu nyt noin 40 prosenttia.

Afganistanissa on Suomen ulkoministeriön mukaan kriittistä pulaa muun muassa ruoasta sekä lääkintätarvikkeista. Myös pääsy terveyspalveluihin on vaikeutunut.

Humanitaarista apua toimittavat YK-järjestöt, kuten UNHCR ja Maailman ruokaohjelma (WFP), ovat pystyneet jatkamaan nyt työtään Afganistanissa, samoin kuin Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liike. WFP onnistui avaamaan Pakistanin Islamabadista Kabuliin ilmakuljetusyhteyden, jonka avulla muun muassa ruoka-apua on saatu maahan.