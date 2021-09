Drew nosti kätensä luokassa 11.9.2001 ja sanoi kylmäävän lauseen – omaisten tuska on suuri vielä 20 vuoden jälkeen

Omaiset kokoontuivat muistelemaan World Trade Centerin terrori-iskun uhreja.

New Yorkiin muistelemaan kokoontuneet yhdysvaltalaiset hehkuttavat paikalla vallitsevaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.

New York

Newyorkilaiset muistavat, kuinka kaunis ja kirkas oli syyskuun 11. päivän aamu 2001. Yhtä aurinkoinen päivä oli lauantaina, tasan 20 vuotta sen jälkeen kun kaksi terroristien ohjaamaa lentokonetta törmäsi World Trade Centerin kaksoistorneihin.

Uhrien omaiset kokoontuivat muistamaan rakkaitaan New Yorkiin paikalle, jossa tornien tilalla seisoo nykyään kaksi allasta. Läsnä olivat myös presidentit Joe Biden, Barack Obama ja Bill Clinton puolisoineen.

Tilaisuus alkoi kirkon kellojen soitolla kello 8.48, samalla hetkellä jolloin ensimmäinen lentokone osui etelätorniin. Sen jälkeen luettiin ääneen jokaisen lähes 3 000 uhrin nimi. Se kesti noin neljä tuntia.

Drew Schneider, 32, oli saapunut tilaisuuteen pääkaupunki Washingtonista. Hän muistaa, kuinka liikunnanopettaja astui 20 vuotta sitten luokkaan kesken luonnontieteiden tunnin oranssi paperi kädessään ja kertoi, että kaksoistorneihin on osunut lentokone.

– Nostin käteni ja sanoin, että setäni on siellä töissä, Schneider kertoi.

Drew Schneider tuli New Yorkiin muistamaan isänsä kaksoisveljeä Ian Schneideria.

– Kukaan ei tiennyt, mitä tehdä. Muutama tunti myöhemmin perheeni tuli hakemaan minut kotiin.

Ian Schneider työskenteli finanssiyhtiö Cantor Fitzgeraldissa, jonka toimisto sijaitsi lentokoneen törmäyskohdan yläpuolella pohjoistornissa. Kukaan siellä olleista ei jäänyt eloon.

Vuosittainen muistotilaisuus ei ole jäänyt Drew Schneiderilta väliin kuin muutaman kerran. Lasten urheilujoukkueita valmentanut setä oli hänelle rakas.

– Hän oli mahtava tyyppi. Yritän muistaa hänet joka päivä ja toimia niin kuin hän olisi halunnut minun toimivan.

New Jerseyssä asuva Raquel Negron on saapunut muistotilaisuuteen joka kerran aina siitä asti, kun se järjestettiin ensimmäistä kertaa lokakuussa 2001. Hänen kasvomaskissaan on kuva hänen siskostaan Wendy Wakefordista.

– On hyvä olla täällä muiden saman kokeneiden ihmisten kanssa. Täällä on yhteenkuuluvuuden tunne. Mutta samalla se on hyvin, hyvin surullista, Negron sanoo.

Randy Saucedo, Eric Negron, Raquel Negron ja Richard Negron muistelivat Raquel Negronin siskoa Wendy Wakefordia.

Sekä Negron että hänen siskonsa olivat töissä Cantor Fitzgeraldissa. Raquel työskenteli yhtiön toimistossa Hudson-joen vastarannalla Jersey Cityssä, Wakeford WTC:n pohjoistornissa.

Eräs Raquelin työtovereista tuli 20 vuotta sitten kertomaan hänelle toisen torneista olevan tulessa.

– Menin ikkunaan ja näin rakennuksen palavan. Palasin heti työpisteelleni ja yritin soittaa hänelle. Mutta hän ei koskaan vastannut.

Wakeford oli WTC:ssä töissä jo vuoden 1993 terrori-iskun aikana. Hän ei kuitenkaan mennyt sinä päivänä töihin. Raquel toivoi, että niin olisi käynyt jälleen.

– Kyse oli vain hänen tavoittamisestaan, mutta emme koskaan tavoittaneet häntä.

Raquel elätteli toivoa vuosien ajan, vaikka siskon jäänteitä löytyi raunioista.

– Etsin aina hänen kasvojaan dokumenteista ja uutisista.

Carl Hull työskenteli 20 vuotta sitten Newarkin lentokentällä. Hän näki omin silmin, kun toinen lentokone osui pohjoistorniin, jonka 97. kerroksessa hänen tyttöystävänsä Tonyell McDay oli töissä tietokoneteknikkona. Kun pohjoistorni romahti, Hull tiesi heti ettei McDay selvinnyt.

Shawnette Moore ja Carl Hull tulivat Texasista asti muistotilaisuuteen.

McDayn perhe ei luopunut toivosta. He levittivät satojen muiden tavoin turmapaikalle ilmoituksia, joissa pyydettiin tietoja naisesta.

Hull, 50, asuu nykyisin Texasin Houstonissa. Hän matkusti sieltä siskonsa ja tämän lasten kanssa New Yorkiin vain muistotilaisuutta varten.

Perillä odotti mieluisa yllätys. Hull vieraili iskusta kertovassa museossa ensi kertaa ja näki siellä vanhan rakkaansa valokuvan. Museon näyttelyssä oli esillä McDayn perheen jakama katoamisilmoitus, jossa 25-vuotias nainen hymyilee iloisesti.

– Tilaisuus oli aika hieno, mutta se ei helpottanut kaipausta, Hull sanoi.