Kommentti: Rajoituksista luopuneessa Tanskassa huomasin, kuinka korona-aika on muuttanut omaa ajattelua

Pitkään kestäneiden poikkeusajan rajoitusten jälkeen normaali elämä vaikuttaa vähän epänormaalilta, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Kirsi Jääskeläinen.

Oma päänsisäinen koronavilkku hälyttää armottomasti.

Olen Kööpenhaminan lentokentältä keskustaan kulkevan junan vaunussa, joka on täynnä matkustajia. Itseni lisäksi vain yhdellä toisella matkustajalla on kasvomaski. Jokainen vaunun köhijä ja nenänrapsuttelija vaikuttaa potentiaaliselta bioterroristilta. Näen koronaviruspalleroiden suorastaan lentelevän ilmassa.

Tanskassa luovuttiin maskipakosta julkisessa liikenteessä syyskuun alussa. Kaikista muistakin rajoituksista luovuttiin viime perjantaina 10. syyskuuta.

Kööpenhaminan keskustassa päätän, että on aika tarttua härkää sarvista eli maskia sangoista ja totutella elämään ilman hengityssuojainta. Maassa maan tavalla.

Silti ilman maskia kaupassa käyminen tuntuu aluksi oudolta, lievästi rikolliselta. Vaikka ei edes pitäisi, olenhan tuplarokotettu itsekin.

Kööpenhaminassa eletään normaalia arkea. Lauantaita vietetään kaupungilla kuljeskellen.

Maaliskuusta 2020 saakka, eli melkein puolitoista vuotta, ollaan eletty koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Maskeista, turvaväleistä ja käsidesillä läträämisestä on tullut erottamaton osa arkea.

Tanskassa koen pilkahduksen siitä, miltä elämä näyttää sitten, kun kaikista rajoituksista luovutaan – Suomessakin kenties jo parin kuukauden sisällä.

Sanna Marinin (sd) hallitus on ilmoittanut, että Suomessa luovutaan rajoituksista silloin, kun rokotekattavuus on Tanskan tapaan yli 80 prosenttia. Näin käynee lokakuun aikana.

Käytännössä rajoituksista vapautuneessa Tanskassa elämää eletään nyt samaan tapaan kuin ennen koronaa. Ihan sellaista tavallista.

Vielä rajoitusten piirissä elävän suomalaisen silmiin normaali vaikuttaa nyt, outoa kyllä, epänormaalilta.

Vapaus kaikista rajoituksista herättää pientä huolta: onko tämä ihmistungoksessa hilluminen ilman turvavälejä ja hengityssuojaimia varmasti turvallista?

On jännä huomata, kuinka varovaiseksi oma ajattelu on muokkautunut korona-aikana. En koe olevani erityisen pelokas ihminen, mutta vapautuneiden tanskalaisten seassa koen olevani varautunut ja varuillani.

Strögetillä shoppaillaan ilman maskeja.

Tanskalaiset vaikuttavat jo sopeutuneen rajoituksista vapaaseen elämään.

Keskustan kävelykadulla Strögetillä ja sen varrella olevissa liikkeissä tungeksii lauantaipäivänä ruuhkaksi asti ihmisiä, jotka metsästävät alennusmyynneistä tuotteita.

Ainoat maskin käyttäjät paljastuvat islantilaisiksi turisteiksi.

Strögetillä ainoat tapaamamme maskien käyttäjät olivat islantilaisia turisteja.

Terassit ja baarit täyttyvät asiakkaista niin trendikkäällä Ködbyenin teurastamoalueella kuin Christianhavnissa.

Ilmassa leijuu rento huolettomuus: yhteen pakkautuminen vieri viereen tuttujen ja tuntemattomien kanssa ei enää pelota. Syödään, juodaan, nauretaan ja jutellaan. Ei mietitä bakteereja tai viruksia.

Ruokalijoita terassialueella Christianhavnissa

Nyhavnin ravintoloissa pöydät ovat täynnä niin lounaalla kuin illallisella.

Ravintoloiden työntekijät kertovat, että bisnes on lähtenyt rullaamaan lähes samaan malliin kuin ennen koronaa. Tanskan päättäjille annetaan kehuja: puolueet ovat puhaltaneet yhteen hiileen, ja päätöksiä on saatu rivakasti aikaiseksi.

Tanska oli yksi ensimmäisistä maista Euroopassa, jossa pistettiin pystyyn laajat rajoitukset. Vastaavasti Tanska on ollut ensimmäisten joukossa purkamassa rajoituksia. Purkaminen on tapahtunut porrastetusti.

Viime huhtikuusta asti käytössä on ollut rokotepassi, jonka turvin tuplarokotetut ja negatiivisen testituloksen saaneet ovat voineet käydä esimerkiksi ravintoloissa ja kulttuuri- ja urheilutapahtumissa. Enää koronapassiakaan ei tarvita.

Normaaliin sosiaaliseen elämään ollaan palattu vähitellen.

Korona ei tule katoamaan, mutta noin 80 prosentin rokotuskattavuuden myötä sen oletetaan muuttuvan lopulta tavanomaiseksi kausi-influenssaksi.

Mahdollista on, että myös Tanskassa joudutaan jossain vaiheessa palaamaan joihinkin rajoituksiin. Kuten Suomessakin, rajoituksia on höllennetty ja kiristetty tilanteiden vaihtuessa.

Normaaliin elämään on kuitenkin järkevää palata heti, kun se on terveysturvallisuuden kannalta mahdollista. Poikkeusaika on rokottanut taloudellisesti yrityksiä ja lisännyt mielenterveyden häiriöitä, varsinkin nuorilla.

” Normaali elämä on juhlimisen arvoinen asia, sen korona on opettanut.

Poikkeusaika on vaikuttanut ihmisten mieliin, tavalla tai toisella. En usko olevani ainoa, joka nykyään skannaa maailmaa vähän erilaisten linssien läpi kuin ennen pandemiaa.

Korona on aiheuttanut joissakin ihmisissä enemmän huolta tai pelkoja kuin toisissa. Joidenkin elämään korona ei ole välttämättä vaikuttanut juuri lainkaan, mutta toisille poikkeusaika on voinut olla hyvinkin raskasta.

Myös Suomessa olisi Tanskan mallin mukaisesti järkevää porrastaa rajoituksista luopumista.

Näin voitaisiin lieventää tartuntojen muodostumista, mutta myös totuttaa ihmisiä hiljalleen tavalliseen, rajoituksista vapaaseen elämään.

Vie vähän aikaa, että turvallisuuden tunne palaa. Puolentoista vuoden aikana päänsisäinen koronavilkku on itse kullakin oppinut hälyttämään jokaisen aivastuksen ja kassajonossa liian lähelle tuppaavan kanssaihmisen vuoksi.

Parin päivän jälkeen Kööpenhaminassa olo on jo vähän rentoutuneempi. Tosin aina kauppaan tai muihin sisäiloihin mennessä käsi alkaa refleksinomaisesti kaivaa laukusta maskia.

Useiden haastattelemieni tanskalaisten mukaan päällimmäisin tunne rajoitusten poistuttua on ollut helpottuneisuus. Mutta moni sanoi, että varsinkin maskeista luopuminen tuntui pitkään oudolta. Olo on melkein alaston ilman sitä.

Perjantaiyönä kaikkien rajoitusten poistuttua Kööpenhaminassa vallitsi karnevaalitunnelma. Vaikka baareihin olikin jo päässyt ilman koronapassia jonkin aikaa, vaikutti 10. syyskuuta symbolisesti tärkeältä päivämäärältä. Varsinkin nuoret vaikuttivat pursuavan toiveikkuutta ja iloa, ikävän ajanjakson päätöstä.

Raatihuoneen torilla pidettiin reivit rajoitusten poistumisen kunniaksi.

Kenties Suomenkin pimeän syksyn aikana nähdään juhlintaa ja hurmosta, kun rajoitukset päättyvät kokonaisuudessaan.

Vaikka korona ei olekaan ohi, on syytä uskaltaa myös iloita ja juhlia sitten, kun viranomaiset sen sallivat.

Normaali elämä on juhlimisen arvoinen asia. Sen korona on opettanut.