Satamaviraston palveluksessa työskennellyttä Kayla Bergeronia ja Reutersin valokuvaajaa Shannon Stapletonia yhdistää valokuvan ottohetken lisäksi täpärästä selviytymisestä jälkeen jääneet, syvät psyykkiset arvet.

Kayla Bergeron (vas.) pelastautuu WTC:n pohjoistornissa Shannon Stapletonin kuvassa, joka on otettu New Yorkissa 11.9.2001.

Kello oli 9.59, kun World Trade Center -pilvenpiirtäjien etelätorni romahti 56 minuuttia aiemmin tapahtuneen lentokoneen törmäyksen seurauksena. Samoihin aikoihin joukko viereisessä pohjoistornissa työskennelleitä yritti pelastaa henkensä laskeutumalla alaspäin pimentyneessä paloportaikossa.

Pohjoistornin romahdukseen oli vielä 29 minuuttia aikaa. Portaikossa muiden mukana rämpi tietään alaspäin myös New Yorkin ja New Jerseyn satamaviraston pr-päällikkö Kayla Bergeron.

Häneltä oli kestänyt liki tunnin laskeutua rakennuksen 68. kerroksesta alas katutasoon. Portaikosta poistuessa toivoa herätti pohjoistornin aulassa loistanut kirkas valo, mutta Bergeron ei nähnyt mitään, sillä ilma oli sakeana etelätornin romahduksen lennättämää savua ja tomua.

Jostakin kuulunut ääni käski seurata tomuun painautuneita jalanjälkiä – niiden, jotka olivat jo onnistuneet pelastamaan itsensä. Bergeron kompuroi eteenpäin, eikä hän huomannut tallentuvansa paikalle saapuneen freelance-valokuvaaja Shannon Stapletonin kuviin.

Kayla Bergeron kulki paloportaikossa keskellä ryhmää suojaten takilla kasvojaan.

20 vuotta myöhemmin toisensa kohdanneiden Bergeronin ja Stapletonin tarinan kertoo artikkelissaan Reuters.

Kuvissa vaaleatukkainen Bergeron kävelee muun ryhmän mukana suojaten kasvojaan takilla.

– Siinä kohtaa kuulin jonkun sanovan: juokse, juokse, juokse, Bergeron muistelee 20 vuotta myöhemmin.

Ei ollut kaukana, että Reutersille tuhosta kuvia ottaneesta Stapletonista olisi itsekin tullut yksi WTC-iskujen uhreista. Bergeronin ja muiden mentyä hän tutki tuolloin vielä ensimmäiseen digitaaliseen kameraansa tallentuneita kuvia vielä jotenkuten pystyssä olleesta pohjoistornista.

Stapleton lähetti kuvansa toimitukseen ja saatuaan niistä hyväksynnän hän päätti poistua paikalta. Vain muutamaa minuuttia myöhemmin romahti myös pohjoistorni.

Hän uskoo, että olisi menettänyt henkensä, jos olisi kuvannut tyypilliseen tapaansa filmille eikä olisi saanut esimieheltään pikaista hyväksyntää kuvilleen.

kaksikkoa yhdistää WTC:n tuhon keskellä koettu ohikiitävä hetki, mutta samalla myös syvät psyykkiset jäljet, joiden kanssa kumpikin kertoo päässeensä sinuksi vasta hiljattain.

20 vuotta myöhemmin Bergeron ja Stapleton kertovat myös olevansa nöyriä sen suhteen, mitä heille tapahtui syyskuun 11. päivänä 2001 ja mitä siitä seurasi.

Bergeron sai tietää päätyneensä kuviin vasta useita viikkoja tapahtuneen jälkeen, kun hänen siskonsa huomasi tutut kasvot People-lehden sivuilla.

– Hän on julkkisjuttujen suurkuluttaja, ja hän oli se, joka näki tämän kuvan. En voinut uskoa sitä, Bergeron kertoo.

Hän jatkoi työpaikkansa palveluksessa vielä kuuden vuoden ajan auttaen muun muassa organisaatiota pääsemään yli iskuja seuranneesta välittömästä kriisistä. Energiaa riitti, eikä pysähtymiselle ollut sijaa.

Kayla Bergeron tutkii pahvilaatikkoa, johon hän on säilönyt lehtileikkeitä sekä muita terrori-iskuun liittyviä esineitä.

Bergeronin tie vei lopulta Floridaan vesiviraston palvelukseen, mutta taustalla piillyt jatkuva ahdistus söi naista. Yöunia häiritsi toistuva tärinä ja autoa ajaessa huolta aiheuttivat silmissä näkyneet valonvälähdykset.

Bergeron ei osannut pysähtyä käsitelläkseen ongelmiaan, vaan turvautui ahdistuksen kasvaessa itsensä lääkitsemiseen alkoholilla.

– Join ikään kuin humalahakuisesti. Tiesin jonkun olevan vialla, mutta en tiennyt, minkä. Kun join jotakin, en enää tuntenut sitä ahdistusta.

Vuonna 2013 Bergeron menetti samaan aikaan työnsä, asuntonsa sekä tuli vielä pidätetyksi rattijuopumuksesta. Myös äiti oli kuolemassa keuhkosyöpään Georgiassa, eikä Bergeron mennyt tapaamaan häntä, koska ei halunnut vanhempiensa tietävän ahdinkonsa syvyydestä.

Hän sanoo, ettei halunnut myöntää tilannetta myöskään itselleen.

Äidin kuoleman jälkeen Bergeron muutti kuitenkin Georgiaan ollakseen lähempänä isäänsä. Vuonna 2017 koitti uusi aallonpohja, kun hän ajoi kolarin alkoholintäyteisen illan päätteeksi ja päätyi piirikunnan vankilaan.

Oikeudessa syyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen myötä Bergeron päätyi hoito-ohjelmaan, jossa hän sai diagnoosit sekä traumaperäisestä stressihäiriöstä että masennuksesta. Samalla hän tutustui terapiahevostoimintaan, joka on edelleen iso osa hänen elämäänsä.

Bergeron kuvailee haastattelussa ”maagista vaikutusta”, joka hänen ja Lily-nimisen terapiahevosen kohtaamisella oli häneen.

– Minä vain puhuin sille ja taputtelin sitä, enkä liiemmin keskittynyt. Yhtäkkiä se laski päänsä suoraan olkapäälleni. Samalla kaikki se energia, joka painoi minua alaspäin tuntui ikään kuin vapautuvan ympäristöön. Niillä on kuudes aisti. Niissä on jotakin taianomaista ja se on parantavaa, Bergeron kertoo lisäten, ettei hän edes ole hippimäinen ”granola-persoona”.

Terapiahevostoiminta on edelleen iso osa Kayla Bergeronin elämää.

Nykyisin Bergeron toimii ohjelmajohtajana The Connection Forsyth -nimisessä järjestössä, joka auttaa pikkurikoksista tuomittuja selviämään päihderiippuvuuksistaan ja mielenterveysongelmistaan. Monet järjestön asiakkaista ovat syyskuun 11. päivän terrori-iskua seuranneiden Irakin ja Afganistanin sotien veteraaneja, jotka kärsivät Bergeronin tavoin traumaperäisestä stressihäiriöstä.

Myös valokuvaaja Stapletonin kiire kasvoi ja ura lähti nousuun terrori-iskujen jälkimainingeissa. Reutersilta irtosi muutaman vuoden kuluttua vakituinen työpaikka, ja seuraavat 15 vuotta Stapleton matkusti maailman kriisipesäkkeissä taltioimassa tuhoa ja kauhua.

Myös hän sanoo rynnineensä eteenpäin pysähtymättä miettimään syyskuuta 2001.

Hurrikaanien, maanjäristysten ja sotilaallisten konfliktien ohella Stapleton kuvasi useiden Yhdysvaltoja järkyttäneiden joukkoampumisten jälkimaininkeja. Uransa hän sanoo rakentaneensa ”kuoleman ja epätoivon dokumentoimiselle”.

Mieleen on jäänyt esimerkiksi Haitissa tien sivussa maannut poika, jonka pää oli murskattu, taskut tongittu ja kengät ja sukat varastettu.

– Näitä asioita ei voi unohtaa. Pieniä koululaisia kävelemässä ohi siitä, kuin se ei olisi mitään erikoista. Tai sitä, kun osuu Libanonissa paikalle, jossa on tapettu YK:n työntekijöitä. Tiedättehän... se pusseissa 37 asteen lämpötilassa mädäntyvien ruumiiden haju, sitä ei voi unohtaa, hän kuvailee.

Kayla Bergeron esittelee kehystettyä Yhdysvaltain lippua, jonka hän sai lähtiessään New Yorkin ja New Jerseyn satamaviraston palveluksesta.

Stapletonin kohdalla romahdus tuli vuonna 2018. Hän ei kyennyt enää käsittelemään näkemiään kauheuksia, ja vapaa-aikaa alkoi värittää muiden seurassa koettu ahdistus.

Stapleton eristäytyi jopa perheestään ja lähimmistä ystävistään, eikä hän kyennyt enää kuvaamaan töissään kuolemaa. Kun työkyky katosi lopullisesti, Stapleton hakeutui terapiaan.

Hitaan etenemisen myötä ja töihin palaamisen jälkeen hän kuitenkin jatkoi ihmisten välttelyä. Lopulta myös Stapleton sai diagnoosin traumaperäisestä stressihäiriöstä sekä vaikeasta masennuksesta ja pääsi vähitellen niskan päälle ongelmistaan.

Viime vuonna hän käytti kuukausia ajellen eri puolille maata dokumentoidakseen koronaviruspandemiaa. Jonkinlainen pato aukesi, kun Stapleton oli kuvannut tajuttomana sairaalassa olleen iäkkään naisen. Hän näki perheenjäsenten hyvästelevän naisen tablettitietokoneen välityksellä.

Stapletonin saapuessa sairaalaan seuraavana päivänä naista ei enää ollut. Hän kertoo menneensä sairaalan parkkipaikalle, polttaneensa viisi savuketta peräjälkeen sekä itkeneensä vuolaasti, myös yhdessä puhelimen toisessa päässä olleen esimiehensä kanssa.

Kayla Bergeron kotonaan Georgiassa kesäkuun lopulla Shannon Stapletonin kuvaamana.

Loppukeväästä Bergeron lähestyi Stapletonia syyskuussa 2001 otettuihin kuviin liittyen, sillä ranskalainen dokumentaristi oli pyytänyt niitä häneltä.

– Otin häneen yhteyttä ja tuntui siltä, kuin olisimme tunteneet toisemme koko ikämme, Stapleton sanoo.

Kesäkuussa kaksikko kohtasi toisensa lopulta Georgiassa. Bergeron vei Stapletonin terapiahevosfarmille sekä työpaikalleen. Hän pyysi mieheltä myös apua traumaperäisestä stressihäiriöstä sekä alkoholismista kärsivän Afganistanin-veteraanin tilanteeseen, sillä tämä oli joutunut oikeuden eteen muun muassa toistuvien rattijuopumusten vuoksi.

– Olin yrittänyt auttaa häntä selviytymään paremmille vesille. Hänellä oli paljon ongelmia, Bergeron kertoo.

Stapleton lähestyi veteraania, esitteli itsensä Bergeronin ystäväksi ja kertoi olevansa käytettävissä, mikäli tämä haluaisi joskus puhua. Bergeronin odotukset eivät olleet korkealla.

Hotellihuoneeseensa mennyt Stapleton sai kuitenkin pian puhelun mieheltä, joka oli nyt valmis puhumaan.

– Kävimme syvän, syvän keskustelun. Yhdysvaltojen sota Afganistanissa oli tulossa päätökseensä. Hän oli ollut Afganistanissa. Joten hän näki koko homman romahtavan ja koki kaikkien ponnistelujensa valuneen hukkaan.

Stapleton ei edelleenkään tiedä, oliko keskustelulla vaikutusta veteraaniin, mutta pitää tämän avautumista ainakin jonkinlaisena alkuna. Stapleton kertoo saaneensa Bergeronilta neuvon traumaperäisen stressihäiriön kanssa elämiseen.

– Kerroin Shannonille, että kyse on terapiasta – ja lääkkeistä. Tämä pysyy mukana koko elämän ajan. Se ei koskaan katoa, mutta hälvenee ajan myötä.