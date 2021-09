Kommentti: Eurooppa pettää taas itseään – Afganistanin rajoilla tikittää uusia aikapommeja

Jos Eurooppa yrittää sulkea silmänsä afganistanilaisen hädältä, se tekee yhtä kohtalokkaan virheen kuin Yhdysvallat ennen kaksoistornien tuhoa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Julmuuksistaan tunnettu Taleban otti Afganistanin uudestaan haltuunsa muutama viikko sitten. Suuri huoli valtasi Euroopan johtajat. Ei kai sieltä tänne pakoon tulla?

Länsimaat evakuoivat kanssaan yhteistyötä tehneitä afgaaneja. Suomi oli joukossa ja nyt mietitään menikö kaikki putkeen.

Monien eurooppalaispoliitikkojen huoli ei kuitenkaan ole se, pelastettiinko liian vähän vaan oikeastaan ihan päinvastainen.

Huolta ei sammuta edes se, että käytännössä reitti Eurooppaa kohti maitse on kiinni. Sekä Kreikka että Turkki ovat rakentaneet esteitä rajoilleen. Turkin johtaja Receep Tayiip Erdoganilla on jo miljoonia eri sotien pakolaisia huolenaan. Näiden käyttökelpoisuus Euroopan kiristämisessä alkaa olla mennyt.

” Periaatteessa sopimuksia pakolaisten vastaanottamisesta noudatetaan, mutta käytännössä nämä eivät pääse anomuksiaan esteiden yli esittämään.

Kreikan rajoilla ”Euroopan linnoitus” alkaa olla totta. Periaatteessa sopimuksia pakolaisten vastaanottamisesta noudatetaan, mutta käytännössä nämä eivät pääse anomuksiaan esteiden yli esittämään.

Käytännöllistä humanismia parhaiden eurooppalaisten arvojen mukaan?

Talebanit ovat vaihtelevalla menestyksellä yrittäneet esittää aiempaa maltillisempia. Se, että Kabulissa on nyt länsimaisia naistoimittajia tv-raportteja antamassa ei kuitenkaan paljoa kerro 40 miljoonan asukkaan maan todellisuudesta. Vaatii melkoista lapsekkuutta uskoa jihadistien muodonmuutokseen tuosta vain. He ovat vuosikymmenien sotimisella saaneet haluamansa vallan ja tulevat sitä käyttämään.

Miljoonilla afganistanilaisilla on mitä todellisin syy pelätä.

Afganistanin sisällä oli jo ennen Talebanin valtaantuloa miljoonia pakolaisia. Osalle taistelujen hiljentyminen voisi tietää mahdollisuutta kotiinpaluun. Osalla mitään kotia ei enää ole.

Talebanin julmuuden lisäksi pakolaisia saattaa tänä talvena ajaa tien päälle nälkä.

Afganistanin suurimmat naapurimaat ovat Pakistan ja Iran. YK:n pakolaisjärjestön mukaan Pakistanissa on rekisteröityjä Afganistanin pakolaisia lähes 1,5 miljoonaa ja Iranissa lähes 800 000. Todellisista määristä on esitetty isompiakin arveluja

Pakistania pidetään Talebanin takapiruna. BBC:n mukaan sen epäillään osallistuneen Panjshirin laakson vastarinnan murtamiseen. Se oli viimeinen iso vastarinnan keskus Afganistanissa.

Pakistan käy kuitenkin veristä sotaa omia islamistejaan vastaan ja suuren maan tila on sekava. Pakistanista palaa jonkun verran pakolaisia, joiden joukossa ilmeisesti on Talebanin kannattajia.

Afgaanipakolaisia Pakistanin Chamanissa 31. elokuuta.

Iran on ankarien pakotteiden kuristama ydinohjelmansa vuoksi. Presidentti Donald Trump määräsi ne ja presidentti Joe Bidenille niiden poistaminen on ongelmallista.

Iran on tehnyt pieniä myönnytyksiä ydinvalvonnassa, mutta suhtautuu Trumpin jälkeen yhä epäluuloisemmin länteen. Trumpin aikana Yhdysvaltain jokseenkin avoin tavoite oli Iranin hallinnon vaihtaminen ja maat kävivät lähellä täyttä sotaa.

Iranin hallinto on Taleban-Afganistania kehittyneempi teokratia. Silti se julmasti tukahduttaa kaiken vastarinnan. Pakolaisten valvontaa on tehostettu. Iran on pandemian pahoin kurittama maa.

Ihan pieni kehitysavun lisääminen ei riitä. Erityisesti Iranin tapauksessa se olisi varsin mutkikasta.

Afganistanin naapurimaiden pakolaisleirit alkoivat täyttyä yli 40 vuotta sitten Neuvostoliiton käymän sodan aikana. Monet ovat eläneet niissä koko ikänsä.

Pakistanin leirit olivat ensiksi Neuvostoliiton vastaisen taistelun tukikohtia. 1990-luvulla Taleban syntyi Pakistanissa olleiden pakolaisten keskuudessa.

Uusia vaarallisia liikkeitä syntyy pakolaisleireillä niin kauan kuin ne ovat pystyssä ja asukkailla ei ole mitään toivoa normaalista elämästä.

Afganistan ei ollut otsikoissa 1990-luvulla. Maan asioihin jo sekaantunut Yhdysvallat yritti unohtaa sen olemassaolon.

Vuonna 2001 tämä mahdollisti suoran hyökkäyksen Yhdysvaltain sydämeen. Vuonna 2021 nähtiin nolo pako Kabulista, mitä monet pitävät Yhdysvaltain supervaltiuden loppuna.

Euroopan on turha yrittää silmiensä sulkemista.