Intialaisviranomaisten mukaan alkusyksyllä alkaneelle epidemialle on kaksi selitystä.

Intiassa kymmeniä ihmisiä surmanneen mystisen tautiepidemian uskotaan johtuvan denguekuumeesta. Reutersin mukaan hyttysten levittämän dengueviruksen epäillään surmanneen useita kymmeniä Uttar Pradeshin osavaltiossa syyskuun alusta lähtien ja viranomaiset ovat käynnistäneet kampanjan hyttysten lisääntymispaikkojen tuhoamiseksi.

Firozabadin johtavan lääketieteellisen viranomaisen Dinesh Kumar Premin mukaan pelkästään Firozabadin alueella on kuollut 58 ihmistä kuumesairauteen. Monet kuolleista ovat olleet lapsia.

Vaikka denguekuumetta epäillään epidemian syyksi, toistaiseksi vain kolmen kuoleman on vahvistettu johtuneen viruksesta. Viruksen yhteyttä muihin kuolemiin kuitenkin selvitetään.

Times of Indian mukaan Firozabadin alueella on vahvistettu kuukauden sisällä ainakin 578 denguetartuntaa. Kaksi kolmasosaa niistä, joilla tartunta on todettu, ovat olleet lapsia.

Intiassa on lähes vuosittain dengue-epidemioita. Yleensä epidemia puhkeaa sateisen monsuunikauden jälkeen, kun virusta kantavat hyttyset lisääntyvät kotitalouksien lähellä makeassa vedessä.

CBS Newsin mukaan kuume-epidemialle on kuitenkin myös toinen selitys: denguen lisäksi Uttar Pradeshin alueella riehuu toinen, bakteerin aiheuttama tauti. Viranomaiset ovat kertoneet, että osa kuumetapauksista on johtunut punkkien levittämästä pilkkukuumeesta. Yhdessä pilkkukuume ja dengue ovat surmanneet yli sata ihmistä parin viime viikon aikana.