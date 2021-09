Koronarajoitukset poistuivat Tanskassa – näin Kööpenhaminassa otettiin ilo irti: ”Tuntuu täysin epätodelliselta!”

Kööpenhaminan Tivoliin kerääntyi tuhansittain iloisia nuoria juhlimaan koronarajoitusten loppumista Tanskassa.

Kööpenhamina

– Nyt ei tarvitse enää olla huolissaan. Olemme valmiita bilettämään, parikymppinen Victoria huudahtaa.

Kaksi ystävätärtä, lukiolaiset Theresa ja Frederikke, yhtyvät iloon.

– Pitkään on ollut niin surullista. Nyt otetaan drinkkejä ja tanssitaan!

Tunnelma Kööpenhaminan Tivolissa on tavanomaistakin taianomaisempi, sillä ihmiset ovat saapuneet sankoin joukoin juhlimaan pitkään ja hartaasti odotettua päivää: koronarajoitukset ovat ohi, normaali elämä on palannut.

– Tämä tuntuu täysin epätodelliselta! On mieletöntä, että puolentoista vuoden tauon jälkeen pääsee taas näkemään näin paljon ihmisiä samassa paikassa, parikymppinen Louise sanoo.

– Mutta vieläkin on vähän varuillaan, jos joku väkijoukossa vaikka aivastaa.

Louise, Maiken ja Vera tulivat katsomaan poptähti Tessaa.

Louise on saapunut juhlimaan uutta vapautta kahden ystävänsä kanssa. Vaikeaa nuorille naisille on ollut opiskeleminen yksin kotona ja opintojen sosiaalisen puolen puuttuminen.

– Me olemme kuitenkin olleet onnekkaita. Osa nuorista kokee ikään kuin vuosi heidän nuoruudestaan olisi ryövätty, Louise sanoo.

Kolmikko näkee poikkeusajassa myös joitakin hyviä puolia.

– Koronan aikana on todella ymmärtänyt, miten paljon ystävät ja perhe merkitsevät – ja se, että saa oikeasti nähdä heitä, Maiken pohtii.

– Ja minä löysin uuden harrastuksen. Olen alkanut leipomaan! Louise naurahtaa.

Syyskuun 10. päivän ilta tihkuu kosteaa lämpöä. Tivolin värikkäiden lamppujen ja lyhtyjen loisteessa kaikuu riemunkiljahduksia.

Nuoret kokoontuivat hyvissä ajoin ennen keikkaa päälavan eteen. Turvavälejä ei enää tarvitse muistaa.

Nuoret tanskalaiset tungeksivat kohti Tivolin päälavaa. Illan tähtenä esiintyy Tessa, nouseva poptähti, joka vaikuttaa olevan etenkin teini-ikäisten tyttöjen ja nuorten naisten suosikki.

Tivolin alueella käyskentelee myös perheitä ja keski-ikäisiä pariskuntia. Mutta korostetusti tämä ilta on nuorten juhla.

Maskeja ei näy enää kellään, turvaväleistä ei tarvitse huolehtia. Mikäli mieli tekee lähteä Tivolilta jatkamaan juhlintaa, se on ollut viikon verran mahdollista baareissa ja klubeilla aamuyön tunneille asti.

Naiskolmikko ei aio jatkaa juhlia klubeille.

– Ne ovat niin täynnä porukkaa, ettei sisään edes mahdu. Kaikki haluavat nyt päästä klubeille, kun se viimein on mahdollista, Louise sanoo.

Tivolin ravintolat täyttyivät.

Tanska on ensimmäinen Pohjoismaa, joka luopuu kaikista koronarajoituksista. Tanskan terveysministeri Magnus Heunicke perusteli päätöstä sillä, että epidemia on hallinnassa ja rokotuskattavuus on ennätyskorkealla.

Tanskassa kahden annoksen saaneiden rokotekattavuus on ylittänyt yli 80 prosenttia. Tanskan hallituksen mukaan koronaviruksen aiheuttama covid-19 ei enää ole yhteiskunnan kannalta kriittinen tauti. Tällöin rajoituksille ei löydy perusteita.

Rajoituksia on Tanskassa purettu asteittain. Maaliskuusta alkaen käytössä on ollut rokotepassi, jonka turvin on voinut käydä esimerkiksi ravintoloissa ja kulttuuritapahtumissa. Syyskuun alussa valtaosassa paikoista luovuttiin vaatimasta rokotepassia. Viimeisenä Tanskassa lopetettiin vaatimasta rokotepasseja yökerhojen ovilla. Joukkoliikenteessä maskeja ei ole tarvinnut käyttää enää kuukauteen.

Myös Suomen hallitus on lupaillut rajoitusten purkua. Pääministeri Sanna Marin (sd) linjasi viimeksi maanantaina, että rajoituksista voitaisiin luopua, kun 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on tuplasti rokotettu.

Tarkkaa ajankohtaa ei vielä tiedetä, mutta todennäköisesti rajoituksista päästään eroon lokakuun aikana Suomessakin.

Tivolin työntekijä toivotti Ilta-Sanomat tervetulleeksi.

On kuitenkin mahdollista, että myös Tanskassa joudutaan palaamaan jonkinlaisiin rajoituksiin, mikäli korona alkaa haitata terveydenhuollon kantokykyä.

Nuoret naiset Kööpenhaminan Tivolissa kokevat, että rajoitusten purkamisen ajankohta on ollut ihan kohdillaan, vaikka tulevaisuudesta ei voi tietää. Epävarmuudessa elämiseen on totuttu. Jos rajoitukset palaavat, sitten niitä taas noudatetaan.

– Oli viisasta porrastaa rajoitusten purkua. Tänään on virallinen päivä, kun rajoitukset ovat ohi. Ainoastaan aika näyttää, oliko se järkevä päätös, parikymppinen Vera sanoo.