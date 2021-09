Kuvat: Paksu savu täytti taivaan Espanjan turistikohteissa – jo 5 000 hehtaaria maastoa korventunut

Paksua savua on kulkeutunut muun muassa suomalaisten suosimaan turistikohteeseen Marbellaan. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi.

Espanjan Aurinkorannikolla Malagan lähellä riehuvia maastopaloja ei ole saatu hallintaan.

Yli tuhat ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä, ja RTVE:n mukaan maastoa on palanut 5 000 hehtaarin edestä Sierra Bermejan metsäalueella.

Esteponan alue, jossa evakuointeja on tehty, on hyvin suosittu etenkin brittituristien ja Espanjaan asettuneiden eläkeläisten keskuudessa. Ihmisiä on evakuoitu muun muassa hotelleista ja tulen saartamaksi jääneistä autoista.

Andalusian aluehallituksen puheenjohtaja Juan Manuel Moreno on kuvaillut paloa ”lähes ennennäkemättömäksi viime vuosina Andalusiassa ja luultavasti koko Espanjassa”.

Palo syttyi keskiviikkoiltana kello 21.37, RTVE kertoo. Hätäkeskus oli tuolloin saanut noin 140 puhelua, joissa varoitettiin tulipalosta Sierra Bermejassa.

Andalusian maatalouden, kalastuksen ja maaseudun kehittämisministeri Carmen Crespo vakuutti El País -lehden mukaan perjantaina, että todisteiden valossa näyttää siltä, että palo on todennäköisesti tahallaan sytytetty, sillä se vaikuttaa roihahtaneen useammassa paikassa samanaikaisesti. Hän lupasi lain kouran iskevän palon sytyttäjiin.

Myös Manuel Moreno antoi samansuuntaisia lausuntoja. Hänen mukaan palon sytyttäminen olisi ajoitettu tahallaan ajankohtaan, jolloin rannikolle odotettiin voimakkaita tuulia.

Yltynyt tuuli onkin vaikeuttanut palon saamista hallintaan. Tuuli on puhaltanut pahimmillaan 50 kilometriä tunnissa.

Palon sammuttamiseen osallistuu 38 helikopteria ja lentokonetta, 30 raskasta pelastusautoa ja satoja palomiehiä ja sotilaita. 44-vuotias palomies on kuollut sammutustöissä.

Sammutustöitä vaikeuttaa voimakas ja jatkuvasti muuttuva tuuli.

