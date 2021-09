Taleban-naisten asuissa havaittiin uusi yksityiskohta vain muutama viikko Kabulin valtauksen jälkeen

Taleban vaati edellisen valtakautensa aikana naisia pukeutumaan peittävään burkaan. Nyt joillain ääriliikkeen kannattajilla on havaittu vieläkin peittävämpiä asuja.

Naisia, joiden on kerrottu olevan opiskelijoita, Taleban-myönteisessä tilaisuudessa lauantaina.

Useat kymmenet mustiin kaapuihin pukeutuneet ja kasvonsa peittäneet naiset istuivat yleisössä, kun puhujat kritisoivat länsimaita ja tukivat Talebanin koulutuspolitiikkaa Kabulin yliopistossa Afganistanissa lauantaina, The Telegraph uutisoi.

Talebanin edellisen valtakauden aikana vuosina 1996–2001 naiset pakotettiin pukeutumaan burkaan eli vaatteeseen, joka peittää naisen pään ja vartalon siten, että silmien edessä on vain verkko, jonka kautta nainen näkee. Nyt yleisössä ja puhujina nähtiin kuitenkin naisia, joilla vaikutti olevan kokonaan myös silmät peittävä kaapu.

– Länsimaisissa yhteiskunnissa olemme nähneet, kuinka paljon he uskovat omiin arvoihinsa ja, kuinka he puolustavat niitä. He eivät voi sietää musliminaista edes hijabissa, eräs puhuja kritisoi.

Puhujina kuultiin naisia, jotka kritisoivat länsimaita ja osoittivat tukensa Talebanille.

Asut, joissa huppu peittää silmät, ovat ennenkuulumattomia Afganistanissa ja sellaisia on vain harvoin nähty edes muissa äärimmäisissä uskonnollisissa ympäristöissä.

Esimerkiksi terrorijärjestö Isisin hallitsemilla alueilla Syyriassa ja Irakissa vuosina 2014–2019 naiset käyttivät mustaa niqaqbia, abayaa ja mustia hanskoja. Niqab on pään peittävä huivi, jossa on kuitenkin jätetty silmät näkyviin.

Yleisössä oli pääosin mustiin pukeutuneita naisia. Muutamalla nähtiin myös siniset burkat, jollaisiin naisten oli pukeuduttava, kun Taleban oli edellisen kerran vallassa.

France24:n mukaan Kabulin yliopistolla järjestettyyn tapahtumaan osallistui yhteensä noin 300 naista. He heiluttivat Talebanin valkoisia lippuja. Tapahtuman järjestäjien mukaan naiset olivat opiskelijoita.

Kansainvälisistä suhteista Talebanin opetusministeriössä vastaavan Daud Haqqanin mukaan naiset olivat pyytäneet lupaa protestoida ja lupa oli myönnetty.

– Me vastustamme niitä naisia, jotka osoittavat mieltään kaduilla, väittäen, että he edustavat naisia, päästä varpaisiin peitetty puhuja sanoi.

– Onko vapautta pitää edellisestä hallituksesta? Ei, se ei ole vapautta. Viimeinen hallitus käytti väärin naisia. He rekrytoivat naisia vain heidän kauneutensa takia, puhuja väitti.

Taleban-taistelijoita vartioimassa yliopistolla.

Kabulin lisäksi myös Kandaharissa marssi Talebania kannattavia naisia kaduilla.

Kuvat Kabulin tapahtumasta ovat kuitenkin herättäneet vastustusta. Telegraphin haastatteleman toimittajan mukaan osa yleisössä olevista naisista olisi painostettu osallistumaan tilaisuuteen mustissa kaavuissa yliopistosta erottamisen uhalla.

Sosiaalisessa mediassa useat afgaaninaiset julkaisivat viikonloppuna kuvia itsestään perinteisessä afgaaniasussa ja käyttivät aihetunnistetta ”Älä koske vaatteisiini”. Naiset poseerasivat värikkäissä asuissa ilman huivia.

– Tämä on afganistanilaista kulttuuria. Olen pukeutunut perinteiseen afgaanimekkoon, kertoi historioitsija Bahar Jalali Twitterissä julkaisemansa kuvan yhteydessä.

Aiemmin Kabulissa ja myös muissa kaupungeissa oli kerrottu mielenosoituksista, joissa naiset vastustivat Talebania. Taleban hajotti väkijoukot muun muassa kyynelkaasua ja voimaa käyttämällä. Eri lehdet ja uutiskanavat ovat kertoneet, että niiden toimittajia yritettiin estää raportoimasta mielenosoituksista.

Taleban on sanonut, että toisin kuin edellisen valtakautensa aikana, naisten sallittaisiin nyt opiskella. Nais- ja miesopiskelijat kuitenkin erotetaan toisistaan ja naisten on käytettävä joko hijabia eli pään peittävää, mutta kasvot paljastavaa huivia. Joissain lähteissä on sanottu, että naisilta vaadittaisiin peittävämmän niqabin käyttöä.

Taleban valtasi Kabulin 15. elokuuta ja julisti voittaneensa sodan. Yhdysvaltain armeija poistui Kabulista 30. elokuuta.