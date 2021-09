Yhdysvaltalaistutkimus: Rokottamattomilla 11 kertaa suurempi riski kuolla koronaan kuin rokotetuilla

Tutkimuksen mukaan rokottamattomien todennäköisyys joutua sairaalahoitoon koronaviruksen vuoksi oli tutkitun ajanjakson aikana 10-kertainen rokotettuihin verrattuna.

Tuoreen Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n julkaiseman tutkimuksen mukaan rokottamattomilla oli keväällä ja kesällä 11 kertaa suurempi riski kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuin rokotetuilla. Asiasta kertoo Washington Post.

Tutkimuksen mukaan rokottamattomien todennäköisyys joutua sairaalahoitoon koronaviruksen vuoksi oli tutkitun ajanjakson aikana 10-kertainen rokotettuihin verrattuna.

Toisen CDC:n perjantaina julkaiseman tutkimuksen mukaan koronarokotteista Moderna oli tehokkain estämään sairaalahoitoon joutumisen. Modernan rokote suojasi sairaalaan joutumiselta 95 prosentissa tapauksista, kun taas Pfizer-Biontechin rokote 80 prosentissa.

– Lopputulema on, että meillä on tieteelliset työkalut pandemian selän taittamiseen. Rokotukset toimivat ja suojaavat covid-19-taudin rajuilta komplikaatioilta, kertoi CDC:n johtaja Rochelle Walensky perjantaina medialle.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden julkisti torstaina uusia määräyksiä, jotka vaativat liittovaltion ja yli 100 henkilön yrityksien työntekijöitä rokottautumaan.

Lue lisää: Biden aikoo vaatia, että kaikki liittovaltion työntekijät ottavat koronarokotuksen

Yhdysvalloissa koronaviruksen deltavariantti on herättänyt huolta viime aikoina. CDC:n mukaan deltavariantti vastaa maassa 99 prosentista uusista koronatapauksista.

Eri valmistajien rokotteiden tehojen vertailusta huolimatta maan viranomaiset ovat kehottaneet, että kansalaisten tulisi ottaa mikä tahansa tarjolla olevista rokotteista eikä ”shoppailla” tietyn valmistajan rokotetta.

Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 1,5 vuodessa noin 650 000 ihmistä. Viimeisen kahdeksan päivän aikana koronaan on kuollut maassa keskimäärin 1 500 ihmistä päivässä, mikä on suurin luku sitten maaliskuun.