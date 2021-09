Uutta tietoa korona­rokotteiden tehosta delta­varianttia vastaan – tämän takia toinen annos on tarpeellinen

Yksi annos antaa heikon suojan tartuntaa vastaan, mutta suojaa paremmin vakavalta tautimuodolta.

Koronavirusrokotteiden tehoa deltavarianttia vastaan tutkinut tuore norjalaistutkimus paljastaa, että toinen annos rokotetta on välttämätön, mikäli rokotteen halutaan suojaavan myös tartunnoilta, Dagens Nyheter uutisoi.

Tutkimuksessa tarkasteltiin noin neljää miljoonaa norjalaista rokotteiden tehon ymmärtämiseksi. Lisäksi vertailtiin rokotteiden tehoa Britanniassa ensin havaitun alfavariantin ja Norjassa nyt vallitsevan, Intiassa ensin havaitun deltavariantin välillä.

Norjassa ovat käytössä Biontechin ja Pfizerin sekä Modernan mrna-rokotteet. Myös pieni osa ehti saada AstraZenecan molemmat annokset ja muutamat saivat AstraZenecan rokotetta ensimmäisen annoksen, mutta mrna-rokotetta toisen annoksen.

Tutkimuksen mukaan Norjassa käytössä olleet rokotteet antoivat yhden annoksen jälkeen vain 22 prosentin suojan deltavariantin tartuntaa vastan. Täysin rokotetuilla, eli kahden annoksen saaneilla, rokotteen teho oli 64 prosenttia tartuntaa vastaan. Alfavarianttia vastaan vastaavat luvut olivat 54 prosenttia ja 84 prosenttia.

Rokotteet antoivat kuitenkin jo ensimmäisenkin annoksen jälkeen hyvän suojan vakavaa tautimuotoa vastaan, vaikka eivät vielä suojanneet kovin hyvin tartunnalta.

Norjassa 12–15-vuotiaat lapset saavat ainoastaan yhden rokoteannoksen. Norjan kansanterveysviranomaisen mukaan syynä on halu välttää harvinaiset haittavaikutukset, jotka on yhdistetty nimenomaan toiseen annokseen. Tunnetuin haittavaikutus on sydänongelmat.

– Yksi annos antaa hyvän suojan vakavaa tautia vastaan. Alempi suoja lievää tai oireetonta tautia vastaan ei ole tärkein asia tässä ikäryhmässä, ylilääkäri Margrethe Greve-Isdahl perusteli linjausta NRK:lle.